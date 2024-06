Ferrari 360 Spider mui trần về garage ôtô nghìn tỷ của "Qua" Vũ

Mới đây những hình ảnh về chiếc xe Ferrari 360 Spider mui trần bất ngờ được khoe trên mạng xã hội, trước khi bàn giao đến biệt thự của Chủ tịch Trung Nguyên, Ngoài ra, chiếc xe cũng được cho đã làm xong đầy đủ các thủ tục sang tên cho phía tập đoàn này, bấm luôn biển số mới tinh. Như vậy, sau 1 vòng di chuyển để làm giấy tờ, cuối cùng chiếc siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider cũng đã chính thức về đội xe nghìn tỷ đồng của "Qua" Vũ. Đây cũng sẽ là chiếc xe Ferrari 360 Spider thứ 2 mà doanh nhân này đang sở hữu. Nguyên bản xe màu đỏ nhưng rất có thể sẽ được dán sang bạc, trắng hoặc đen. Trong tháng 9 tới đây, sự kiện Gumball 3000 sẽ diễn ra, và rất có thể là 1 trong 2 chiếc xe Ferrari 360 Spider của Qua Vũ sẽ góp mặt, để giúp đội hình xe 15 chiếc Ferrari của Trung Nguyên đầy đủ phiên bản nhất có thể, bên cạnh 3 siêu phẩm là Bugatti Veyron, Ford GT và Ford GT '67 Heritage Edition. Dàn xe "ngựa chồm" của "Qua" Vũ ước tính đã gần 40 xe. Ferrari 360 Spider đã được ra mắt tại Geneva Motor Show vào năm 2000 và nhanh chóng khiến các tay chơi trên thế giới mê mẫn với các đường nét thiết kế đẹp mắt, đầy lôi cuốn, hãng đã mang vào cho 360 Spider 1 chiếc mui mềm, có thể đóng hoặc mở trong thời gian gần 20 giây, quá trình thực hiện này chỉ thông qua 1 nút bấm. Chưa hết, Ferrari đã gia cố các ngưỡng cửa, làm cứng mặt trước của sàn xe và thiết kế lại khung kính chắn gió. Vách ngăn phía sau phải được làm cứng lại để loại bỏ tiếng ồn của động cơ từ cabin. Sự an toàn của hành khách được đảm bảo nhờ khung kính chắn gió chắc chắn và các thanh cuộn. Do sử dụng toàn bộ cấu trúc bằng nhôm nhẹ, Ferrari 360 Spider chỉ nặng hơn 60 kg so với bản coupe. Bước vào khoang nội thất của Ferrari 360 Spider, điều đầu tiên có thể cảm nhận chính là sự tối giản trong thiết kế cùng vẻ thể thao, đem lại một sức hấp dẫn đặc biệt cho người lái. Nội thất chiếc xe này được phối màu nội thất da bò và đen kết hợp cùng ngoại thất đỏ. Đây là một trong những phối màu truyền thống rất được ưa chuộng bởi Ferrari. Phần mui xe có thể đóng mở điện dễ dàng.Siêu xe Ferrari 360 Spider sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.6 lít như Ferrari 360 Modena. "Trái tim" này trên bản mui trần sản sinh công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 373 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 360 Spider sẽ kết hợp cùng hộp số 6 cấp F1, nhờ đó, siêu xe mui trần của Ferrari 360 Modena sẽ chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 288 km/h. Video: Ferrari 360 Spider - siêu xe hàng hiếm tại Sài Gòn.

Mới đây những hình ảnh về chiếc xe Ferrari 360 Spider mui trần bất ngờ được khoe trên mạng xã hội, trước khi bàn giao đến biệt thự của Chủ tịch Trung Nguyên, Ngoài ra, chiếc xe cũng được cho đã làm xong đầy đủ các thủ tục sang tên cho phía tập đoàn này, bấm luôn biển số mới tinh. Như vậy, sau 1 vòng di chuyển để làm giấy tờ, cuối cùng chiếc siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider cũng đã chính thức về đội xe nghìn tỷ đồng của "Qua" Vũ. Đây cũng sẽ là chiếc xe Ferrari 360 Spider thứ 2 mà doanh nhân này đang sở hữu. Nguyên bản xe màu đỏ nhưng rất có thể sẽ được dán sang bạc, trắng hoặc đen. Trong tháng 9 tới đây, sự kiện Gumball 3000 sẽ diễn ra, và rất có thể là 1 trong 2 chiếc xe Ferrari 360 Spider của Qua Vũ sẽ góp mặt, để giúp đội hình xe 15 chiếc Ferrari của Trung Nguyên đầy đủ phiên bản nhất có thể, bên cạnh 3 siêu phẩm là Bugatti Veyron, Ford GT và Ford GT '67 Heritage Edition. Dàn xe "ngựa chồm" của "Qua" Vũ ước tính đã gần 40 xe. Ferrari 360 Spider đã được ra mắt tại Geneva Motor Show vào năm 2000 và nhanh chóng khiến các tay chơi trên thế giới mê mẫn với các đường nét thiết kế đẹp mắt, đầy lôi cuốn, hãng đã mang vào cho 360 Spider 1 chiếc mui mềm, có thể đóng hoặc mở trong thời gian gần 20 giây, quá trình thực hiện này chỉ thông qua 1 nút bấm. Chưa hết, Ferrari đã gia cố các ngưỡng cửa, làm cứng mặt trước của sàn xe và thiết kế lại khung kính chắn gió. Vách ngăn phía sau phải được làm cứng lại để loại bỏ tiếng ồn của động cơ từ cabin. Sự an toàn của hành khách được đảm bảo nhờ khung kính chắn gió chắc chắn và các thanh cuộn. Do sử dụng toàn bộ cấu trúc bằng nhôm nhẹ, Ferrari 360 Spider chỉ nặng hơn 60 kg so với bản coupe. Bước vào khoang nội thất của Ferrari 360 Spider, điều đầu tiên có thể cảm nhận chính là sự tối giản trong thiết kế cùng vẻ thể thao, đem lại một sức hấp dẫn đặc biệt cho người lái. Nội thất chiếc xe này được phối màu nội thất da bò và đen kết hợp cùng ngoại thất đỏ. Đây là một trong những phối màu truyền thống rất được ưa chuộng bởi Ferrari. Phần mui xe có thể đóng mở điện dễ dàng. Siêu xe Ferrari 360 Spider sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.6 lít như Ferrari 360 Modena. "Trái tim" này trên bản mui trần sản sinh công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 373 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 360 Spider sẽ kết hợp cùng hộp số 6 cấp F1, nhờ đó, siêu xe mui trần của Ferrari 360 Modena sẽ chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 288 km/h. Video: Ferrari 360 Spider - siêu xe hàng hiếm tại Sài Gòn.