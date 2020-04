Ford Explorer 2020 lắp ráp Trung Quốc chỉ từ 631 triệu đồng

Ford Explorer thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 1 năm ngoái. Mãi đến tuần trước, mẫu SUV cỡ lớn này mới được liên doanh giữa Ford và đối tác Changan lắp ráp tại nhà máy ở Trung Quốc. So với xe ở Mỹ, Ford Explorer 2020 mới tại thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài nhỉnh hơn 25 mm. Theo đó, Ford Explorer 2020 tại thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 5.075 mm, rộng 2.004 hoặc 2.020 mm (tùy phiên bản), cao 1.778 mm và chiều dài cơ sở 3.025 mm. Không dừng ở đó, Ford Explorer 2020 tại thị trường Trung Quốc còn sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt so với xe ở Mỹ. Cụ thể, Ford Explorer 2020 bản Platinum tại thị trường Trung Quốc sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và cao hơn nhiều, ăn sâu vào cản trước. Kiểu dáng tổng thể và thiết kế mắt lưới của lưới tản nhiệt trên Ford Explorer Platinum 2020 đều đã được điều chỉnh so với xe tại Mỹ. Ngay cả cản trước của mẫu SUV cỡ lớn dành cho thị trường Trung Quốc cũng đã thay đổi thiết kế và được bổ sung nẹp mạ crôm mới để trang trí, nằm ngay dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Đằng sau, Ford Explorer Platinum 2020 ở thị trường Trung Quốc chỉ được trang bị 2 ống xả thay vì 4 ống xả như xe dành cho người Mỹ. Bên trong, Ford Explorer Platinum 2020 ở thị trường Trung Quốc cũng có một số điểm riêng biệt, nhất là ở khu vực mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm. Theo đó, mẫu SUV cỡ lớn này được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 10,1 inch nằm thấp hơn xe ở Mỹ. Màn hình này hỗ trợ cả Apple CarPlay lẫn Android Auto để kết nối với điện thoại thông minh. Vị trí mới của màn hình khiến hãng Ford phải sắp xếp lại cụm điều khiển trung tâm của Explorer Platinum 2020 ở thị trường Trung Quốc với ít nút bấm và công tắc hơn. Dự đoán, phần lớn các tính năng trên xe sẽ đều được điều khiển thông qua màn hình trung tâm. Khi mua Ford Explorer 2020, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Riêng hàng ghế thứ ba có tính năng gập chỉnh điện. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào giữa tháng 6 tới. Giá Ford Explorer 2020 khởi điểm ở Trung Quốc là 190.000 Nhân dân tệ (khoảng 26.950 USD hay 631 triệu đồng). Như vậy, so với thế hệ cũ nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc trước đây, Ford Explorer 2020 rẻ hơn đến một nửa. Video: Chi tiết Ford Explorer 2020 thế hệ mới.

