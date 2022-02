Ford Bronco Everglades 2022 thêm "ống thở" giá hơn 1,2 tỷ đồng

Vào hồi cuối tháng 1 năm nay, hãng Ford đã chính thức vén màn Bronco Raptor ở thị trường Mỹ. Chẳng bao lâu sau đó, hãng Ford lại tiếp tục bổ sung phiên bản mới cho dòng SUV cỡ trung này, đó là Ford Bronco Everglades 2022 mới. So với bản thường, mẫu xe SUV Ford Bronco Everglades 2022 có 2 điểm khác biệt lớn nhất. Thứ nhất là "ống thở" do hãng Ford thiết kế và sản xuất nội bộ. Ống thở này đi kèm 2 tấm lưới khác nhau, có thể tháo ra, lắp vào dễ dàng. Một tấm có mắt lưới rộng hơn, phù hợp với những nơi có không khí sạch. Tấm còn lại có mắt lưới hẹp hơn để dùng ở những nơi nhiều bụi đất. Bổ trợ cho ống thở là khe gió nâng cao lên dành cho trục trước/trục sau, hộp số phụ và hộp số. Điều này đồng nghĩa với việc Ford Bronco Everglades 2022 có thể lội nước sâu đến 924 mm. Trong khi đó, khả năng lội nước của Ford Bronco tiêu chuẩn chỉ dừng ở mức 851 mm. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Bronco Everglades 2022 chính là cản trước hạng nặng được trang bị tiêu chuẩn theo xe. Cản trước này do bộ phận Ford Performance phát triển. Bên cạnh đó là tời kéo, có thể kéo trọng lượng 4.535 kg, đi kèm dây dài 30 m làm bằng vật liệu tổng hợp. Chưa hết, Ford Bronco Everglades 2022 còn có thanh bảo vệ cản trước, bệ bước chân ngăn đá làm xước sơn xe và tấm ốp bảo vệ gầm bằng sắt. Tất cả những trang bị này biến Ford Bronco Everglades 2022 thành người bạn đồng hành đắc lực cho những chuyến off-road. Không chỉ có khả năng chạy off-road tốt hơn, Ford Bronco Everglades 2022 còn được bổ sung những thay đổi khác ở thiết kế ngoại thất. Điều này được thể hiện qua hốc bánh trước/sau riêng, đề-can mới trên chắn bùn trước và lưới tản nhiệt màu xám Carbonized Gray đi kèm dòng chữ "Bronco" màu đen bóng. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị gói Sasquatch, bao gồm vành hợp kim 17 inch sơn màu xám Carbonized Gray, lốp chạy đường bùn Goodyear 35 inch và baga nóc, cho xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Bronco Everglades 2022 cũng được cải tiến sao cho phù hợp với những chuyến "băng rừng, lội suối". Bước vào bên trong mẫu SUV này, người lái sẽ thấy ghế bọc bằng nhựa vinyl theo tiêu chuẩn hải quân và thảm sàn bằng cao su để dễ chùi rửa. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu xanh lá Urban Green ở tay nắm cửa, cửa gió điều hòa và chỉ khâu ghế. "Trái tim" của Ford Bronco Everglades 2022 là khối động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Khi mua Ford Bronco Everglades 2022, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 5 màu sơn ngoại thất là vàng cát Desert Sand, xanh lá Eruption Green, xanh dương Area 51, đen Shadow Black và xám Cactus Gray.Giá xe Ford Bronco Everglades 2022 tại Mỹ khởi điểm từ 53.000 USD (khoảng 1,22 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Ford Bronco Everglades 2022 mới.

