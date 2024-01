Ford F-150 Lightning 2024 tăng giá khởi điểm, giảm giá bản cao cấp nhất

Trong thời gian qua, hãng xe Mỹ đã công bố kế hoạch cắt giảm lượng sản xuất mẫu xe bán tải Ford F-150 Lightning thuần điện để “đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”. Việc Ford đang lỗ 36.000 USD trên mỗi chiếc xe điện bán ra được xem là yếu tố chính dẫn đến quyết định này. Song song đó, giá xe Forrd F-150 Lightning đời mới 2024 cũng được thay đổi khá nhiều. Phiên bản cấp thấp nhất của F-150 Lightning 2024 giờ đây sẽ có giá bán 57.090 USD (1,390 tỷ đồng), tăng thêm 5.000 USD (122 triệu đồng) so với trước. Điều này khiến mẫu xe bán tải chạy điện của Ford mất đi vị thế tốt so với đối thủ Tesla Cybertruck, vốn có giá khởi điểm 60.990 USD (1,486 tỷ đồng) nhưng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn nhờ nhiều công nghệ tân tiến và kiểu dáng lạ mắt, ấn tượng. Bên cạnh đó, những khách hàng quan tâm đến bản XLT Standard Range sẽ có thể còn thất vọng hơn nữa khi biết rằng mức giá mới là 67.090 USD (1,634 tỷ đồng), tức là đã tăng thêm 10.000 USD (244 triệu đồng) so với giá cũ. Ford còn loại bỏ cấu hình XLT Extended Range và Lariat Standard Range, chỉ giữ lại Lariat Extended Range nhưng giá bản này cũng tăng nhẹ 2.000 USD (48 triệu đồng) để đạt tới mức 81.950 USD (1,996 tỷ đồng). Tuy nhiên, những bản cấu hình Platinum cao cấp nhất lại được giảm giá. Cụ thể, bản F-150 Lightning Platinum giờ đây có giá mới là 87.090 USD (2,122 tỷ đồng), giảm 7.000 USD (170 triệu đồng) so với trước. Bản F-150 Lightning Platinum giờ chỉ còn 95.090 USD (2,317 tỷ đồng), tức là đã được giảm 5.000 USD. Đợt này, Ford cũng công bố việc bổ sung thêm tiện ích cho phiên bản F-150 Lightning Flash để trở nên cao cấp hơn so với bản XLT nhưng vẫn chưa đến mức “xịn” như Lariat. Giá của bản này là 75.590 USD (1,842 tỷ đồng), cũng tăng khá nhiều so với trước đây từng được bán dưới ngưỡng 70.000 USD (1,705 tỷ đồng). Tất cả các mức giá điều chỉnh đều bao gồm phí vận chuyển bắt buộc là 2.095 USD (51 triệu đồng), cũng đã tăng thêm 100 USD (2,4 triệu đồng) so với trước. Không giống như một số dòng xe điện khác của Ford như E-Transit hay Mustang Mach-E, mẫu bán tải điện F-150 Lightning vẫn được áp dụng khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD (183 triệu đồng) trong bối cảnh có các quy định mới trong Đạo luật Giảm lạm phát. Hãng xe Mỹ dường như hy vọng rằng khoản hỗ trợ quý giá này và việc cắt giảm sản lượng xuống 1.600 chiếc mỗi tuần (từ 3.200 chiếc) sẽ giúp tăng doanh thu cũng như lợi nhuận. Một đại diện của Ford cho biết: “F-150 Lightning là mẫu xe bán tải thuần điện bán chạy nhất nước Mỹ với doanh số kỷ lục ở quý 4 vừa qua và nhu cầu tiếp tục tăng. Chúng tôi đang thực hiện các điều chỉnh về giá cả, sản xuất và các phiên bản để đạt được sự kết hợp tối ưu giữa tăng trưởng doanh số, lợi nhuận và khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng của khách hàng.” Video: Giới thiệu xe bán tải điện Ford F-150 Lightning 2024.

