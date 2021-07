Dongfeng Fearless M50 của Trung Quốc "nhái" Humvee, gần 2,4 tỷ đồng

Vào đầu những năm 2000, hãng ôtô Dongfeng đã mua bản quyền thiết kế xe Humvee từ công ty AM General và tạo ra mẫu xe quân sự EQ2050 dành cho quân đội Trung Quốc. Đến nay, hãng ôtô Trung Quốc này đã quyết định tung ra phiên bản dân sự của dòng xe quân đội EQ2050 dưới cái tên Dongfeng Fearless M50 2021 mới. Bên ngoài, xe bán tải Dongfeng Fearless M50 2022 trông như sự kết hợp giữa 2 dòng xe là Humvee và Lamborghini LM002. Thiết kế tổng thể của Dongfeng Fearless M50 2022 về cơ bản là vẫn giống xe quân sự. Dongfeng Fearless M50 2022 sở hữu thiết kế xe bán tải cabin đơn thay vì cabin đôi thông thường. Thêm vào đó là cụm đèn pha tròn trịa, kính lái một mảnh và lưới tản nhiệt riêng, không giống phiên bản quân sự. Bên trong mẫu xe bán tải dân sự này là thiết kế khá nhà binh và chỉ có những trang bị cơ bản. Cụ thể, Dongfeng Fearless M50 2022 đi kèm vô lăng bọc da dày dặn, bảng đồng hồ analog truyền thống, ghế bọc da và 2 núm xoay chỉnh điều hòa. Thậm chí, xe còn không có màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí. Thay vào đó, mẫu xe này có vẻ được trang bị đầu đĩa 2-DIN. Ở gần vị trí của người lái có những nút bấm, được cho là để chỉnh các công nghệ của hệ dẫn động 4 bánh. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Dongfeng Fearless M50 2022 là khối động cơ diesel tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Động cơ này chỉ đồng hành với hộp số sàn, không có hộp số tự động. Tuy trang bị đơn sơ là thế nhưng giá xe Dongfeng Fearless M50 2022 không rẻ chút nào. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe bán tải dân sự nhưng hầm hố như xe quân sự này có giá lên đến 668.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,37 tỷ đồng). Hãng Dongfeng khẳng định, bỏ ra số tiền trên, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu xe bán tải có khả năng vận hành ở nhiều địa hình khó. Ví dụ như xe có khả năng lội nước sâu đến 1,2 m và chạy ở những khu vực cao hơn 4,5 m so với mực nước biển. Quan trọng hơn, Dongfeng Fearless M50 2022 có thể vận hành ở những nơi có nhiệt độ khắc nghiệt, từ -35 độ C đến 41 độ C. Video: Chi tiết Dongfeng Fearless M50 2021 mới của Trung Quốc.

