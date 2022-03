Ford Mondeo 2022 từ 559 triệu đồng, rẻ hơn cả thế hệ cũ

Ford Mondeo thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Sau 2 tháng, hãng Ford đã công bố giá bán của mẫu sedan cỡ trung này tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, Ford Mondeo 2022 có 4 bản trang bị là Fashion, Deluxe, Extreme và ST-Line. Giá xe Ford Mondeo 2022 ở thị trường sát cạnh với Việt Nam khởi điểm từ 159.800 Nhân dân tệ (khoảng 559 triệu đồng) đối với bản tiêu chuẩn Fashion. So với thế hệ cũ, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này rẻ hơn 33.000 Nhân dân tệ (115,5 triệu đồng). Trong khi đó, bản cao cấp nhất của dòng Ford Mondeo 2022 là ST-Line có giá từ 219.800 Nhân dân tệ (769 triệu đồng), rẻ hơn 7.000 Nhân dân tệ (24,5 triệu đồng) so với trước. Việc Ford Mondeo 2022 giảm giá so với thế hệ cũ sẽ khiến không ít người ngạc nhiên vì mẫu xe này gần như lột xác cả về thiết kế lẫn trang bị. Ở thế hệ mới, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Potential Energy Aesthetics" mới của hãng Ford, tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Evos, Equator và Equator Sport. Đây cũng chính là mẫu xe sedan đầu tiên của hãng Ford dùng ngôn ngữ thiết kế này. Ở bản trang bị nào, Ford Mondeo 2022 cũng dùng hệ thống đèn LED từ trước ra sau. Tuy nhiên, chỉ có 3 bản Deluxe, Extreme và ST-Line được trang bị nóc màu đen tương phản với thân xe. Ngoài ra, Ford Mondeo 2022 ở Trung Quốc còn có 3 loại vành la-zăng với kích thước khác nhau. Cụ thể, vành 17 inch sẽ dành cho bản Fashion, vành 18 inch cho bản Deluxe trong khi bản Extreme và ST-Line dùng vành 19 inch. Bên cạnh bộ vành sơn 2 màu, Ford Mondeo ST-Line 2022 còn có được trang bị lưới tản nhiệt mới với mắt lưới 3D, có thể đóng/mở chủ động để tăng khả năng làm mát khoang động cơ. Tiếp đến là cản trước và cản sau khác biệt so với 3 bản còn lại. Chưa hết, Ford Mondeo ST-Line 2022 còn có những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, nẹp trên cản trước/sau, ốp trên cửa, vỏ gương chiếu hậu, các cột của xe, cánh gió đuôi và bộ khuếch tán gió phía sau. Đặc điểm nhận dạng cuối cùng của bản ST-Line là cùm phanh màu đỏ thể thao. Bên trong Ford Mondeo 2022 là không gian nội thất hiện đại và công nghệ cao nhờ màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình dài 1,1 m này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí và màn hình dành cho hành khách ở ghế phụ lái. Trong đó, màn hình đa phương tiện của xe dài 686 mm và có độ phân giải 4K. Tuy nhiên, bản Fashion sẽ chỉ đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, màn hình thông tin giải trí 13,2 inch và không có màn hình dành cho hành khách ngồi trên ghế phụ lái. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn của xe còn dùng ghế bọc nỉ đơn giản và chỉnh tay cũng như hệ thống điều hòa tự động 1 vùng thay vì 2 vùng như 3 bản còn lại. Ở bản ST Line, xe sẽ được trang bị ghế bọc da phối Alcantara sang trọng. Thêm vào đó là những điểm nhấn màu đỏ trên mặt cửa và ghế cũng như logo ST-Line trên mặt táp-lô. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu sedan cỡ trung này là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 376 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Đáng tiếc là gói công nghệ an toàn chủ động ADAS chỉ dành cho bản ST-Line. Với hệ thống an toàn Ford Co-Pilot 360 đầy đủ, bản ST-Line có khả năng tự lái cấp độ 2. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ C2 giống Ford Evos cũng như Lincoln Zephyr, Mondeo thế hệ mới dùng hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau. Đó là chưa kể đến việc kích thước của xe tăng mạnh so với thế hệ cũ, bao gồm chiều dài 4.935 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm. Tạm thời, Ford Mondeo 2022 sẽ chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Ford Mondeo ở châu Âu và Fusion ở Mỹ đều đã bị ngừng sản xuất. Video: Chi tiết Ford Mondeo ST Line 2022 hoàn toàn mới.

