Dongfeng T5 Evo của Trung Quốc từ 769 triệu sắp về Việt Nam có gì?

Thương hiệu ôtô Dongfeng (Đông Phong) là một trong 4 "Big4" làng xe tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này vẫn thường chỉ được biết đến với các dòng xe đầu kéo, xe tải hạng nặng còn mảng xe con gần như không xuất hiện. Mới đây, nhiều thông tin mẫu xe Dongfeng T5 Evo 2021 mới dự kiến sẽ về Việt Nam. Với lợi thế đã có nhiều năm hoạt động tại thị trường Việt cộng với việc có nhà phân phối chính thức, mẫu xe SUV Dongfeng T5 Evo đã bắt đầu được chào bán tới người dùng trong nước cách đây một thời gian. Cho tới thời điểm này, theo thông tin từ phía nhà sản xuất, lô xe đầu tiên của Dongfeng T5 Evo chuẩn bị cập bến Việt Nam, dự kiến ngay giữa tháng 7 này. Giá xe Dongfeng T5 Evo được niêm yết ở mức 769 triệu đồng. Được biết, lô xe Dongfeng T5 Evo đầu tiên sẽ được đăng kiểm khí thải tại thủ đô Hà Nội và kiểm định an toàn tại Long An. Sau đó, xe sẽ được bàn giao tới tay những khách hàng đặt cọc xe từ trước và toàn bộ lô xe này đều đã có chủ nhân. Dongfeng T5 Evo được kỳ vọng sẽ tạo ra "Cơn sốt" xe Trung Quốc thứ 2, sau Beijing X7 Dongfeng T5 Evo được định vị là một mẫu CUV cỡ trung và có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.565 x 1.860 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm. Xe sở hữu thiết kế bắt mắt, trẻ trung và hiện đại. Thậm chí, khi so sánh với "đồng hương" Beijing X7, Dongfeng T5 Evo còn mang diện mạo nổi bật hơn đôi chút. Đối với nội thất, Dongfeng T5 Evo sở hữu không gian cabin đủ rộng rãi cho 5 người ngồi. Các trang bị nổi bật của xe gồm màn hình kép 10,25 inch nối liền cho hệ thống màn hình giải trí và đồng hồ công-tơ-mét, hệ thống điều hoà tự động, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời, ghế ngồi và vô-lăng bọc da, ốp trang trí giả sợi carbon,... Hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh chủ động và camera 360 độ. Cung cấp sức mạnh cho Dongfeng T5 Evo là khối động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, đi kèm trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Video: Dongfeng T5 Evo sắp về Việt Nam có gì hay?

