Video: Ferrari Roma tiền tỷ thành "sắt vụn" do bị rơi thang máy.

Theo đó, một chiếc Ferrari Roma gặp nạn này đã bị hư hỏng nặng do không may bị rơi vào trục thang máy tại đại lý Ferrari of Palm Beach.

Tại hiện trường vụ việc, chiếc siêu xe Ferrari Roma gần như trong tình trạng nát bét ở phía đuôi, nhiều bộ phận rời hẳn ra. Trong khi đó phần mui và nóc xe có vẻ chỉ bị móp nhẹ do va đập khi rơi xuống.

Ferrari Roma đã bị hư hỏng nặng do không may bị rơi vào trục thang máy tại đại lý Ferrari of Palm Beach.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt và dùng các công cụ chuyên dụng đặc biệt để xử lý, mong muốn đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường một cách sớm nhất trước khi việc rò rỉ nhiên liệu xảy ra. Cơ quan chức năng đã phải ngắt nguồn điện nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân của vụ việc là do trục trặc thang máy.