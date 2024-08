Fiat Topolino - chiếc ôtô "bé hạt tiêu" giá tới hơn 1,4 tỷ đồng

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng Fiat Topolino 2024 mới dường như khá được ưa chuộng bởi các hãng độ xe. Mới đây, hãng độ Carrozzeria Garavini có trụ sở tại Torino đã tiết lộ phiên bản xe điện đô thị của riêng mình, thông báo sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc. Garavini là một nhà sản xuất xe được thành lập vào năm 1908. Dự án mới nhất của họ dựa trên Fiat Topolino, đề xuất một hướng đi thay thế cho kiểu dáng của xe, Thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ hòn đảo Capri ở Địa Trung Hải và lối sống Dolce Vita. Thân xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với phần mặt trước trông hiện đại hơn so với phong cách cổ điển, cản va chạm khắc và đèn LED tròn gợi nhớ đến Fiat 500. Phần bánh xe dạng đĩa và thương hiệu cũng không trang bị cửa cho chiếc xe điện thú vị này. Phần đuôi xe mang lại cảm giác du thuyền với không gian chở đồ nửa lộ thiên với sàn thấp được phủ gỗ. Những điểm nhấn thú vị khác bao gồm đèn LED cổ điển, mái che kiểu canvas và chi tiết hình tròn trông giống như giá đỡ bánh xe dự phòng. Về nội thất, Garavini bổ sung thêm cặp ghế mới với tựa đầu có thể tháo rời, có thể dùng làm gối đi biển. Bản chất của chiếc sẽ được xây dựng thủ công tùy theo sở thích của chủ sở hữu xe. Chiếc Fiat Topolino được chế tạo riêng vẫn được trang bị động cơ điện duy nhất tạo ra công suất 8 mã lực. Bộ pin lithium-ion có công suất 5,5 kWh và cho phép phạm vi hoạt động WLTP là 75 km mỗi lần sạc. Theo báo cáo của Carrozzieri Italiani, giá xe Fiat Topolino nguyên bản sẽ bắt đầu ở mức 45.000 Euro (50.257 USD - hơn 1,1 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế và chi phí cho chiếc xe nguyên bản. Như vậy, tổng chi phí của một chiếc Topolino do Garavini chế tạo sẽ lên tới 55.000 Euro (61 nghìn USD - khoảng hơn 1,4 tỷ đồng) trước thuế, từ đây biến chiếc xe trở thành chiếc Topolino đắt nhất mà tiền có thể mua được. Ngoài ra, chủ sở hữu của chiếc EV có thể lựa chọn gói Castagna Milano bổ sung thêm đuôi xe dài, kiểu dáng mui trần và nội thất lấy cảm hứng từ bãi biển. Việc chuyển đổi này bắt đầu ở mức 25.000 Euro (26.746 USD - khoảng 818 triệu đồng), mặc dù không hề rẻ nhưng chắc chắn là hợp lý hơn so với gói nâng cấp từ Carrosseria Garavini. Video: Fiat Topolino - chiếc ôtô "bé hạt tiêu" chạy điện.

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng Fiat Topolino 2024 mới dường như khá được ưa chuộng bởi các hãng độ xe. Mới đây, hãng độ Carrozzeria Garavini có trụ sở tại Torino đã tiết lộ phiên bản xe điện đô thị của riêng mình, thông báo sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc. Garavini là một nhà sản xuất xe được thành lập vào năm 1908. Dự án mới nhất của họ dựa trên Fiat Topolino, đề xuất một hướng đi thay thế cho kiểu dáng của xe, Thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ hòn đảo Capri ở Địa Trung Hải và lối sống Dolce Vita. Thân xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với phần mặt trước trông hiện đại hơn so với phong cách cổ điển, cản va chạm khắc và đèn LED tròn gợi nhớ đến Fiat 500. Phần bánh xe dạng đĩa và thương hiệu cũng không trang bị cửa cho chiếc xe điện thú vị này. Phần đuôi xe mang lại cảm giác du thuyền với không gian chở đồ nửa lộ thiên với sàn thấp được phủ gỗ. Những điểm nhấn thú vị khác bao gồm đèn LED cổ điển, mái che kiểu canvas và chi tiết hình tròn trông giống như giá đỡ bánh xe dự phòng. Về nội thất, Garavini bổ sung thêm cặp ghế mới với tựa đầu có thể tháo rời, có thể dùng làm gối đi biển. Bản chất của chiếc sẽ được xây dựng thủ công tùy theo sở thích của chủ sở hữu xe. Chiếc Fiat Topolino được chế tạo riêng vẫn được trang bị động cơ điện duy nhất tạo ra công suất 8 mã lực. Bộ pin lithium-ion có công suất 5,5 kWh và cho phép phạm vi hoạt động WLTP là 75 km mỗi lần sạc. Theo báo cáo của Carrozzieri Italiani, giá xe Fiat Topolino nguyên bản sẽ bắt đầu ở mức 45.000 Euro (50.257 USD - hơn 1,1 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế và chi phí cho chiếc xe nguyên bản. Như vậy, tổng chi phí của một chiếc Topolino do Garavini chế tạo sẽ lên tới 55.000 Euro (61 nghìn USD - khoảng hơn 1,4 tỷ đồng) trước thuế, từ đây biến chiếc xe trở thành chiếc Topolino đắt nhất mà tiền có thể mua được. Ngoài ra, chủ sở hữu của chiếc EV có thể lựa chọn gói Castagna Milano bổ sung thêm đuôi xe dài, kiểu dáng mui trần và nội thất lấy cảm hứng từ bãi biển. Việc chuyển đổi này bắt đầu ở mức 25.000 Euro (26.746 USD - khoảng 818 triệu đồng), mặc dù không hề rẻ nhưng chắc chắn là hợp lý hơn so với gói nâng cấp từ Carrosseria Garavini. Video: Fiat Topolino - chiếc ôtô "bé hạt tiêu" chạy điện.