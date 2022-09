Toyota Veloz Cross 2022 vừa chạy 2000km, chủ xe lỗ cả trăm triệu đồng

Sau nửa năm ra mắt, một số xe đã có mặt trên sàn xe cũ với giá bán hấp dẫn. Đơn cử như chiếc Toyota Veloz Cross 2022 chạy lướt trong bài viết này được người dùng chào bán với giá 759 triệu đồng. Xe thuộc bản TOP, mới đi được quãng đường 2.000 km. Chất lượng của xe được người bán khẳng định như mới, ngoại thất màu Trắng Ngọc Trai. So với giá xe Toyota Veloz Cross 2022 niêm yết chính hãng là 706 triệu đồng thì giá chuyển nhượng của chiếc Veloz Cross đã qua sử dụng này cao hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ở lô xe đầu tiên, để sớm nhận được chủ nhân phải chi khoảng 50 triệu đồng tiền "lạc" và hơn 100 triệu đồng cho các chi phí lăn bánh. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn trải nghiệm, chủ nhân của chiếc Toyota Veloz Cross lỗ hơn 100 triệu đồng.

So với việc mua mới phải chuẩn bị số tiền 813 triệu đồng (bao gồm chi phí lăn bánh tại Hà Nội) và phải chi khoản tiền chênh khá lớn do hiện nay nguồn cung xe Toyota Veloz Cross vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dùng thì việc mua chiếc xe hơi siêu lướt, mới đi được 2.000 km là một lựa chọn hấp dẫn. Toyota Veloz Cross TOP 2022 là phiên bản cao cấp nhất tích hợp hàng loạt trang bị hiện đại. Được định vị dưới chiếu Toyota Innova, mẫu xe MPV 7 chỗ Veloz hướng đến những gia đình trẻ đông thành viên nên thiết kế xe có phần trẻ trung cùng nhiều tính năng nổi bật. Khoang nội thất của xe nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, nút bấm khởi động, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, ghế da pha nỉ, sạc không dây... Về mặt an toàn, Toyota Veloz Cross Top sở hữu gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo tiền va chạm, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo chệch làn đường,... Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thông kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ,.... Bên dưới nắp ca-pô của Veloz Cross TOP 2022 sẽ là khối động cơ 2NR-VE, 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn 137 Nm kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoại thất của xe nổi bật với hệ thống lưới tản nhiệt đậm chất thể thao cùng hệ thống đèn pha dạng LED. Bộ mâm 17 inch đi kèm đèn hậu dạng LED chạy ngang khoang hành lý. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của phiên bản TOP. Để quá trình mua bán diễn ra suôn sẻ, rất có thể chủ nhân của chiếc Veloz Cross TOP 2022 siêu lướt này sẽ đồng ý giảm thêm cho người mua thiện chí. Video: So găng Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander AT Premium.

Sau nửa năm ra mắt, một số xe đã có mặt trên sàn xe cũ với giá bán hấp dẫn. Đơn cử như chiếc Toyota Veloz Cross 2022 chạy lướt trong bài viết này được người dùng chào bán với giá 759 triệu đồng. Xe thuộc bản TOP, mới đi được quãng đường 2.000 km. Chất lượng của xe được người bán khẳng định như mới, ngoại thất màu Trắng Ngọc Trai. So với giá xe Toyota Veloz Cross 2022 niêm yết chính hãng là 706 triệu đồng thì giá chuyển nhượng của chiếc Veloz Cross đã qua sử dụng này cao hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ở lô xe đầu tiên, để sớm nhận được chủ nhân phải chi khoảng 50 triệu đồng tiền "lạc" và hơn 100 triệu đồng cho các chi phí lăn bánh. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn trải nghiệm, chủ nhân của chiếc Toyota Veloz Cross lỗ hơn 100 triệu đồng.

So với việc mua mới phải chuẩn bị số tiền 813 triệu đồng (bao gồm chi phí lăn bánh tại Hà Nội) và phải chi khoản tiền chênh khá lớn do hiện nay nguồn cung xe Toyota Veloz Cross vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dùng thì việc mua chiếc xe hơi siêu lướt, mới đi được 2.000 km là một lựa chọn hấp dẫn. Toyota Veloz Cross TOP 2022 là phiên bản cao cấp nhất tích hợp hàng loạt trang bị hiện đại. Được định vị dưới chiếu Toyota Innova, mẫu xe MPV 7 chỗ Veloz hướng đến những gia đình trẻ đông thành viên nên thiết kế xe có phần trẻ trung cùng nhiều tính năng nổi bật. Khoang nội thất của xe nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, nút bấm khởi động, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, ghế da pha nỉ, sạc không dây... Về mặt an toàn, Toyota Veloz Cross Top sở hữu gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo tiền va chạm, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo chệch làn đường,... Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thông kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ,.... Bên dưới nắp ca-pô của Veloz Cross TOP 2022 sẽ là khối động cơ 2NR-VE, 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn 137 Nm kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoại thất của xe nổi bật với hệ thống lưới tản nhiệt đậm chất thể thao cùng hệ thống đèn pha dạng LED. Bộ mâm 17 inch đi kèm đèn hậu dạng LED chạy ngang khoang hành lý. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của phiên bản TOP. Để quá trình mua bán diễn ra suôn sẻ, rất có thể chủ nhân của chiếc Veloz Cross TOP 2022 siêu lướt này sẽ đồng ý giảm thêm cho người mua thiện chí. Video: So găng Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander AT Premium.