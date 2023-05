DV Minh Tiệp tậu MPV bình dân Toyota Veloz Cross giá 698 triệu đồng

Diễn viên Minh Tiệp gần đây đã chia sẻ niềm vui trong ngày nhận bàn giao chiếc Toyota Veloz Cross lên trang cá nhân của mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên Minh Tiệp khoe mua xe Toyota Veloz Cross ngay trước dịp nghỉ dài nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Nói về lý do lựa chọn Toyota Veloz Cross giá rẻ, diễn viên Minh Tiệp cho hay đây là một mẫu xe “bền bỉ, mạnh mẽ, lịch lãm và giá thì rất hợp lý”. Chiếc Toyota Veloz Cross của Minh Tiệp mới mua thuộc phiên bản CVT Top, có giá niêm yết là 698 triệu đồng. Chiếc Toyota Veloz Cross CVT Top mà nam diễn viên mới “tậu” có màu sơn ngoại thất đen bóng. So với bản thường, thiết kế của phiên bản CVT Top gần như không có sự khác biệt nào. Xe vẫn sở hữu “khuôn mặt” mạnh mẽ với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED chia khoang tích hợp tính năng bật/tắt tự động. Tuy nhiên, đèn sương mù phía trước chỉ trang bị bóng Halogen. Chi tiết này được đặt gần cản trước, tạo thành hốc gió và điểm xuyết chi tiết mạ crom bắt mắt. Dọc về phần thân, mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu những đường gân dập nổi, giúp tăng tính năng động cho xe. Ngoài ra, từ đầu xe kéo dài ra phía cuối xe còn có thêm đường mạ crom nối liền, tạo cảm giác sang trọng và hài hòa trong thiết kế. Khác với bản tiêu chuẩn, Veloz Cross CVT Top được trang bị bộ mâm kích thước 17 inch. Di chuyển ra phía sau, hệ thống chiếu sáng ở đuôi xe là dạng full LED. Trong đó, thiết kế của cụm đèn hậu khá bắt mắt với dạng khối, được nối liền bởi dải đèn LED, giúp tăng sự bề thế cho xe, ở trung tâm vẫn là logo Toyota quen thuộc. Bên trong cabin, Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu các trang bị tiện ích đáng chú ý như: màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi,... Cung cấp sức mạnh cho Toyota Veloz Cross là khối động cơ 4 xi lanh 2NR-VE có dung tích 1.5L, dẫn động cầu trước và truyền lực bằng hộp số CVT. Hệ thống này giúp xe có thể đạt công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Mức sức mạnh này có thể được coi là hợp lý, khi sở hữu cấu hình tương đồng và thông số không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào trong cùng phân khúc. Về an toàn, Toyota Veloz Cross sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường LDA,... Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm đèn chiếu xa tự động AHB, kiểm soát vận hành chân ga PMC, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA. Xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, camera 360 độ và 6 túi khí. Video: Đánh giá Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam.

Diễn viên Minh Tiệp gần đây đã chia sẻ niềm vui trong ngày nhận bàn giao chiếc Toyota Veloz Cross lên trang cá nhân của mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên Minh Tiệp khoe mua xe Toyota Veloz Cross ngay trước dịp nghỉ dài nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Nói về lý do lựa chọn Toyota Veloz Cross giá rẻ, diễn viên Minh Tiệp cho hay đây là một mẫu xe “bền bỉ, mạnh mẽ, lịch lãm và giá thì rất hợp lý”. Chiếc Toyota Veloz Cross của Minh Tiệp mới mua thuộc phiên bản CVT Top, có giá niêm yết là 698 triệu đồng. Chiếc Toyota Veloz Cross CVT Top mà nam diễn viên mới “tậu” có màu sơn ngoại thất đen bóng. So với bản thường, thiết kế của phiên bản CVT Top gần như không có sự khác biệt nào. Xe vẫn sở hữu “khuôn mặt” mạnh mẽ với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED chia khoang tích hợp tính năng bật/tắt tự động. Tuy nhiên, đèn sương mù phía trước chỉ trang bị bóng Halogen. Chi tiết này được đặt gần cản trước, tạo thành hốc gió và điểm xuyết chi tiết mạ crom bắt mắt. Dọc về phần thân, mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu những đường gân dập nổi, giúp tăng tính năng động cho xe. Ngoài ra, từ đầu xe kéo dài ra phía cuối xe còn có thêm đường mạ crom nối liền, tạo cảm giác sang trọng và hài hòa trong thiết kế. Khác với bản tiêu chuẩn, Veloz Cross CVT Top được trang bị bộ mâm kích thước 17 inch. Di chuyển ra phía sau, hệ thống chiếu sáng ở đuôi xe là dạng full LED. Trong đó, thiết kế của cụm đèn hậu khá bắt mắt với dạng khối, được nối liền bởi dải đèn LED, giúp tăng sự bề thế cho xe, ở trung tâm vẫn là logo Toyota quen thuộc. Bên trong cabin, Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu các trang bị tiện ích đáng chú ý như: màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi,... Cung cấp sức mạnh cho Toyota Veloz Cross là khối động cơ 4 xi lanh 2NR-VE có dung tích 1.5L, dẫn động cầu trước và truyền lực bằng hộp số CVT. Hệ thống này giúp xe có thể đạt công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Mức sức mạnh này có thể được coi là hợp lý, khi sở hữu cấu hình tương đồng và thông số không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào trong cùng phân khúc. Về an toàn, Toyota Veloz Cross sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường LDA,... Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm đèn chiếu xa tự động AHB, kiểm soát vận hành chân ga PMC, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA. Xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, camera 360 độ và 6 túi khí. Video: Đánh giá Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam.