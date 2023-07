Ford Mondeo 2024 bản “giá rẻ” ra mắt chỉ từ 483 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe Ford Mondeo 2024 mới đã chính thức ra mắt với việc bổ sung thêm phiên bản sử dụng động cơ 1.5L, điều này giúp cho chiếc sedan cỡ trung có giá bán hợp lý hơn nhưng trang bị không bị cắt bỏ gì nhiều so với bản dung tích 2.0L bán ra trước đó. Ở lần này, chiếc sedan cỡ trung Ford Mondeo 2024 bản 1.5T ra mắt tổng cộng 4 mẫu với mức giá từ 149.800 nhân dân tệ đến 187.800 nhân dân tệ (tương đương 483 triệu đồng đến 606 triệu đồng). Có thể thấy, mức giá này rất cạnh tranh trong phân khúc xe cỡ trung so với các thương hiệu nước ngoài. So với mẫu 2.0T, chiếc sedan cỡ trung Ford Mondeo 2024 phiên bản 1.5T gần như không có sự thay đổi về thiết kế, sự khác biệt chủ yếu thể hiện kiểu dáng của mâm xe nhưng về tùy chọn vẫn có 3 kích thước 17-19 inch cho bản cầu hình thấp đến cấu hình cao. So với mẫu 2.0T, Ford Mondeo 2024 bản 1.5T được bổ sung thêm 2 màu mới, tăng thêm sự tươi mới. Về phần đuôi xe, ngoại trừ logo EcoBoost 245 bị hủy bỏ thì hoàn toàn đồng nhất với mẫu 2.0T. Kích thước thân xe vẫn lần lượt là dài, rộng, cao 4935/1875/1500 mm và chiều dài cơ sở là 2945 mm. Về nội thất, Ford Mondeo 2024 bản 1.5T vẫn sử dụng màn hình cảm ứng đa phương tiện 27 inch xuyên thấu dài 1,1 mét, tích hợp hệ thống kết nối di động thông minh SYNC+2.0 thế hệ mới nhất của Ford, hỗ trợ cảm ứng đa điểm, giọng nói A,. nhận dạng và các phương pháp tương tác khác. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe mới là sử dụng động cơ 1.5T, công suất cực đại 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 258 Nm, đi kèm hộp số 8AT, thông số sức mạnh này cũng không có ở các dòng xe cùng hạng. . Ford cũng chính thức tuyên bố rằng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 100 km của xe Mondeo 2023 phiên bản 1.5T là khoảng 6,64 đến 6,76 lít. Video: Giới thiệu Ford Mondeo thế hệ mới.

Mới đây, mẫu xe Ford Mondeo 2024 mới đã chính thức ra mắt với việc bổ sung thêm phiên bản sử dụng động cơ 1.5L, điều này giúp cho chiếc sedan cỡ trung có giá bán hợp lý hơn nhưng trang bị không bị cắt bỏ gì nhiều so với bản dung tích 2.0L bán ra trước đó. Ở lần này, chiếc sedan cỡ trung Ford Mondeo 2024 bản 1.5T ra mắt tổng cộng 4 mẫu với mức giá từ 149.800 nhân dân tệ đến 187.800 nhân dân tệ (tương đương 483 triệu đồng đến 606 triệu đồng). Có thể thấy, mức giá này rất cạnh tranh trong phân khúc xe cỡ trung so với các thương hiệu nước ngoài. So với mẫu 2.0T, chiếc sedan cỡ trung Ford Mondeo 2024 phiên bản 1.5T gần như không có sự thay đổi về thiết kế, sự khác biệt chủ yếu thể hiện kiểu dáng của mâm xe nhưng về tùy chọn vẫn có 3 kích thước 17-19 inch cho bản cầu hình thấp đến cấu hình cao. So với mẫu 2.0T, Ford Mondeo 2024 bản 1.5T được bổ sung thêm 2 màu mới, tăng thêm sự tươi mới. Về phần đuôi xe, ngoại trừ logo EcoBoost 245 bị hủy bỏ thì hoàn toàn đồng nhất với mẫu 2.0T. Kích thước thân xe vẫn lần lượt là dài, rộng, cao 4935/1875/1500 mm và chiều dài cơ sở là 2945 mm. Về nội thất, Ford Mondeo 2024 bản 1.5T vẫn sử dụng màn hình cảm ứng đa phương tiện 27 inch xuyên thấu dài 1,1 mét, tích hợp hệ thống kết nối di động thông minh SYNC+2.0 thế hệ mới nhất của Ford, hỗ trợ cảm ứng đa điểm, giọng nói A,. nhận dạng và các phương pháp tương tác khác. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe mới là sử dụng động cơ 1.5T, công suất cực đại 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 258 Nm, đi kèm hộp số 8AT, thông số sức mạnh này cũng không có ở các dòng xe cùng hạng. . Ford cũng chính thức tuyên bố rằng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 100 km của xe Mondeo 2023 phiên bản 1.5T là khoảng 6,64 đến 6,76 lít. Video: Giới thiệu Ford Mondeo thế hệ mới.