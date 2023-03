Ford Edge L 2023 ra mắt 7 phiên bản, chốt giá từ 787 triệu đồng

Vào tháng 2 vừa qua, chiếc xe SUV hạng trung Ford Edge L thế hệ mới đã trình làng tại thị trường Trung Quốc với ngoại hình đẹp mắt và nội thất đẳng cắp với màn hình 27 inch, 2 ghế sau như kiểu thương gia trên các mẫu xe siêu sang tuy nhiên, mức giá xe Ford Edge L 2023 mới cũng như ngày mở bán chính thức lại không được tiết lộ. Mãi đến nay, Ford Edge L 2023 mới bắt đầu được bán ra thị trường Trung Quốc. Cụ thể xe sẽ bán ra từ ngày 17/3, mức giá xe Ford Edge L 2023 được tiết lộ là từ 229.800 đến 319.800 nhân dân tệ (khoảng 787 triệu – 1,095 tỷ đồng) cho 7 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ là hybrid và xăng EcoBoost thế hệ thứ 5. Một số nguồn tin từ Ford cho biết, Ford Edge L 2023 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong dự kiến sẽ chính thức bàn giao đến khách hàng vào tháng 4 còn phiên bản hybrid giao xe sau đó 3 tháng. Ở thế hệ mới, diện mạo tổng thể của mẫu xe SUV Ford Edge L 2023 đã có nhiều thay đổi, hình dáng cụm đèn pha tương đối sắc cạnh, sử dụng đèn LED chạy xuyên thấu phổ biến nhất hiện nay, đèn pha và lưới tản nhiệt được tích hợp làm một, rất ăn ý với nhau. Hình dạng của các bản có sự khác biệt ở ngoại thất, chẳng hạn bản tiêu chuẩn sử dụng hốc gió bên hông nhỏ hơn, tích hợp 1 thanh chia gió ngang, còn bản ST-Line có hốc gió to lớn, sử dụng thêm nhiều chi tiết mù đen để tạo điểm nhấn, chẳng hạn dải trang trí lớn màu đen trên cản trước cũng tương phản rõ nét với bản thường. Trần xe màu đen treo bên hông xe và miếng nhựa đen ốp dưới eo xe phù hợp với phong cách đầu xe, cột C cũng được thiết kế rất hầm hố, chữ “L” bên dưới làm nổi bật rằng kích thước của chiếc xe này được kéo dài và mở rộng, tuy nhiên, bản ST-Line sẽ có thêm viền đỏ. Đằng sau xe có cụm đèn hậu dạng xuyên thấu được trang trí với tấm ốp lớn màu đen, các chi tiết bên trong đèn hậu phong phú hơn so với mẫu xe hiện tại. Viền nhựa đen ở dưới cản sau kết hợp với viền bạc và ống xả ẩn, tạo hiệu ứng thị giác tổng thể gọn gàng nhưng không hề đơn giản. Kích thước tổng thể của xe Ford Edge L thế hệ mới là chiều dài 5.000 mm, rộng 1.961 và cao 1.773 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.950 mm. Phần nội thất của xe Ford Edge L 2023 mới là thứ được nhiều người quan tâm khi được trang bị màn hình cảm hứng Dalian 27 inch, kéo dài đến hết ghế hành khách, vô lăng đa chức năng 3 chấu và màn hình HUD, tay nắm cần số điện tử có hình dáng độc đáo và đậm chất công nghệ. Bên trong khoang lái của các mẫu xe tiêu chuẩn sử dụng màu be và đen, một số chi tiết như cửa gió của cụm điều hòa trung tâm và ghế ngồi được trang trí màu cam trông cao cấp hơn. Còn nội thất của mẫu ST-Line sử dụng màu đen làm chủ đạo, với một số lượng lớn họa tiết màu đỏ và logo "ST-Line" ở lưng ghế khiến chiếc xe trông rất thể thao. Ford Edge L 2023 có 2 cách bố trí cho khoang lái xe 7 chỗ của mình là 2+2+3 và 2+3+2 mang đến cấu hình phong phú cho người mua. Ghế hạng nhất ở hàng thứ hai hỗ trợ ba chế độ chuyển đổi một phím (tiện nghi đám mây một phím, tiện nghi hành trình một phím và độc quyền riêng tư một phím), cùng với sạc không dây, chỗ để chân, thông gió và sưởi ghế, và ghế ngã 60 độ, điều chỉnh góc và điều khiển vùng nhiệt độ. Ngoài ra, bản cao nhất sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, điều hòa tự động 3 vùng nhiệt độ ổn định, cảm biến gạt mưa, đèn viền nội thất LED, màn hình điều khiển trung tâm 13,2 inch, cụm đồng hồ LCD 12,3 inch, âm thanh 8 loa, kiểm soát hành trình thích ứng thông minh toàn tốc ACC Hệ thống hỗ trợ dẫn đường thông minh LC, cảnh báo lái xe mệt mỏi DAS, nhận diện biển báo giao thông thông minh TSR, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp ESA, phanh chủ động sau va chạm PIB, ngoài ra xe còn có xi nhan chức năng đẩy thông tin đèn, cảnh báo đèn đỏ, nhắc nhở khởi động đèn xanh. Về hệ truyền động có động cơ xăng EcoBoost và hybrid, phiên bản động cơ xăng EcoBoost, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, có công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 378 Nm, phiên bản hybrid có công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Hệ thống truyền động bốn bánh cơ học điều khiển điện tử thông minh có thể được kết hợp theo các chế độ lái khác nhau. Ford công bố rằng thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của mẫu xe hybrid là 7,1 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện làm việc của WLTC là 6,31 lít/100 km và phạm vi di chuyển dự kiến của xe có thể đạt tới 1.188 km. Video: Chi tiết Ford Edge L 2023 tại thị trường Trung Quốc.

