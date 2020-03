Ford Bronco 2021 mới tái xuất, xe hoài cổ vạn fan mê

Nếu không có gì thay đổi, Ford Bronco 2021 mới sẽ có mặt tại triển lãm New York Auto Show 2020 tháng tới và bán ra thị trường đầu năm nay. Nếu không muốn chờ đợi, khách hàng có thể chọn bản chạy điện do Zero Labs Automotive sản xuất. Đây được xem là mẫu xe điện Ford Bronco đầu tiên thế giới. Trong khi xe Ford Bronco 2021 sử dụng động cơ 2.3L EcoBoost 4 xi-lanh hoặc tăng áp kép V6 2.7L với hộp số sàn 7 cấp, phiên bản chạy điện của Zero Labs Automotive cho công suất cao gấp bội. Năm ngoái, Zero Labs Automotive tung ra bản chạy điện Ford Bronco mang phong cách hoài cổ với thân xe bằng sợi carbon cao cấp. Năm nay, startup này giới thiệu phiên bản rẻ hơn làm bằng chất liệu thép. Cả bản sợi carbon và thép đều sử dụng nền tảng khung gầm 2.0 mới với hệ thống treo tiêu chuẩn độc lập trước và sau, tùy chọn 2 mô tơ điện cho công suất tổng cộng 600 mã lực, mô-men xoắn 657 Nm. Xe điện Ford Bronco thậm chí còn sử dụng hộp số sàn 5 cấp dạng cổ điển. Sức mạnh truyền tới hộp số phụ 2 cấp rồi tới bánh sau hoặc tất cả 4 bánh. Khối pin 70 kWh cho khoảng cách di chuyển 305 km. Zero Labs bổ sung thêm lò xo chống sốc Fox giúp Ford Bronco chạy điện có thể vượt địa hình và phanh gốm-carbon Brembo. Khoang lái Ford Bronco chạy điện bọc da cao cấp, ghế cổ điển. Khách mua có thể chọn chất liệu nội thất, từ gỗ thủ công tới sợi carbon siêu bền. Mặc dù rẻ hơn bản sợi carbon, giá xe Ford Bronco 2021 bản khung thép vẫn bán ra tới 185.000 USD, chưa tính option chọn thêm. Mỗi chiếc Ford Bronco chạy điện mất tới hàng nghìn giờ làm việc thủ công tại cơ sở sản xuất gần trung tâm SpaceX ở Hawthorne, California. Zero Labs cho biết Ford Bronco chạy điện bản khung thép đã bắt đầu sản xuất. Xe sẽ giao cho khách hàng từ cuối năm nay. Video: Chi tiết xe hoài cổ Ford Bronco 2021 mới.

