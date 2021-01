Ferrari 488 GTB và Porsche 911 chục tỷ khoe dáng ở Sài Gòn

Cánh săn ảnh tại TP.HCM mới đây vừa có dịp thoả mãn đam mê với sự xuất hiện của hàng loạt siêu phẩm đình đám dịp Tết dương lịch 2021. Trong đó, nổi bật hơn cả là màn "đọ sắc" giữa hai cái tên Ferrari 488 GTB và Porsche 911 ngay tại "Thánh địa siêu xe" Sài Gòn. Siêu xe Ferrari 488 GTB là một trong những cái tên được rất nhiều đại gia Việt ưa chuộng. Thực tế, đây là mẫu xe kế nhiệm vô cùng thành công của mẫu xe đi trước 458. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Là một chiếc xe được thiết kế khoang máy phía sau, siêu xe Ferrari 488 GTB sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ở phần ngoại hình, siêu phẩm Ferrari 488 GTB trong bài viết sở hữu nước sơn ngoại thất màu trắng với tên gọi Bianco Avus và đồng thời cũng là 1 trong 3 chiếc 488 GTB đầu tiên về Việt Nam. Bên cạnh đó, để tạo nên sự khác biệt cho siêu phẩm 488 GTB này, chủ nhân của xe đã trang bị thêm cho "siêu ngựa" bộ mâm HRE 5 chấu kép sơn đen mờ với cùm phanh màu vàng và đĩa phanh bằng gốm carbon. Ngoài ra, một số điểm khác biệt có thể thấy ngay trên 488 GTB so với “đàn anh” 458 như hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italy. Thêm vào đó, 488 được tiếp thu công nghệ lái từ 458 Speciale, 488 GTB nhanh hơn so với 458 một chút. Bên cạnh Ferrari 488 GTB là một "Anh tài" khác tới từ nước Đức, siêu xe Porsche 911. Chiếc xe trong bài viết, chiếc thuộc phiên bản mới nhất, tức thế hệ thứ 8 của dòng xe 911 và được ra mắt hồi đầu năm 2019. Porsche 911 2019 có mã hiệu 992 và sở hữu kiểu dáng không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ cũ. Porsche vẫn giữ lại phong cách truyền thống vốn có của dòng 911 huyền thoại sau nhiều năm nhưng các chi tiết thiết kế đã được làm mới hoàn toàn. Nhìn từ phía trước, có thể thấy ngay cụm đèn pha đã được trau chuốt lại sắc nét hơn rất nhiều. Mui xe được định hình lại với đường gân dập nổi, vòm bánh xe cũng được mở rộng trên mọi phiên bản. Chiều dài cơ sở của xe cũng được điều chỉnh lớn hơn thế hệ trước 45 mm đồng nghĩa với việc không gian ngồi trong xe sẽ rộng rãi và thoải mái hơn. Ở phía đuôi xe, cụm đèn hậu được nối với nhau bằng một dải LED sắc bén giống với mẫu Porsche Mission E được ra mắt cách đây không lâu. Cặp ống xả hình tròn đặt gọn gàng ở đuôi xe tạo cảm giác ''nuột nà'' hơn. Nắp động cơ phía sau cũng được tinh chỉnh lại. Theo quan sát trên hình, có thể chiếc Porsche 911 trong bài viết thuộc phiên bản Carrera S với trang bị động cơ 6 xy-lanh 3.0L với 2 bộ tăng áp để cho ra công suất tối đa tới 450 mã lực, từ đó siêu phẩm này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3,7 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ trước.. Trang bị về hộp số trên 911 2019 là hộp số ly hợp kép 8 cấp đời mới của Porsche. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam.

