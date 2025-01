Dongfeng ra mắt Việt Nam, xe "Tàu" đắt hơn ôtô Nhật, Hàn, Mỹ

Thương hiệu ôtô Dongfeng mới đây đã giới thiệu 4 mẫu xe mới của hãng tại một showroom ở Hà Nội gồm; Huge là mẫu xe lớn nhất, thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ D. Mage là SUV/crossover cỡ C. E70 là sedan cỡ C, chạy điện. Box là hatchback cỡ B, chạy điện. Giá những mẫu ôtô Dongfeng mới được chào hàng này khá đắt đỏ nếu so với các xe thuộc thương hiệu Nhật, Hàn hay Mỹ lâu đời tại Việt Nam. Điển hình là chiếc SUV Huge có giá lên tới 1,029 tỷ đồng. Dongfeng Huge

Mẫu xe SUV Dongfeng Huge được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản cùng mức giá là 1,029 tỷ đồng. Xe được định vị cùng phân khúc với Mazda CX-8 (969 triệu đồng) và Kia Sorento (964 triệu đồng), nhưng giá bán lại cao hơn khá nhiều. Cung cấp sức mạnh cho Huge là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ 1.5L với mô tơ điện ở cầu trước cho tổng công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm. Hệ truyền động này đi cùng với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe được trang bị một số tiện ích như: màn hình kép 12,3 inch, ghế chỉnh điện, tích hợp sưởi/thông gió, 10 loa JAMO, cửa sổ trời toàn cảnh cùng gói ADAS, camera 540 độ. Dongfeng Mage

Dongfeng Mage tại Việt Nam ra mắt với 3 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 749 - 969 triệu đồng. Mức giá này cao hơn Mazda CX-5 và ngang ngửa Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Cung cấp sức mạnh cho Dongfeng Mage tại Việt Nam là hai tùy chọn động cơ. Phiên bản thuần xăng của Mage được trang bị động cơ tăng áp 1.5 cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 305 Nm. Đi cùng là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid là sự kết hợp của máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất là 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 565 Nm. Hệ truyền động này đi cùng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị các tiện ích như: màn hình 10,25 inch và 13,2 inch cảm ứng, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi/thông gió, âm thanh 6 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, gói ADAS, camera 360 độ. Dongfeng E70

Dongfeng E70 là sedan thuần điện cỡ C. Xe được bán tại Việt Nam với một phiên bản cùng mức giá là 689 triệu đồng. Giá này cũng cao hơn đối thủ Mazda3 (599 triệu đồng) và Kia K3 (579 triệu đồng). Sức mạnh của Dongfeng E70 đến từ mô-tơ điện đặt ở cầu trước, tạo ra công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 47,5 kWh, mang đến phạm vi hoạt động 401 km chỉ sau một lần sạc đầy. Khoang lái của E70 được thiết kế tối giản với những trang bị như: vô lăng hai chấu vát đáy tích hợp một số phím chức năng, ghế ngồi bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Ngoài ra còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và điều hòa tự động có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. Dongfeng Box

Dongfeng Box được bán ra với 4 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 499 - 629 triệu đồng. Xe được định vị ở phân khúc hatchback hạng B, vốn khá kén khách tại Việt Nam. Mẫu xe này được trang bị mô-tơ điện cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Dongfeng Box có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt là 31,45 kWh và 42,3 kWh, di chuyển quãng đường tương ứng là 240 km và 340 km theo tiêu chuẩn WLTP. Những trang bị tiện nghi nổi bật của xe bao gồm vô-lăng 2 chấu tích hợp các phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, ghế lái chỉnh điện, có tính năng sưởi và làm mát, hệ thống điều hòa tự động, đèn viền nội thất, sạc không dây, phanh tay điện tử và chức năng tự động giữ phanh tạm thời. Video: Giới thiệu xe SUV Dongfeng Mage mới.

