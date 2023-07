Ducati Scrambler 2023 nâng cấp ra mắt Việt Nam, từ 379 triệu đồng

Ducati Scrambler 2023 mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu một chiếc môtô độc đáo và cá tính, phong cách dễ nhận biết, năng động và thú vị, dễ tiếp cận và an toàn để sử dụng hàng ngày. Thế hệ thứ hai sở hữu động cơ Desmodue hai xi-lanh làm mát bằng gió, khung sườn Trellis, tay lái rộng, trọng tâm thấp và cảm giác lái thú vị được hỗ trợ bởi hệ thống điện tử tiên tiến. Ducati Scrambler 2023 ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản gồm; Icon, Full Throttle và Nightshift - với phong cách khác nhau, nhưng điểm chung là tư thế lái thoải mái và trọng lượng thấp mang đến cho những người sử dụng mọi trải nghiệm tuyệt vời và khả năng mang lại niềm vui khi lái xe trong thành phố cũng như các chuyến đi xa. Ducati Scrambler mới giữ nguyên thiết kế mang tính biểu tượng của mình trong khi phát triển thêm các yếu tố đặc biệt trong điều kiện xã hội hiện đại ngày nay. DRL (Đèn chạy ban ngày), có thể nhận ra ngay từ xa nhờ cụm đèn trước hình tròn được phân ra 4 khu vực (đặc điểm của gia đình Ducati Scrambler), thon gọn và trở nên sắc nét hơn với một đường cắt hiện đại và sang trọng. Đèn pha phía trước, hiện là đèn LED, giữ lại chữ "X" mang tính biểu tượng, được thiết kế lại và áp dụng cho ngoại thất tạo thành phong cách riêng biệt. Thiết kế của đèn hậu vẫn là đèn LED toàn phần, tuy phát triển nhưng vẫn duy trì nét cổ điển với hình bán nguyệt dễ nhận biết. Ngoài ra còn có đèn LED báo rẽ và tự động ngắt khi hết cua. Bình xăng thép đã được thiết kế lại, cùng với tấm chắn bùn và các chi tiết trên đèn pha, mang lại màu sắc mới cho xe và cho phép chủ sở hữu tùy chỉnh dễ dàng, nhanh chóng. Vỏ nhôm anodized trang nhã bên dưới bình xăng hoàn thiện thiết kế mới của mặt trước. Thiết kế mới với cụm đồng hồ màn hình màu TFT 4,3 inch và HMI (giao diện điều khiện cho người dùng) chuyên dụng làm cho Ducati Scrambler mới thậm chí còn hiện đại hơn, kết hợp hoàn hảo giữa phong cách của chiếc xe với màn hình hiển thị thông tin. Một yếu tố quan trọng tạo nên cá tính của Ducati Scrambler đó là động cơ Desmodue xi-lanh đôi , với nắp nồi và nắp mâm lửa có logo “X”, trong khi nắp che dây đai giờ đây có hình dạng tinh tế hơn để phù hợp với phong cách mới của xe. Hệ thống ống xả cũng được cải tiến, với đường đi và cổ ống xả thiết kế lại làm động cơ được khoe ra hoàn toàn. Ducati Scrambler mới cũng nhẹ hơn 4 kg so với thế hệ trước, do đó xe trở nên dễ điều khiển hơn bao giờ. Khung sườn hoàn toàn mới và góp phần quan trọng vào việc giảm trọng lượng tổng thể của xe. Khung lưới mắt cáo đã được tinh gọn và giảm nhẹ trọng lượng hơn. Gắp sau mới kết hợp với giảm xóc được bố trí lại về phía trung tâm của chiếc xe. Động cơ cũng đã trải qua một số nâng cấp giúp giảm trọng lượng. Cuối cùng, để tạo cảm giác thể thao hơn, khung sườn phụ giờ đây đã tách biệt