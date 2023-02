Ford Edge L 2023 thêm màn hình 27 inch, làm khó Toyota Highlander?

Hôm qua, ngày 23/2/2023, mẫu SUV hạng trung Ford Edge L 2023 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc. So với phiên bản cũ, mẫu SUV cỡ trung này sở hữu kích thước lớn hơn và thiết kế phong cách hơn. Bên ngoài, mẫu SUV này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Ford, tương tự Mondeo, Equator và Territory. Ngoài ra, ngoại hình của Ford Edge L 2023 còn thay đổi nhẹ theo phiên bản. Theo đó, mẫu xe SUV Ford Edge L 2023 bản thường được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác mềm mại với những mắt lưới đa điểm mạ crôm. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, ôm lấy nắp ca-pô. Phía dưới là cụm đèn pha LED nằm dọc và tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày. Trên cản trước mới, Ford Edge L 2023 được trang bị hốc gió trung tâm hình thang với viền màu đen bóng, nối liền với khe gió ở hai góc. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế của mẫu SUV hạng trung này nằm ở đường chân kính độc đáo, các cột và nẹp trang trí trên cửa màu đen bóng, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe...cũng như logo chữ "L" dưới cột C. Vành la-zăng của bản thường có đường kính 20 inch, thiết kế đa chấu và sơn 1 màu. Đằng sau Ford Edge L 2023 là cụm đèn hậu cỡ lớn, nối liền với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Ở giữa dải đèn này còn có dòng chữ "Edge" khá lớn. Trong khi đó, cản sau của xe được thiết kế 2 màu và tích hợp 2 nẹp chữ "L" màu bạc ở hai góc. Ở phiên bản ST-Line, Ford Edge L 2023 đi kèm lưới tản nhiệt màu đen bóng, cản trước/sau thể thao hơn, khe gió ở hai góc đầu xe lớn hơn...Vành la-zăng 21 inch với thiết kế 5 chấu kép phối 2 màu... và logo chữ "L" với viền đỏ ở dưới cột C. Để đáp ứng nhu cầu về nội thất rộng rãi của khách hàng Trung Quốc, Ford Edge L 2023 sở hữu kích thước khá lớn so với một mẫu SUV hạng trung. Cụ thể, xe có chiều dài 5.000 mm, chiều rộng 1.961 mm, chiều cao 1.773 mm và chiều dài cơ sở 2.950 nnm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 100 mm và bỏ xa đối thủ Toyota Highlander. Bên trong Ford Edge L 2023 là không gian nội thất 3 hàng ghế với cách bố trí chỗ ngồi 2+2+3. Điểm nhấn của mẫu SUV này nằm ở màn hình kéo dài trên mặt táp-lô, tương tự người anh em Ford Mondeo 2023 đang bán tại Trung Quốc. Màn hình này có kích thước lên đến 27 inch, là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Thêm vào đó là vô lăng vát 2 đầu theo phong cách thể thao, cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện cần số điện tử, sạc không dây và phanh tay điện tử. Phía sau là 2 ghế thương gia tách rời nhau ở hàng ghế giữa, tích hợp bệ đỡ bắp chân. Đây là loại ghế không trọng lực với tính năng sưởi ấm, thông hơi và chỉnh 60 độ. Ở giữa 2 ghế này là bệ tì tay tích hợp 2 sạc điện thoại không dây. Bệ tì tay và sạc không dây có thể lật lên, tạo thành lối đi xuống hàng ghế cuối. Phía trước 2 ghế này còn có bảng điều khiển điều hòa... cổng USB Type A/Type C tích hợp vào bệ tì tay của hàng ghế trước và 2 ngăn đựng cốc. Ở bản thường, Ford Edge L 2023 được trang bị nội thất bọc da màu sáng với những điểm nhấn màu đồng ở cửa gió điều hòa và chỉ khâu. Trong khi đó, bản ST-Line sở hữu nội thất bọc da màu đen với những điểm nhấn màu đỏ tương phản. Khi mua Ford Edge L 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 378 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Ngoài ra, Ford Edge L 2023 còn có hệ dẫn động 4 bánh và nhiều chế độ lái. Theo hãng Ford, mẫu SUV này tiêu thụ lượng xăng trung bình là 6,3 lít/100 km. Hiện giá xe Ford Edge L 2023 chưa được công bố. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Ford Edge L 2023 mới.

