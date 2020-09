Ford Excursion chống đạn của Quốc vương Jordan chỉ 1,95 tỷ đồng

Sở hữu những khối động cơ dung tích lớn, khả năng kéo ấn tượng và nội thất sang trọng, Ford Excursion là một mẫu SUV khá thú vị trên thị trường. Trong số những chiếc Ford Excursion từng được xuất xưởng, chiếc dưới đây là đặc biệt hơn cả vì thuộc sở hữu của Quốc vương đất nước Jordan. Được chế tạo để làm phương tiện đưa đón Quốc vương Jordan khi viếng thăm nước Mỹ, chiếc Ford Excursion chống đạn đời 2005 này không hề mang hình dáng nguyên bản. Thay vào đó, chiếc SUV cỡ lớn được ra đời dưới dạng xe limousine với ngoại thất 6 cửa. Bên cạnh đó, chiếc limousine còn được bọc thép chống đạn nhằm đảm bảo an toàn cho Quốc vương Jordan. Được biết, lúc còn mới, chiếc Ford Excursion của Quốc vương Jordan có giá lên đến 620.000 USD (khoảng 14,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi được rao bán mới đây, chiếc Ford Excursion có giá chỉ còn 84.000 USD (1,95 tỷ đồng). Nói cách khác, giá xe Ford Excursion này hiện chỉ bằng 1/5 so với lúc mới. Dù sao thì chiếc SUV này vẫn đắt hơn đáng kể so với những chiếc Ford Excursion đời cũ hiện đang được bán trên thị trường. Những chiếc Ford Excursion cũ dù ở trong tình trạng tốt nhất cũng chỉ có giá dao động từ 30.000 - 50.000 USD. Từng được dùng để đưa đón Quốc vương Jordan trên đất Mỹ, chiếc Ford Excursion này sở hữu phần thân vỏ mở rộng, lớp bọc thép 360 độ, cửa sổ chống đạn dày 76 mm, lớp bảo vệ bình xăng và hệ thống camera giám sát. Bên trong chiếc limousine có thêm nhiều trang bị sang trọng và tiện nghi như ghế có tính năng sưởi, mát-xa và ngả ra sau Hệ thống định vị trên Ford Excursion. Bàn gấp bên trong cùng ghế ngồi "sang chảnh" của Ford Excursion. Gương soi tích hợp vào đèn trên trần xe. ... hay tủ lạnh để làm mát đồ uống. Nguồn cung cấp sức mạnh cho chiếc Ford Excursion này là khối động cơ xăng V10, dung tích 6,8 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 576 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 4 cấp. Tuy đã 15 năm tuổi nhưng chiếc Ford Excursion của Quốc vương Jordan mới chạy được 4.022 dặm (6.473 km). Điều đáng nói ở chỗ, đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe này được rao bán. Trước đó, chiếc Ford Excursion bọc thép chống đạn của Quốc vương Jordan từng tìm chủ mới vào năm 2018. Có vẻ như với lai lịch đặc biệt và số ODO thấp nhưng chiếc limousine bọc thép chống đạn này lại không dễ tìm thấy chủ nhân mới như kỳ vọng. Video: Chi tiết bản độ Ford Excursion.

