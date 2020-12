Siêu xe Ferrari 488 GTB của dân chơi "khét tiếng" Sài Thành

Về nguồn gốc, siêu xe Ferrari 488 GTB trong bài viết thuộc sở hữu của cặp anh em chơi xe khét tiếng bậc nhất TP.HCM - Phan Thành và Phan Hoàng. Chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ hồi năm 2016 và rất ít khi được chủ nhân sử dụng. Cũng chính bởi điều đó, siêu phẩm Ferrari 488 GTB của Phan Thành dù đã trải qua khoảng 4 năm sử dụng nhưng nước sơn ngoại thất màu vàng Giallo Modena vẫn còn độ bóng và mịn rất cao. Đi kèm với đó, các chi tiết ở ngoại thất như mâm xe, đèn pha, gương chiếu hậu... đều còn mới và rất ít trầy xước. Hiện nay tại thị trường Việt Nam, có khoảng hơn 10 chiếc Ferrari 488 GTB đang lăn bánh. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có đúng 3 chiếc sở hữu màu ngoại thất vàng Giallo Modena. Đến từ gia đình "Siêu ngựa", 488 GTB cũng mang trong mình "dòng máu" thể thao thuần chất với khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên Ferrari 488 được thay mới so với "người tiền nhiệm" 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, một số điểm khác biệt có thể thấy ngay trên 488 GTB so với “đàn anh” 458 như hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italy. Thêm vào đó, 488 được tiếp thu công nghệ lái từ 458 Speciale, 488 GTB nhanh hơn so với 458 một chút. Hệ thống phanh và lốp xe giống “thửa” lại của siêu xe LaFerrari. Xe sử dụng bộ mâm năm chấu kép hình cánh hoa cùng cùm phanh tiệp màu với màu sơn ngoại thất. Phần đèn LED báo hiệu thời tiết xấu và báo lùi được đặt giữa cản sau, lấy cảm hứng từ các dòng xe đua F1. Đi kèm với đó là camera lùi... Mức giá xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam đã qua sử dụng hiện khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết Ferrari 488GTB của em trai Phan Thành.

Về nguồn gốc, siêu xe Ferrari 488 GTB trong bài viết thuộc sở hữu của cặp anh em chơi xe khét tiếng bậc nhất TP.HCM - Phan Thành và Phan Hoàng. Chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ hồi năm 2016 và rất ít khi được chủ nhân sử dụng. Cũng chính bởi điều đó, siêu phẩm Ferrari 488 GTB của Phan Thành dù đã trải qua khoảng 4 năm sử dụng nhưng nước sơn ngoại thất màu vàng Giallo Modena vẫn còn độ bóng và mịn rất cao. Đi kèm với đó, các chi tiết ở ngoại thất như mâm xe, đèn pha, gương chiếu hậu... đều còn mới và rất ít trầy xước. Hiện nay tại thị trường Việt Nam, có khoảng hơn 10 chiếc Ferrari 488 GTB đang lăn bánh. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có đúng 3 chiếc sở hữu màu ngoại thất vàng Giallo Modena. Đến từ gia đình "Siêu ngựa", 488 GTB cũng mang trong mình "dòng máu" thể thao thuần chất với khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên Ferrari 488 được thay mới so với "người tiền nhiệm" 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, một số điểm khác biệt có thể thấy ngay trên 488 GTB so với “đàn anh” 458 như hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italy. Thêm vào đó, 488 được tiếp thu công nghệ lái từ 458 Speciale, 488 GTB nhanh hơn so với 458 một chút. Hệ thống phanh và lốp xe giống “thửa” lại của siêu xe LaFerrari. Xe sử dụng bộ mâm năm chấu kép hình cánh hoa cùng cùm phanh tiệp màu với màu sơn ngoại thất. Phần đèn LED báo hiệu thời tiết xấu và báo lùi được đặt giữa cản sau, lấy cảm hứng từ các dòng xe đua F1. Đi kèm với đó là camera lùi... Mức giá xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam đã qua sử dụng hiện khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết Ferrari 488GTB của em trai Phan Thành.