Ford Mondeo thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Sau 2 tháng, hãng Ford đã công bố giá bán của mẫu sedan cỡ trung này tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, Ford Mondeo 2022 có 4 bản trang bị là Fashion, Deluxe, Extreme và ST-Line. Giá xe Ford Mondeo 2022 ở thị trường sát cạnh với Việt Nam khởi điểm từ 159.800 Nhân dân tệ (khoảng 559 triệu đồng) đối với bản tiêu chuẩn Fashion. So với thế hệ cũ, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này rẻ hơn 33.000 Nhân dân tệ (115,5 triệu đồng). Trong khi đó, bản cao cấp nhất của dòng Ford Mondeo 2022 là ST-Line có giá từ 219.800 Nhân dân tệ (769 triệu đồng), rẻ hơn 7.000 Nhân dân tệ (24,5 triệu đồng) so với trước. Việc Ford Mondeo 2022 giảm giá so với thế hệ cũ sẽ khiến không ít người ngạc nhiên vì mẫu xe này gần như lột xác cả về thiết kế lẫn trang bị. Ở thế hệ mới, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Potential Energy Aesthetics" mới của hãng Ford, tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Evos, Equator và Equator Sport. Đây cũng chính là mẫu xe sedan đầu tiên của hãng Ford dùng ngôn ngữ thiết kế này. Ở bản trang bị nào, Ford Mondeo 2022 cũng dùng hệ thống đèn LED từ trước ra sau. Tuy nhiên, chỉ có 3 bản Deluxe, Extreme và ST-Line được trang bị nóc màu đen tương phản với thân xe. Ngoài ra, Ford Mondeo 2022 ở Trung Quốc còn có 3 loại vành la-zăng với kích thước khác nhau. Cụ thể, vành 17 inch sẽ dành cho bản Fashion, vành 18 inch cho bản Deluxe trong khi bản Extreme và ST-Line dùng vành 19 inch. Bên cạnh bộ vành sơn 2 màu, Ford Mondeo ST-Line 2022 còn có được trang bị lưới tản nhiệt mới với mắt lưới 3D, có thể đóng/mở chủ động để tăng khả năng làm mát khoang động cơ. Tiếp đến là cản trước và cản sau khác biệt so với 3 bản còn lại. Chưa hết, Ford Mondeo ST-Line 2022 còn có những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, nẹp trên cản trước/sau, ốp trên cửa, vỏ gương chiếu hậu, các cột của xe, cánh gió đuôi và bộ khuếch tán gió phía sau. Đặc điểm nhận dạng cuối cùng của bản ST-Line là cùm phanh màu đỏ thể thao. Bên trong Ford Mondeo 2022 là không gian nội thất hiện đại và công nghệ cao nhờ màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình dài 1,1 m này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí và màn hình dành cho hành khách ở ghế phụ lái. Trong đó, màn hình đa phương tiện của xe dài 686 mm và có độ phân giải 4K. Tuy nhiên, bản Fashion sẽ chỉ đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, màn hình thông tin giải trí 13,2 inch và không có màn hình dành cho hành khách ngồi trên ghế phụ lái. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn của xe còn dùng ghế bọc nỉ đơn giản và chỉnh tay cũng như hệ thống điều hòa tự động 1 vùng thay vì 2 vùng như 3 bản còn lại. Ở bản ST Line, xe sẽ được trang bị ghế bọc da phối Alcantara sang trọng. Thêm vào đó là những điểm nhấn màu đỏ trên mặt cửa và ghế cũng như logo ST-Line trên mặt táp-lô. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu sedan cỡ trung này là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 376 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Đáng tiếc là gói công nghệ an toàn chủ động ADAS chỉ dành cho bản ST-Line. Với hệ thống an toàn Ford Co-Pilot 360 đầy đủ, bản ST-Line có khả năng tự lái cấp độ 2. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ C2 giống Ford Evos cũng như Lincoln Zephyr, Mondeo thế hệ mới dùng hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước và đa liên kết đằng sau. Đó là chưa kể đến việc kích thước của xe tăng mạnh so với thế hệ cũ, bao gồm chiều dài 4.935 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm. Tạm thời, Ford Mondeo 2022 sẽ chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Ford Mondeo ở châu Âu và Fusion ở Mỹ đều đã bị ngừng sản xuất. Video: Chi tiết Ford Mondeo ST Line 2022 hoàn toàn mới.