khỏi khung sườn chính của xe. Những cải tiến cho việc điều khiển xe cũng đến từ góc đánh lái tăng nhẹ góp phần giúp xe dễ lái hơn khi lưu thông trong thành phố. Bánh xe được thiết kế với kích thước lần lượt là 18” inch và 17” inch ,ở phía trước và phía sau. Động cơ Desmodue vốn luôn là điểm đặc biệt của Ducati Scrambler đã được tinh chỉnh,giúp nó nhẹ hơn khoảng 2,5 kg so với thế hệ trước và giờ đây được trang bị bộ ly hợp tám đĩa mới với lực cắt nhẹ nhàng hơn. Bộ ly hợp cũng nhỏ gọn hơn, điều này giúp giảm bớt tiết diện của nắp nồi côn, do đó mang lại nhiều không gian hơn cho chân của người lái. Ducati Scrambler mới được trang bị bạc đạn trên trống chuyển số, cho phép sang số mượt mà và chính xác hơn. Ducati Scrambler thậm chí còn thú vị và an toàn hơn với việc hệ thống quản lý bướm ga điện tử Ride by Wire mới. Ducati Scrambler®, ở các mẫu Icon và Full Throttle, được trang bị tiêu chuẩn la-zăng nhôm 14 chấu mới. Thay vào đó, NightShift sử dụng bánh xe nan hoa. Mặt trước 3,00” x 18” và 5,50” x 17” vành sau được thiết kế nhẹ và có lốp Pirelli MT60 RS 110/80 ZR18 ở phía trước và 180/55 ZR17 ở phía sau. Để đảm bảo hiệu suất phanh tối đa, một đĩa đơn đường kính 330 mm đã được gắn ở phía trước, kết hợp với cùm phanh Brembo. Mặt khác, ở phía sau, có là một đĩa 245 mm đi kèm một cùm phanh Brembo 1 pit-tông.Giá xe Ducati Scrambler 2023 mới tại thị trường Việt Nam là: Scrambler Icon: 379.000.000 (đồng); Scrambler Fullthrottle: 433.000.000 (đồng); Scrambler Nightshift: 446.000.000 (đồng). Video: Giới thiệu Ducati Scrambler 2023 nâng cấp mới.

Ducati Scrambler 2023 mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu một chiếc môtô độc đáo và cá tính, phong cách dễ nhận biết, năng động và thú vị, dễ tiếp cận và an toàn để sử dụng hàng ngày. Thế hệ thứ hai sở hữu động cơ Desmodue hai xi-lanh làm mát bằng gió, khung sườn Trellis, tay lái rộng, trọng tâm thấp và cảm giác lái thú vị được hỗ trợ bởi hệ thống điện tử tiên tiến. Ducati Scrambler 2023 ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản gồm; Icon, Full Throttle và Nightshift - với phong cách khác nhau, nhưng điểm chung là tư thế lái thoải mái và trọng lượng thấp mang đến cho những người sử dụng mọi trải nghiệm tuyệt vời và khả năng mang lại niềm vui khi lái xe trong thành phố cũng như các chuyến đi xa. Ducati Scrambler mới giữ nguyên thiết kế mang tính biểu tượng của mình trong khi phát triển thêm các yếu tố đặc biệt trong điều kiện xã hội hiện đại ngày nay. DRL (Đèn chạy ban ngày), có thể nhận ra ngay từ xa nhờ cụm đèn trước hình tròn được phân ra 4 khu vực (đặc điểm của gia đình Ducati Scrambler), thon gọn và trở nên sắc nét hơn với một đường cắt hiện đại và sang trọng. Đèn pha phía trước, hiện là đèn LED, giữ lại chữ "X" mang tính biểu tượng, được thiết kế lại và áp dụng cho ngoại thất tạo thành phong cách riêng biệt. Thiết kế của đèn hậu vẫn là đèn LED toàn phần, tuy phát triển nhưng vẫn duy trì nét cổ điển với hình bán nguyệt dễ nhận