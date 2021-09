Ferrari California Spyder Revival "tái sinh" California Spyder siêu độc

Nhiều người sẽ đồng ý rằng Ferrari 250 GT SWB California Spyder cổ điển là một trong những mẫu xe đẹp nhất từng được sản xuất. Vì vậy, những chiếc xe 250 GT SWB California Spyder còn tồn tại ngày nay thường có giá nhiều triệu USD ở mỗi hiên đấu giá. Chỉ có 106 chiếc 250 GT California Spyder được sản xuất trong cấu hình SWB và LWB, khiến nó trở thành một trong những chiếc Ferrari hiếm nhất, đắt nhất và đáng mơ ước nhất. May mắn, công ty GTO Engineering đang làm cho mẫu xe thể thao mui trần kinh điển này trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với những người không có sẵn hàng chục triệu USD dư thừa trong tài khoản ngân hàng. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ California Spyder Revival, một phiên bản hiện đại của siêu xe Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1960. Trong khi các chiếc xe nguyên bản hiếm khi được nhìn thấy trên đường phố và thường được trưng bày với thông số kỹ thuật ban đầu tại những sự kiện dành cho xe sang và xe cổ, California Spyder Revival của GTO Engineering có thể được tùy chỉnh biến hóa với động cơ, hộp số nâng cấp, và nhiều lựa chọn màu sắc đối với ngoại thất và nội thất. Theo tiêu chuẩn, California Spyder Revival của GTO Engineering sẽ được trang bị động cơ V12 dung tích 3.0 lít và hộp số sàn 4 cấp, nhưng các động cơ dung tích 3.5 và 4.0 lít lớn hơn cũng sẽ có sẵn cùng với hộp số sàn 5 cấp tùy chọn. Mỗi chiếc xe mới sẽ mất hơn 1.500 giờ lao động để chế tạo bằng các bộ phận sản xuất nội bộ. Thân vỏ bằng nhôm tuyệt đẹp được chế tạo thủ công hoàn toàn, trong khi nội thất có thể được hoàn thiện bằng nhiều loại chất liệu da. Vô lăng gỗ kiểu cổ điển cũng có thể được gắn còi phù hợp thời phong cách. Các tấm ốp ngưỡng cửa được tăng cường mang lại cho California Spyder Revival "độ cứng cáp cao hơn so với nguyên bản." Giá xe Ferrari California Spyder Revival không rẻ, nhưng như thế vẫn là "mềm" hàng chục lần so với một chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spyder cổ điển thật. Tùy thuộc vào chiếc xe tài trợ ban đầu, thông số kỹ thuật, và phí vận chuyển, California Spyder Revival có giá từ 750.000 – 850.000 bảng Anh (tương đương 23,6 – 26,7 tỷ đồng). Quá trình giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Video: Chi tiết Ferrari 250 GT SWB California Spyder hàng siêu hiếm.

