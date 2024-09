Cặp mẹ con quý hiếm bậc nhất trong thế giới động vật

Tê giác trắng phương Bắc (Ceratotherium simum cottoni) là một trong hai phân loài của loài tê giác trắng, phân loài còn lại là tê giác trắng phương Nam. Trước đây, tê giác trắng phương Bắc từng sinh sống rộng rãi ở các khu vực Đông và Trung Phi, từ Chad, Cameroon đến Uganda và Nam Sudan. (Ảnh: Explorers Against Extinction) Tuy nhiên, do nạn săn trộm và mất môi trường sống, số lượng của chúng đã giảm mạnh và hiện nay chỉ còn lại hai cá thể cái, Najin và Fatu, sống tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya.(Ảnh: BBC) Tê giác trắng phương Bắc hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao.(Ảnh: Love the Last) Vào năm 2018, cá thể đực cuối cùng, Sudan, đã qua đời, để lại cặp mẹ con tê giác bị vô sinh. (Ảnh: xinhuanet) Các nhà khoa học đang nỗ lực sử dụng công nghệ sinh học để cứu loài này. Một trong những phương pháp đang được nghiên cứu là sử dụng tế bào da đông lạnh từ các cá thể tê giác trắng phương Bắc đã chết để tạo ra tế bào gốc trứng và tinh trùng, sau đó chuyển phôi vào tê giác trắng phương Nam để "mang thai hộ". (Ảnh: The Guardian) Mặc dù công nghệ sinh học mang lại hy vọng, con đường để phục hồi quần thể tê giác trắng phương Bắc vẫn còn dài và đầy thử thách. (Ảnh: Explorers Against Extinction) Việc kích thích hóa học các dòng tế bào da đông lạnh thành tế bào gốc trứng và tinh trùng có khả năng sống sót là một quá trình phức tạp và chưa có gì đảm bảo rằng tê giác trắng phương Nam có thể mang phôi thành công. Tuy nhiên, nếu thành công, đây sẽ là một bước tiến lớn trong việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm. (Ảnh: Brig Newspaper) Tê giác trắng phương Bắc không chỉ là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học mà còn là lời nhắc nhở về những hậu quả nghiêm trọng của nạn săn trộm và mất môi trường sống. Những nỗ lực bảo tồn hiện tại, dù đầy thách thức, vẫn mang lại hy vọng cho tương lai của loài này. Chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ và đầu tư vào các dự án bảo tồn để đảm bảo rằng tê giác trắng phương Bắc không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn trong thực tế. (Ảnh: Max Delbrück Center for Molecular Medicine). Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

