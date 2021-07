Ferrari Portofino M hơn 15 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Cavallino Motors, đơn vị phân phối Ferrari tại Thái Lan vừa cho ra mắt mẫu Ferrari Portofino M 2021 mới, chiếc xe mới nhất trong dòng xe thể thao mui trần 2+2 chỗ ngồi. Chữ M trong tên gọi của mẫu xe Ferrari Portofino đời mới này là viết tắt của từ "Modificata" (đã sửa đổi). Xe được trang bị gói nâng cấp khí động học mới với cản trước và sau được làm lại, các cửa gió mới, cánh gió sau kiểu đuôi vịt, mâm xe 5 chấu mỏng kích thước 20 inch. Bên trong, cabin cũng có những cải tiến về vật liệu trang trí và cách phối màu, phần mui cứng có thể thu lại. Về tổng thể, nội thất của Portofino M không khác biệt so với Portofino tiêu chuẩn. Những trang bị tiêu chuẩn bao gồm đồng hồ dạng analog với 2 màn hình thông tin TFT. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, xe còn có tiện ích camera 360 độ và chế độ hiển thị 3D. Điểm nổi bật trên Ferrari Portofino M là sức mạnh được nâng cấp. Xe được trang bị động cơ lấy từ chiếc Ferrari Roma. Khối động cơ V8 3.9L tăng áp kép, cho công suất 620 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kếp hợp với hộp số F1 ly hợp kép 8 cấp. So với Porfotino đời 2019, mẫu xe này mạnh hơn 20 mã lực. Ferrari Portofino M có 5 chế độ lái, tùy chọn thông qua công tắc Manettino trên vô lăng, ngoài ra nó còn được bổ sung thêm chế độ Race. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của mẫu mui trần này là trong 3,4 giây, 0-200 km/h trong 9,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Dù là một mẫu xe thể thao, nhưng công nghệ an toàn và hỗ trợ lái trên Ferrari Portofino M khá đầy đủ, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến lùi. Hệ thống kiểm soát ổn định thân xe là phiên bản mới nhất, giống với mẫu Ferrari Roma. Tại Thái Lan, giá xe Ferrari Portofino M có mức bán ra 21,84 triệu baht, tương đương 666.199 USD (khoảng 15,24 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari Portofino M 2021 mới.