biết. Ngoài ra còn có đèn LED báo rẽ và tự động ngắt khi hết cua. Bình xăng thép đã được thiết kế lại, cùng với tấm chắn bùn và các chi tiết trên đèn pha, mang lại màu sắc mới cho xe và cho phép chủ sở hữu tùy chỉnh dễ dàng, nhanh chóng. Vỏ nhôm anodized trang nhã bên dưới bình xăng hoàn thiện thiết kế mới của mặt trước. Thiết kế mới với cụm đồng hồ màn hình màu TFT 4,3 inch và HMI (giao diện điều khiện cho người dùng) chuyên dụng làm cho Ducati Scrambler mới thậm chí còn hiện đại hơn, kết hợp hoàn hảo giữa phong cách của chiếc xe với màn hình hiển thị thông tin. Một yếu tố quan trọng tạo nên cá tính của Ducati Scrambler đó là động cơ Desmodue xi-lanh đôi , với nắp nồi và nắp mâm lửa có logo “X”, trong khi nắp che dây đai giờ đây có hình dạng tinh tế hơn để phù hợp với phong cách mới của xe. Hệ thống ống xả cũng được cải tiến, với đường đi và cổ ống xả thiết kế lại làm động cơ được khoe ra hoàn toàn. Ducati Scrambler mới cũng nhẹ hơn 4 kg so với thế hệ trước, do đó xe trở nên dễ điều khiển hơn bao giờ. Khung sườn hoàn toàn mới và góp phần quan trọng vào việc giảm trọng lượng tổng thể của xe. Khung lưới mắt cáo đã được tinh gọn và giảm nhẹ trọng lượng hơn. Gắp sau mới kết hợp với giảm xóc được bố trí lại về phía trung tâm của chiếc xe. Động cơ cũng đã trải qua một số nâng cấp giúp giảm trọng lượng. Cuối cùng, để tạo cảm giác thể thao hơn, khung sườn phụ giờ đây đã tách biệt khỏi khung sườn chính của xe. Những cải tiến cho việc điều khiển xe cũng đến từ góc đánh lái tăng nhẹ góp phần giúp xe dễ lái hơn khi lưu thông trong thành phố. Bánh xe được thiết kế với kích thước lần lượt là 18” inch và 17” inch ,ở phía trước và phía sau. Động cơ Desmodue vốn luôn là điểm đặc biệt của Ducati Scrambler đã được tinh chỉnh,giúp nó nhẹ hơn khoảng 2,5 kg so với thế hệ trước và giờ đây được trang bị bộ ly hợp tám đĩa mới với lực cắt nhẹ nhàng hơn. Bộ ly hợp cũng nhỏ gọn hơn, điều này giúp giảm bớt tiết diện của nắp nồi côn, do đó mang lại nhiều không gian hơn cho chân của người lái. Ducati Scrambler mới được trang bị bạc đạn trên trống chuyển số, cho phép sang số mượt mà và chính xác hơn. Ducati Scrambler thậm chí còn thú vị và an toàn hơn với việc hệ thống quản lý bướm ga điện tử Ride by Wire mới. Ducati Scrambler®, ở các mẫu Icon và Full Throttle, được trang bị tiêu chuẩn la-zăng nhôm 14 chấu mới. Thay vào đó, NightShift sử dụng bánh xe nan hoa. Mặt trước 3,00” x 18” và 5,50” x 17” vành sau được thiết kế nhẹ và có lốp Pirelli MT60 RS 110/80 ZR18 ở phía trước và 180/55 ZR17 ở phía sau. Để đảm bảo hiệu suất phanh tối đa, một đĩa đơn đường kính 330 mm đã được gắn ở phía trước, kết hợp với cùm phanh Brembo. Mặt khác, ở phía sau, có là một đĩa 245 mm đi kèm một cùm phanh Brembo 1 pit-tông. Giá xe Ducati Scrambler 2023 mới tại thị trường Việt Nam là: Scrambler Icon: 379.000.000 (đồng); Scrambler Fullthrottle: 433.000.000 (đồng); Scrambler Nightshift: 446.000.000 (đồng). Video: Giới thiệu Ducati Scrambler 2023 nâng cấp mới.