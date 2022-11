Ford Everest 2022 đã qua sử dụng rao bán hơn 1,5 tỷ ở Sài Gòn

Chiếc Ford Everest 2022 mới này thuộc phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 và sở hữu màu trắng tuyết kết hợp với màu nội thất da màu hạt dẻ, nó hiện đang được chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ tại TP HCM. Mức giá xe Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 chính hãng hiện đang niêm yết là 1,259 tỷ đồng, và có giá lăn bánh (chưa bao gồm lạc) từ 1,38 – 1,42 đồng. Tuy nhiên đây cũng là phiên bản khá hiếm và rất khó có sẵn xe ở thời điểm hiện tại. Chưa kể trong thời gian tới, việc đặt hàng sẽ khó khăn và cuối năm cũng là cao điểm mua xe của thị trường ô tô Việt Nam. Chủ xe cho biết đã phải chi “lạc” hơn 100 triệu đồng để có thể nhận xe sớm. Theo đó, xe đi kèm gói dịch vụ, gói bảo hiểm và gọi phụ kiện. Ngoài ra, chủ xe cũng trang bị thêm cốp nóc nhưng chưa sử dụng và đầu Android Box nâng cấp tính năng giải trí. Hiện tại chiếc Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 chạy lướt trong bài đã lăn bánh hơn 4.600 km và theo chủ nhân công bố rằng xe vẫn đang hoạt động khá tốt, gần như chưa có bất kỳ hao tổn nào trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, tình trạng pháp lý sạch, xe không thế chấp ngân hàng và dễ dàng sang tên đổi chủ hoặc ký ủy quyền. Mặc dù mức giá xe Ford Everest 2022 bản Titanium 2.0L AT 4x2 trong bài viết này được chủ nhân chào bán là 1,514 tỷ đồng và còn tương đối cao, mức khấu hao mua xe gần như bằng không. Tuy nhiên, so với việc phải chờ đợi và chưa biết thời điểm giao xe, chiếc Ford Everest 2022 chạy lướt đang được rao bán trong bài cũng là một lựa chọn tương đối hợp lý cho người cần mua xe ở thời điểm hiện tại. Video: Đánh giá nhanh Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam.

