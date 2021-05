EV Electra Quds Rise 2022 - “Bugatti phiên bản lỗi" tại Lebanon

Bên cạnh màn hành động ấn tượng bay xuyên qua các tòa nhà chọc trời trong “Fast & Furious 7”, W Motors Lykan HyperSport còn nổi tiếng vì là siêu xe đầu tiên của Lebanon (Li-băng). Nhưng trong khi siêu xe 780 mã lực này được thiết kế ở Trung Quốc, nó thực tế lại được chế tạo ở Turin, Ý. Tuy nhiên, mẫu xe mới trong video dưới đây thì đúng thực là một sản phẩm được thiết kế và chế tạo đầu tiên ở Lebanon. Nó là một mẫu xe điện hoàn toàn có tên EV Electra Quds Rise 2022 mới. Được thành lập trong năm 2017 bởi doanh nhân Jihad Mohammed, EV Electra là nhà sản xuất xe điện đầu tiên có trụ sở ở Lebanon. Trên phương diện thiết kế, mẫu xe điện EV Electra đầu tiên này chắc chắn là nổi bật khỏi đám đông. Có dáng vẻ một chiếc coupe thể thao 2 chỗ, phần đầu xe trông hơi giống một phiên bản “dồn nén” của Bugatti Chiron, trong khi sườn xe lại khiến người nhìn nghĩ tới Porsche 718 Cayman. Ngự trị mặt trước là một lưới tản nhiệt mạ vàng được truyền cảm hứng bởi đền thờ Hồi giáo Dome of the Rock ở Thành cổ Jerusalem, trong khi hai bên là hai hốc gió lớn và đèn pha to đến tức cười. Vòm bánh xe quá khổ là chi tiết nổi bật ở bên sườn, trong khi phía sau lại có sự hiện diện cuat một bộ khuếch tán gió dữ dằn và đèn hậu LED hình tam giác. Ngoài các đặc điểm thiết kế dị thường kể trên, xe điện Quds Rise còn trang bị bộ la-zăng hợp kim rèn cỡ 18 inch, hoàn thiện trong màu đen với điểm nhấn trang trí màu vàng. Sức mạnh của xe đến từ một mô tơ điện sản sinh 160 mã lực, phối hợp hệ dẫn động cầu sau. Thiết lập này cho phép chiếc xe thể thao điện 2 chỗ gia tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây và đạt tốc độ tối đa khiêm tốn 164 km/h. Xe sử dụng một cụm pin lithium-ion 50 kWh cung cấp cự li di chuyển 450 km trên một lần sạc. Chế tạo trên một “khung gầm nhôm siêu nhẹ”, mẫu xe điện kỳ cục này chỉ nặng 1.100 kg. Mở đôi cửa cánh bướm, bạn sẽ thấy hai ghế ngồi bọc da, một bảng đồng hồ kỹ thuật số, và một màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 15,9 inch rất lớn. EV Electra cho biết rằng quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, trước khi Quds Rise lăn bánh đến các showroom trong năm 2022. Giá xe EV Electra Quds Rise khởi điểm từ 30.000 USD. Sang năm, EV Electra dự tính nâng số lượng sản xuất lên 10.000 chiếc. Video: Xe điện EV Electra Quds Rise 2022 phong cách Bugatti.

Bên cạnh màn hành động ấn tượng bay xuyên qua các tòa nhà chọc trời trong “Fast & Furious 7”, W Motors Lykan HyperSport còn nổi tiếng vì là siêu xe đầu tiên của Lebanon (Li-băng). Nhưng trong khi siêu xe 780 mã lực này được thiết kế ở Trung Quốc, nó thực tế lại được chế tạo ở Turin, Ý. Tuy nhiên, mẫu xe mới trong video dưới đây thì đúng thực là một sản phẩm được thiết kế và chế tạo đầu tiên ở Lebanon. Nó là một mẫu xe điện hoàn toàn có tên EV Electra Quds Rise 2022 mới. Được thành lập trong năm 2017 bởi doanh nhân Jihad Mohammed, EV Electra là nhà sản xuất xe điện đầu tiên có trụ sở ở Lebanon. Trên phương diện thiết kế, mẫu xe điện EV Electra đầu tiên này chắc chắn là nổi bật khỏi đám đông. Có dáng vẻ một chiếc coupe thể thao 2 chỗ, phần đầu xe trông hơi giống một phiên bản “dồn nén” của Bugatti Chiron, trong khi sườn xe lại khiến người nhìn nghĩ tới Porsche 718 Cayman. Ngự trị mặt trước là một lưới tản nhiệt mạ vàng được truyền cảm hứng bởi đền thờ Hồi giáo Dome of the Rock ở Thành cổ Jerusalem, trong khi hai bên là hai hốc gió lớn và đèn pha to đến tức cười. Vòm bánh xe quá khổ là chi tiết nổi bật ở bên sườn, trong khi phía sau lại có sự hiện diện cuat một bộ khuếch tán gió dữ dằn và đèn hậu LED hình tam giác. Ngoài các đặc điểm thiết kế dị thường kể trên, xe điện Quds Rise còn trang bị bộ la-zăng hợp kim rèn cỡ 18 inch, hoàn thiện trong màu đen với điểm nhấn trang trí màu vàng. Sức mạnh của xe đến từ một mô tơ điện sản sinh 160 mã lực, phối hợp hệ dẫn động cầu sau. Thiết lập này cho phép chiếc xe thể thao điện 2 chỗ gia tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây và đạt tốc độ tối đa khiêm tốn 164 km/h. Xe sử dụng một cụm pin lithium-ion 50 kWh cung cấp cự li di chuyển 450 km trên một lần sạc. Chế tạo trên một “khung gầm nhôm siêu nhẹ”, mẫu xe điện kỳ cục này chỉ nặng 1.100 kg. Mở đôi cửa cánh bướm, bạn sẽ thấy hai ghế ngồi bọc da, một bảng đồng hồ kỹ thuật số, và một màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 15,9 inch rất lớn. EV Electra cho biết rằng quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, trước khi Quds Rise lăn bánh đến các showroom trong năm 2022. Giá xe EV Electra Quds Rise khởi điểm từ 30.000 USD. Sang năm, EV Electra dự tính nâng số lượng sản xuất lên 10.000 chiếc. Video: Xe điện EV Electra Quds Rise 2022 phong cách Bugatti.