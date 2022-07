Ford Fiesta cũ tại Việt Nam - lựa chọn xe tầm 300 triệu đáng tiền?

Ford Fiesta tại Việt Nam là mẫu xe hatchback ở phân khúc hạng B ra mắt vào năm 2011. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe được giới thiệu vào năm 2014. Mẫu xe mang ngoại hình hiện đại, công nghệ an toàn tiên tiến. Tuy nhiên đến năm 2018 Ford Việt Nam dừng phân phối Fiesta do tình trạng ế ẩm kéo dài. Hiện nay trên thị trường xe cũ, giá xe Ford Fiesta có mức bán ra khoảng dưới 400 triệu đồng rất hấp dẫn với người dùng xe lần đầu. Đời 2016 giá bán dao động 360-390 triệu đồng tuỳ theo phiên bản động cơ 1.5 hoặc động cơ turbo 1.0 lít. Giá bán giảm xuống 330-350 triệu cho đời 2014. Mức giá xe Ford Fiesta cũ hiện thấp hơn một số xe hạng A như Kia Morning (359 triệu đồng), Toyota Wigo (385 triệu đồng). Ngược lại, đối thủ Toyota Yaris có giá từ 420 triệu trở lên. Chiếc xe trong bài viết là phiên bản 1.0 turbo. Động cơ này cho công suất cực đại 120 mã lưc tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 170 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Sức mạnh này là tương đương với động cơ 1.6 lít và 1.8 lít. Xe có chiều dài 3.969 mm, bề ngang 1.722 mm và cao 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.489 mm (ngắn hơn Toyota Yaris (2.550 mm)). Nhìn chung, kiểu dáng ngoại thất Ford Fiesta cá tính, hiện đại hơn Toyota Yaris. Đèn pha chỉ là đèn halogen nhưng có tính năng tự động bật khi trời tối. Một ưu thế khác ở Fiesta so với mẫu xe Nhật là công nghệ an toàn khá đầy đủ vào thời điểm năm 2014. Có thể kể đến phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, ABS. Xe có 7 túi khí, hơn hẳn xe Nhật vốn chỉ có 2 túi khí trước. Tiện nghi ở Fiesta khá phong phú với dàn âm thanh 6 loa, hệ thống giải trí SYNC 2 ra lệnh bằng giọng nói, điều hoà tự động, gạt mưa tự động. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Fiesta khiến mẫu xe này không được nhiều người dùng ở Việt Nam ưa chuộng chính là không gian bên trong khá chật chội. Đặc biệt ở hàng ghế sau khi đi đông người. Ngoài ra, thể tích chứa đồ ở cốp xe Fiesta chỉ là 362 lít, khá chật hẹp so với mức 433 lít ở Toyota Yaris. Khối lượng xe nặng hơn gần 200 kg so với đối thủ, nên đầm hơn, nhưng cũng tốn xăng hơn. Chiếc xe phù hợp với các đôi vợ chồng trẻ, công nghệ an toàn, hỗ trợ lái là đầy đủ. Ngược lại, những chiếc xe Ford Fiesta đời cũ không còn được phân phối chính hãng ở Việt Nam từ năm 2018 do xu hướng thị trường chuộng các mẫu xe gầm cao và hướng đi của Ford ngưng các sản phẩm xe gầm thấp nên người dùng phải chấp nhận thực tế là Fiesta mất giá rất nhanh so với xe Nhật cùng đời. Video: Ford Fiesta 2015: 330 triệu - cũ người - mới ta.

