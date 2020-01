Dưới 1,1 tỷ đồng có nên chọn Mazda CX-8 tại Việt Nam?

Phiên bản này đặc biệt được mong đợi vì Mazda CX-8 là xe SUV 7 chỗ nhưng sở hữu mức giá hấp dẫn dưới 1,1 tỷ đồng, tương đương với các mẫu xe 5+2. Trong tầm giá này, thay vì phải lựa chọn giữa nhu cầu không gian chuyên chở rộng rãi hay trang bị tiện ích hữu dụng, Mazda CX-8 Deluxe mới mang đến cho khách hàng cả hai. Ở mức dưới 1,1 tỷ đồng, khách hàng có rất nhiều cái tên để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xét về mặt không gian rộng rãi, thoải mái phù hợp cho gia đình, Mazda CX-8 tại Việt Nam chiếm ưu thế nhờ hàng ghế thứ 3 rộng hơn hẳn một mẫu xe 5+2, khẳng định lợi thế của một mẫu SUV 7 chỗ đích thực. Điều này có được là nhờ vào kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc: Dài 4.900mm x Rộng 1.840mm x Cao 1.730mm. Đặc biệt, với thiết kế KODO tinh tế, vẻ ngoài của Mazda CX-8 vừa mạnh mẽ lại vừa mang nét thanh lịch và sang trọng. Sở hữu trục cơ sở dài nhất trong phân khúc (2.930mm) là một lợi thế giúp mẫu xe SUV Mazda CX-8 Deluxe vận hành ổn định và đầm chắc. Bán kính quay vòng 5,8m tương đương các mẫu xe 5+2 còn giúp tăng khả năng xoay sở linh hoạt cho mẫu SUV 7 chỗ. Động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp giúp Mazda CX-8 Deluxe tăng tốc nhanh nhạy trong khi vẫn vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Giúp người lái và hành khách trên xe tận hưởng những hành trình đầy thú vị và gắn kết bằng sự an tâm chính là điều Mazda luôn luôn hướng đến. Đây là lý do tại sao Mazda CX-8 Deluxe sở hữu rất nhiều tính năng an toàn tương đương phiên bản Mazda CX-8 Luxury cũng như các xe 5+2 phiên bản cao cấp, cụ thể là: hệ thống cân bằng điện tử (DSC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), trợ lực phanh khẩn cấp (BA)… Xét trong cùng tầm giá, Mazda CX-8 Deluxe vượt trội với những trang bị nổi bật như: màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió, hệ thống đèn pha LED tích hợp tính năng an toàn tự động điều chỉnh góc chiếu, hệ thống điều khiển Mazda Connect, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, DVD. Với lợi thế không gian 7 chỗ rộng rãi cùng hệ thống trang bị, tiện nghi và an toàn đẳng cấp trong tầm giá dưới 1,1 tỷ đồng sau ưu đãi, việc sở hữu Mazda CX-8 chắc chắn là một quyết định sáng suốt với tất cả khách hàng đang mong muốn sở hữu một mẫu SUV 7 chỗ ở thời điểm hiện nay. Video: Mazda CX-8 có điểm gì đặc biệt để đấu Hyundai Santa Fe.

