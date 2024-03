Ferrari 488 GTB nát đầu ở Hà Nội đã phục hồi "long lanh" mới

Vào tháng 7/2022, chiếc Ferrari 488 GTB bị đứt dây cu-roa và được chủ sở hữu là một đại gia Hà Nội vận chuyển tới trung tâm sửa chữa. Sau khi sửa xong, một kỹ thuật viên đã vận hành thử chiếc xe rồi mất lái, đâm vào gốc cây. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc Ferrari 488 GTB nát đầu và không sử dụng được. Cụ thể, phần đầu chiếc Ferrari 488 GTB gần như hỏng hoàn toàn, nắp ca-pô bị rúm ró biến dạng. Cũng rất may là siêu xe Ferrari 488 GTB có thiết kế động cơ đặt sau, do đó khi bị đâm đụng trực diện thiệt hại cũng đỡ hơn so với các mẫu xe có động cơ đặt trước. Sau khoảng hơn một năm gặp sự cố, thời điểm hiện tại chiếc Ferrari 488 GTB của đại gia Hà Nội này đã lấy lại được vẻ đẹp vốn có ban đầu. Xe vẫn mang màu sơn ngoại thất đỏ đặc trưng của thương hiệu nhưng có thêm điểm nhấn màu trắng trên nắp capo, cản trước, 2 bên thân và cản sau. Về ngoại hình, Ferrari 488 GTB gây ấn tượng với cản trước kiểu 3 khoang được thiết kế theo hình hộp vuông vức tương tự siêu phẩm triệu đô Ferrari LaFerrari, cụm đèn pha LED với dải LED kéo dài đầy sắc sảo và bộ mâm 5 chấu kép màu bạc giúp gia tăng vẻ thể thao cho xe. Ngay từ khi ra mắt thế giới vào năm 2015, Ferrari 488 GTB đã được đánh giá là một "người kế nhiệm" đầy lỗi lạc của mẫu xe đi trước 458 Italia, với 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đặc biệt, hệ thống phanh và lốp xe trên 488 GTB đều được "thửa lại" từ LaFerrari. Ferrari 488 GTB sử dụng khối động cơ V8 3.9L tăng áp kép quen thuộc, sản sinh ra công suất 661 mã lực và 670 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó còn là trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép Getrag, nhờ đó, "siêu ngựa" nước Ý có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3 giây trước khi chạm ngưỡng tối đa 330 km/h. Video: Ferrari Việt Nam lên tiếng vụ xe 488 GTB đâm gốc cây ở Hà Nội.

