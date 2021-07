Ferrari F60 America định giá hơn 124 tỷ đồng cho đại gia Mỹ

Để kỷ niệm 60 năm có mặt tại Mỹ, Ferrari đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt F60 America. Chiếc siêu xe Ferrari F60 America đặc biệt này này hiện được định giá khoảng 3,5-4,5 triệu USD (khoảng hơn 80 - 124 tỷ đông). Thiết kế của siêu xe Ferrari F60 America được lấy cảm hứng từ mẫu Ferrari 275 GTB/4S NART Spider đời 1967, với chi tiết lưới tản nhiệt đặc trưng của Ferrari vào thập kỷ 60. Chỉ có 10 chiếc Ferrari F60 America hàng hiếm được sản xuất dành riêng cho những khách hàng trung thành của thương hiệu này tại Mỹ, cũng bằng với số lượng Ferrari 275 GTB/4S NART đã được sản xuất. Ngoại thất của xe mang màu xanh Blu Nart với các đường chỉ trang trí màu đỏ. Đây là bộ tem đua truyền thống của đội đua Ferrari North American Racing Team (NART). Logo kỷ niệm phiên bản 60 năm được đặt ở 2 bên thân xe. Hình ảnh số 60 cách điệu với quốc kỳ của Italy và Mỹ được lồng vào nhau, đi kèm là dòng chữ “1954 – 2014 Ferrari 60 Years in USA”. Phong cách cổ điển cũng được thể hiện ở khung chống lật đặt sau tựa đầu và cánh lướt gió cỡ nhỏ dạng đuôi vịt. Khách hàng có thể lựa chọn giữa chất liệu mui bạt hoặc sợi carbon. Nội thất của F60 America tương đồng với F12berlinetta, tuy nhiên màu sắc và chất liệu cấu thành được chăm chút tỉ mỉ hơn, đơn cử như ốp nội thất là sợi carbon có màu đỏ. Không gian bên trong cũng đậm chất Mỹ với họa tiết quốc kỳ Mỹ chạy dọc lưng ghế. Đặc biệt, ghế lái có màu đỏ, trong khi ghế hành khách lại màu đen. Giữa 2 ghế là tấm kim loại được khắc dòng chữ “F60 America Nr 1 of 10”, cùng logo ngựa chồm đặc trưng của Ferrari. Logo phiên bản kỷ niệm cũng có thể được tìm thấy tại nhiều vị trí như tựa tay hay ốp bệ cửa bằng sợi carbon... Về mặt vận hành, xe vẫn sử dụng chung khung gầm hợp kim nhôm và động cơ của F12berlinetta. Khối động cơ V12 dung tích 6.3L sản sinh công suất 740 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 DCT. Tương tự với F12berlinetta, Ferrari F60 America có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây. Tại thời điểm ra mắt, Ferrari F60 America có mức giá khởi điểm từ 2,5 triệu USD. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức giá công bố của F12berlinetta lúc bấy giờ, vốn chỉ 320.000 USD. Siêu xe 7 năm tuổi này hiện được RM Sotheby’s đấu giá với odo dừng tại mức 3.388 km. Giá bán kỳ vọng của RM Sotheby’s dành cho F60 America vào khoảng 3,5-4,5 triệu USD. Video: Chi tiết siêu xe Ferrari F60 America triệu đô tại Mỹ.

