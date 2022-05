"Đập thùng" Ferrari 488 Pista Spider hơn 30 tỷ đồng cập cảng Đà Nẵng

Cách đây vài tiếng, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh khui công chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider thứ 3 tại Việt Nam đã thu hút không ít sự quan tâm của giới đại gia trong nước. Hiện giá xe Ferrari 488 Pista Spider đang bán tại nước ngoài trên 710.000 đô la, tương đương 16 tỷ đồng, nhung về Việt Nam nó có giá không dưới 30 tỷ đồng. Đến chiều tối cùng ngày, hình ảnh về chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider thứ 3 cập bến tại dải đất hình chữ S lại được chia sẻ thêm và qua đó cho thấy, xe đã được mang ra bên ngoài container, dường như đang làm các thủ tục thông quan để chuẩn bị về với chủ xe. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider thứ 3 cập bến Việt Nam được nhập về cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng, hiện xe đang được trùm bạt và nhiều khả năng sẽ sớm được cho lên xe chuyên dụng về Hà Nội, trước khi làm thêm 1 số thủ tục khác rồi bàn giao cho chủ nhân. Như vậy chỉ trong 1 tuần vừa qua, cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã liên tục có nhiều mẫu xe hot được nhập về, ngoài chiếc Ferrari 488 Pista Spider này còn có sự xuất hiện của Lamborghini Urus Pearl Capsule và nhiều xe siêu sang khác. 488 Pista Spider có thể xem là 1 chiếc xe Ferrari đáng sở hữu nhất trên thế giới hiện nay vì mẫu xe này kết thúc vòng đời của bản 488 cũng như là 1 chiếc siêu xe mui trần được trang bị rất nhiều công nghệ xe đua và ngoại hình được thiết kế khá dữ dằn so với các xe Ferrari 488 còn lại. So với chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Coupe duy nhất tại Việt Nam đang định cư ở Sài thành, phiên bản Ferrari 488 Pista Spider có lợi thế với phần mái nhà tùy biến chỉ thông qua 1 nút bấm, điều này cho phép chủ xe có thể giúp Ferrari 488 Pista Spider từ bản Coupe thành mui trần khá dễ dàng qua nút bấm đặt trong bảng điều khiển. Thời gian đóng hoặc mở mui xếp cứng của xe Ferrari 488 Pista Spider chỉ trong 15 giây. Về sức mạnh, siêu xe muit trần Ferrari 488 Pista Spider đầu tiên về Việt Nam trong năm 2022 này được trang bị khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 710 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 488 Pista Spider khi kết hợp cùng hộp số ly hợp kép bảy tốc độ F1 sẽ giúp xe chỉ mất thời gian 2,85 giây để đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Khá thú vị là hộp số của 488 Pista Spider đã được điều chỉnh bánh răng nhanh hơn khoảng 0,03 giây so với bản Coupe. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 488 Pista Spider.

