Ford Mustang 2024 - "ngựa hoang cơ bắp" nâng cấp mới giá 65.245 USD

Khi Ford công bố Mustang kỷ niệm 60 năm vào đầu năm nay, mẫu xe đã được bán ra với ba lựa chọn màu sắc. Giờ đây thương hiệu sẽ bán ra thêm cho bản này một tùy chọn đã có màu thứ tư và tất cả chủ sở hữu Ford Mustang 2024 mới sẽ có thể cập nhật thêm giao diện hiển thị đồng hồ kỹ thuật mới với phong cách cổ điển hơn. Đối với đồng hồ kỹ thuật, Ford đã tạo kiểu cho giao diện này theo phong cách của các mẫu xe SVT Cobra 1999-2001, nổi bật với mặt màu trắng với các số màu đen đậm chuyển sang màu đen/trắng vào ban đêm. Thiết kế đặc trưng trên xe cơ bắp Ford Mustang 2024 cho những năm đó trên Cobra 1996-1998 sử dụng phông chữ mỏng hơn cho các con số và Cobra 2003-2004 có chữ SVT màu đỏ trên đồng hồ kỹ thuật. Đây là bản cập nhật giao diện đồng hồ đo cổ điển thứ hai được Ford cung cấp trong năm nay sau giao diện dành cho Mustang 1967 được công bố vào tháng Tư. Gói SVT Cobra là bản cập nhật miễn phí qua mạng dành cho tất cả chủ sở hữu Mustang 2024. Thương hiệu cũng đồng thời giới thiệu màu sơn cổ điển từng được ra mắt vào năm 1967 mang tên Brittany Blue và chỉ được dành riêng cho phiên bản Kỷ niệm 60 năm. Ford cho biết màu sắc này sẽ chỉ chiếm một lượng nhỏ trong số những chiếc Mustang kỷ niệm 1.965 năm dự kiến sản xuất. Tương tự như quy trình đăng ký Mustang GTD, những người mua quan tâm sẽ phải đăng ký để có cơ hội nhận được chiếc Mustang với màu Brittany Blue. Mức giá xe Ford Mustang 2024 màu sơn này sẽ có giá 65.245 USD, cao hơn khoảng 1.000 Đô so với giá khởi điểm của phiên bản Dark Horse Premium. Hơn nữa, Brittany Blue sẽ chỉ được bán ra với phiên bản mui cứng được trang bị hộp số tự động 10 cấp và gói tùy chọn 401A. Joe Bellino, giám đốc thương hiệu Mustang cho biết: “Mustang đã phát triển mạnh mẽ trong 60 năm bằng cách chấp nhận rủi ro và mang đến cho khách hàng những điều gì đó khác biệt một chút, đặc biệt hơn một chút so với những thương hiệu khác. Bằng cách sử dụng màu sắc như thế này, chúng tôi mang đến cho khách hàng một sự nổi bật ngay cả trong số những chủ sở hữu Mustang kỷ niệm 60 năm hiếm hoi.” Ford sẽ chấp nhận đơn đăng ký Brittany Blue Mustang trên trang web của mình từ ngày 16 đến ngày 19/8/2024 trước khi lựa chọn ra những vị khách hàng may mắn. Vieo: Xem cận cảnh Ford Mustang GT 5.0 2024 mới.

