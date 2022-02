Cận cảnh Ford Equator Sport 2022 bản đặc biệt tại Trung Quốc

Ford Equator Sport 2022 mới là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 11 năm ngoái. Hiện mẫu SUV dành riêng cho Trung Quốc này vẫn chưa được bày bán trên thị trường. Ấy thế nhưng, hãng Ford đã chuẩn bị bổ sung phiên bản đặc biệt mới cho mẫu xe này. Những hình ảnh cũng như thông tin đầu tiên của mẫu xe SUV Ford Equator Sport phiên bản đặc biệt đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy xe được bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen. Cụ thể, Ford Equator Sport 2022 phiên bản đặc biệt được trang bị lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm dưới cản trước, vành la-zăng, nẹp trên cửa, nóc xe, tem chữ nổi "Equator" trên cửa cốp và viền bao quanh 2 khe gió ở cản sau đều sơn màu đen. Những chi tiết ngoại thất của mẫu xe SUV cỡ C - Ford Equator Sport 2022 phiên bản đặc biệt tại Trung Quốc càng làm tăng vẻ thể thao và hầm hố cho chiếc xe. Hiện chưa có hình ảnh bên trong Ford Equator Sport 2022 phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu nội thất của xe cũng có những chi tiết mới, được thiết kế theo phong cách thể thao hơn. Dự kiến, phiên bản đặc biệt cũng có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và hệ thống định vị thời gian thực với công nghệ thực tế ảo giống Ford Equator Sport 2022 thông thường. Bên cạnh đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, đặc biệt ở hàng ghế trước. Động cơ của Ford Equator Sport 2022 phiên bản đặc biệt vẫn là máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đây là động cơ mới do liên doanh JMC-Ford sản xuất. Ford Equator Sport 2022 đồng thời là mẫu xe đầu tiên dùng động cơ này. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, động cơ cho phép xe có thể đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Ngay cả gói công nghệ an toàn chủ động Ford Co-Pilot360 dự kiến cũng được bê nguyên từ Equator Sport 2022 thông thường sang phiên bản đặc biệt. Gói công nghệ này bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mức giá xe Ford Equator Sport 2022 phiên bản đặc biệt chưa được công bố. Dự kiến xe sẽ chính thức được tung ra thị trường Trung Quốc vào tháng sau. Video: Xem chi tiết xe SUV Ford Equator Sport 2022 mới.

