Khách mua xe Ford F-150 Lightning đầu tiên đã lời gấp rưỡi

Khi Ford F-150 Lightning bắt đầu mở bán vào tháng 5 năm ngoái, mẫu bán tải chạy điện này đã gây sốt trên toàn thế giới. Đáng chú ý, giá xe Ford F-150 Lightning khởi điểm chỉ dưới 40.000 USD (khoảng 920 triệu đồng), thấp hơn khá nhiều so với những mẫu xe ở cùng phân khúc. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, giá bán của dòng bán tải chạy điện Ford F-150 Lightning hiện đã cao gấp rưỡi con số từng công bố trong lần ra mắt, lên gần 60.000 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng). Theo thông tin mới cập nhật trên trang web của Ford, F-150 Lightning phiên bản Pro (tiêu chuẩn) hiện có giá bán 59.974 USD, đắt hơn 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng) so với thời điểm công bố giá bán chính thức. So với lần tăng giá gần nhất (tháng 12/2022), giá bán của xe cũng cao hơn 4.000 USD (92 triệu đồng). Tuy nhiên, kể cả khi chấp nhận bỏ ra 60.000 USD, khách hàng cũng không thể đặt mua Ford F-150 Lightning do xe hiện đã tạm ngưng bán. Mặc dù cả 4 phiên bản của F-150 Lightning đều tăng giá nhưng mức tăng ở 3 phiên bản còn lại không cao như bản tiêu chuẩn. Cụ thể, giá của biến thể XLT hoàn toàn không thay đổi kể từ tháng 12, trong khi bản Lariat hiện chỉ cao hơn 1.500 USD (35 triệu đồng) so với thời điểm đó. Tương tự, bản Platinum cao hơn 1.200 USD (27 triệu đồng) so với cuối năm ngoái. Hãng ôtô nước Mỹ lý giải nguyên nhân của đợt tăng giá xe Ford F-150 Lightning đến từ chi phí nguyên vật liệu tăng cao, trong khi tình hình chuỗi cung ứng vẫn chưa được cải thiện. Hiện tại, Ford đang tạm ngưng sản xuất F-150 Lightning sau khi phát hiện một số lỗi liên quan đến vấn đề pin làm 18 xe bốc cháy tại kho sản xuất. Trong một cuộc họp diễn ra gần đây, CEO Jim Farley tuyên bố những vấn đề liên quan đến chất lượng là một trong các nguyên nhân chính khiến khoản lợi nhuận của Ford trong năm 2022 bị hụt mất 2 tỷ USD. Video: Ford F-150 Lightning - xe điện thực dụng nhất thế giới.

