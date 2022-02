Ford Equator Sport 2022 từ 556 triệu đồng, "đe dọa" Honda CR-V

Ford Equator Sport 2022 mới là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái. Đến nay, hãng Ford đã bắt đầu mở bán mẫu xe này ở thị trường Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, xe được chia thành 3 phiên bản với giá bán Ford Equator Sport 2022 tạm tính vào thời điểm mở bán là từ 158.800 - 188.800 Nhân dân tệ (khoảng 556 - 661 triệu đồng). Dự kiến, mẫu xe này sẽ chính thức được bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 17/3 tới đây. Giá xe Ford Equator Sport 2022 khi bán ra thị trường có thể sẽ thay đổi. Tương tự đàn anh Equator đã bán tại Trung Quốc từ năm ngoái, Ford Equator Sport 2022 cũng là xe dành riêng cho thị trường hàng xóm của Việt Nam. So với Ford Equator, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn, bao gồm chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu như Equator, Mondeo và Evos mới, Equator Sport cũng được áp dụng triết lý thiết kế mới của hãng Ford. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn, đi kèm mắt lưới hình tổ ong và hệ thống đèn chia thành 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nối liền với nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Nằm thấp bên dưới là đèn pha với 2 bóng LED được đặt trong hốc hình chữ "C" có viền màu đen. Tiếp đến là hốc gió trung tâm khá rộng và tấm ốp gầm màu bạc. Nẹp màu đen bao quanh hốc gió trung tâm của Ford Equator Sport 2022 kéo dài sang hai bên, nối liền với hốc bánh. Vòng sang bên sườn, chúng ta có thể bắt gặp bộ vành la-zăng 20 inch với thiết kế 5 chấu cũng như nẹp mạ crôm trên cửa và bao quanh cửa sổ. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế 3D và không nối liền với nhau theo xu hướng hiện nay. Nằm giữa 2 đèn hậu là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Equator Sport". Trên cản sau có thêm 2 hốc gió giả khá lớn, tích hợp đèn phản quang và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Thêm nữa là bộ khuếch tán gió màu đen và ống xả giấu kín, tạo cảm giác gọn gàng. Bên trong Ford Equator Sport 2022 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi, được thiết kế đơn giản nhưng tạo cảm giác công nghệ cao. Có được điều đó là nhờ màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa màn hình LCD của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí, cả hai đều có kích thước 12,3 inch. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa nằm ngang và núm xoay thay cho cần số truyền thống. Theo hãng Ford, mẫu SUV cỡ C này sẽ có hệ thống Tencent TAI 4.0 mang đến những ứng dụng như WeChat, bản đồ Tencent thông minh, hát karaoke National K-song hay họp trực tuyến Tencent Conference. Chưa hết, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống định vị thực tế ảo, kết nối với điện thoại thông minh và nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, đặc biệt ở hàng ghế trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe SUV Ford Equator Sport 2022 là khối động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Ford Co-Pilot360, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Video: Ford Equator Sport 2022 cho thị trường Trung Quốc.

