Ferrari 488 Pista Spider không dưới 30 tỷ, độc nhất tại Hà Nội

“Neighborhood Bullies” là một trong những hội chơi xe quy tụ những bạn trẻ có niềm yêu thích những chiếc xe siêu sang, siêu xe cùng tham gia, chia sẻ đam mê mới được thành lập trong năm qua. Mới đây nhất, một thành viên của nhóm đã tậu chiếc Ferrari 488 Pista Spider mui trần. Đây là chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider thứ ba xuất hiện tại Việt Nam sau chiếc đầu tiên của doanh nhân Hoàng Kim Khánh và chiếc màu đỏ đậm thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Xe sở hữu lớp sơn đỏ Rosso Corsa truyền thống của thương hiệu siêu xe lâu đời đến từ nước Ý, kết hợp với một đường sọc to bản màu đen kéo dài từ phần đầu đến hết đuôi xe. Về mặt thiết kế, 488 Pista Spider không có quá nhiều điểm khác biệt so với biến thể coupe ngoài phần mui xếp và nắp động cơ. Được xây dựng trên nền tảng của 488 Pista, biến thể mui trần sở hữu nét thiết kế quyến rũ nhưng vẫn mang đậm tính khí động học thông qua hàng loạt những sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến hai hốc gió cỡ lớn và líp gió bằng sợi carbon, ở vị trí trung tâm là một khe gió nhỏ liên thông với nắp ca-pô thông qua một ống dẫn khí S-Duct. Ống dẫn khí này có tác dụng giúp tăng lực ép xuống cho phần đầu xe và mang lại tính ổn định khi vận hành 488 Pista Spider ở tốc độ cao. Chiếc xe này sở hữu bộ mâm 5 chấu kép có đường kính 20 inch, hình ngôi sao đẹp mắt và được sơn màu đen mờ. Ẩn phía sau là đĩa phanh carbon ceramic cùng cùm phanh Brembo sơn vàng làm điểm nhấn. Khiên Scuderia đặt tại vè bánh trước đặc trưng của những siêu xe “ngựa chồm”. Đuôi xe sở hữu bộ khuếch tán gió được chia sẻ từ chính mẫu xe đua Ferrari 488 GTE. Khe thoát khí phía sau được ốp sợi carbon toàn bộ vào bên trong. Cản sau được thiết kế lại toàn diện so với chiếc 488 GTB/Spider theo hướng hầm hố hơn, đồng thời mang lại tính khí động học được cải thiện nhiều hơn. Chính giữa là đèn báo giống với những mẫu xe đua F1, tích hợp cùng camera lùi. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của xe mang đến cảm giác của một chiếc xe đua thực sự. Các chi tiết như bệ bước chân, bậc cửa, táp-pi, vô-lăng, lẫy chuyển số và hốc điều hòa được làm hoàn toàn từ sợi carbon bóng. Toàn bộ khoang nội thất sử dụng chất liệu da Alcantara cao cấp, kết hợp với các đường sọc và chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn, tên xe '488 Pista Spider' đặt trên bảng táp-lô phía bên ghế phụ. Vô-lăng được lấy cảm hứng từ chi tiết trên những mẫu xe đua Công thức 1, tích hợp lẫy chuyển số, đèn cảnh báo, nút khởi động Start/Stop Engine, hệ thống Manettino trứ danh,... Ferrari 488 Pista Spider được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Nhờ hộp số 7 cấp ly hợp kép, “siêu ngựa” có khả năng bứt tốc ấn tượng khi chỉ cần vỏn vẹn 2,85 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa đạt mức 340 km/h. Hiện giá xe Ferrari 488 Pista Spider đang bán tại nước ngoài trên 710.000 đô la (tương đương 16 tỷ đồng), nhưng về Việt Nam nó có giá không dưới 30 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 488 Pista Spider mui trần.

“Neighborhood Bullies” là một trong những hội chơi xe quy tụ những bạn trẻ có niềm yêu thích những chiếc xe siêu sang, siêu xe cùng tham gia, chia sẻ đam mê mới được thành lập trong năm qua. Mới đây nhất, một thành viên của nhóm đã tậu chiếc Ferrari 488 Pista Spider mui trần. Đây là chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider thứ ba xuất hiện tại Việt Nam sau chiếc đầu tiên của doanh nhân Hoàng Kim Khánh và chiếc màu đỏ đậm thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Xe sở hữu lớp sơn đỏ Rosso Corsa truyền thống của thương hiệu siêu xe lâu đời đến từ nước Ý, kết hợp với một đường sọc to bản màu đen kéo dài từ phần đầu đến hết đuôi xe. Về mặt thiết kế, 488 Pista Spider không có quá nhiều điểm khác biệt so với biến thể coupe ngoài phần mui xếp và nắp động cơ. Được xây dựng trên nền tảng của 488 Pista, biến thể mui trần sở hữu nét thiết kế quyến rũ nhưng vẫn mang đậm tính khí động học thông qua hàng loạt những sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến hai hốc gió cỡ lớn và líp gió bằng sợi carbon, ở vị trí trung tâm là một khe gió nhỏ liên thông với nắp ca-pô thông qua một ống dẫn khí S-Duct. Ống dẫn khí này có tác dụng giúp tăng lực ép xuống cho phần đầu xe và mang lại tính ổn định khi vận hành 488 Pista Spider ở tốc độ cao. Chiếc xe này sở hữu bộ mâm 5 chấu kép có đường kính 20 inch, hình ngôi sao đẹp mắt và được sơn màu đen mờ. Ẩn phía sau là đĩa phanh carbon ceramic cùng cùm phanh Brembo sơn vàng làm điểm nhấn. Khiên Scuderia đặt tại vè bánh trước đặc trưng của những siêu xe “ngựa chồm”. Đuôi xe sở hữu bộ khuếch tán gió được chia sẻ từ chính mẫu xe đua Ferrari 488 GTE. Khe thoát khí phía sau được ốp sợi carbon toàn bộ vào bên trong. Cản sau được thiết kế lại toàn diện so với chiếc 488 GTB/Spider theo hướng hầm hố hơn, đồng thời mang lại tính khí động học được cải thiện nhiều hơn. Chính giữa là đèn báo giống với những mẫu xe đua F1, tích hợp cùng camera lùi. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của xe mang đến cảm giác của một chiếc xe đua thực sự. Các chi tiết như bệ bước chân, bậc cửa, táp-pi, vô-lăng, lẫy chuyển số và hốc điều hòa được làm hoàn toàn từ sợi carbon bóng. Toàn bộ khoang nội thất sử dụng chất liệu da Alcantara cao cấp, kết hợp với các đường sọc và chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn, tên xe '488 Pista Spider' đặt trên bảng táp-lô phía bên ghế phụ. Vô-lăng được lấy cảm hứng từ chi tiết trên những mẫu xe đua Công thức 1, tích hợp lẫy chuyển số, đèn cảnh báo, nút khởi động Start/Stop Engine, hệ thống Manettino trứ danh,... Ferrari 488 Pista Spider được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Nhờ hộp số 7 cấp ly hợp kép, “siêu ngựa” có khả năng bứt tốc ấn tượng khi chỉ cần vỏn vẹn 2,85 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa đạt mức 340 km/h. Hiện giá xe Ferrari 488 Pista Spider đang bán tại nước ngoài trên 710.000 đô la (tương đương 16 tỷ đồng), nhưng về Việt Nam nó có giá không dưới 30 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 488 Pista Spider mui trần.