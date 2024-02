Đoàn Di Băng "show hàng" quà sinh nhật Lamborghini Urus Performante hơn 16 tỷ

Đoàn Di Băng và chồng khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cuộc sống sang chảnh bên các món đồ hiệu đắt tiền, hot mom này còn từng nhiều lần khiến cư dân mạng há hốc mồm với những món quà rất đắt tiền nhân dịp sinh nhật của mình, và mới đây cô đã chia sẻ món quà sinh nhật tuổi 34 là 1 chiếc xe Lamborghini Urus Performante hơn 16 tỷ khiến không ít người xuýt xoa trước sự chịu chơi của chồng nữ đại gia này. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Urus của Đoàn Di Băng được chồng tặng là dòng xe Urus đã có gần 30 chiếc được nhập khẩu về nước, tuy nhiên, mẫu xe của nữ đại gia này lại thuộc bản hiệu năng cao có tên đầy đủ chính là Lamborghini Urus Performate, vốn chỉ có 3 chiếc như vậy lộ ảnh xuất hiện ở dải đất hình chữ S. Thú vị ở chỗ, Đoàn Di Băng chỉ khoe chiếc siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante khi xe đã có mặt tại Việt Nam, xong các thủ tục thông quan, khác với lần trước, khi chồng của nữ đại gia này cho biết đặt mua 2 chiếc xe Rolls-Royce với giá hơn 80 tỷ đồng, nhưng 2 năm trôi qua, xe vẫn biệt tăm.Giá xe Lamborghini Urus Performante của Đoàn Di Băng mới được chồng tặng quà sinh nhật chỉ từ 16,5 tỷ đồng, rẻ chán so với 2 chiếc xe Rolls-Royce mà chồng của hot mom này từng công bố mua tặng vợ. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performante của Đoàn Di Băng cũng là xe thứ 3 về nước, ngoại thất có màu sơn vàng như 2 xe đầu tiên, cùng với đó là nhiều chi tiết ở ngoại thất được sơn đen hoặc ốp carbon rất đẹp mắt và cao cấp. Siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante có một vài sự khác biệt ở ngoại thất so với bản tiêu chuẩn như nắp capô carbon, cản va trước và hốc gió hoàn toàn mới, bên hông xe có la-zăng mới kích thước 22-23 inch, logo Performante trên nẹp sườn, trước bánh xe sau. Đằng sau siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante có cản va sau và khuếch tán gió mới, cánh gió mui carbon và ống xả thể thao của Akrapovic. Thay đổi lớn nhất của siêu SUV Lamborghini Urus Performante vẫn là ở hệ truyền động, cụ thể, dù vẫn được sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như bản tiêu chuẩn, có hơn 15 xe đang lăn bánh tại Việt Nam nhưng hãng xe Ý đã tinh chỉnh lại, giúp xe tạo ra công suất tối đa 657 mã lực, tăng 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Được biết, khối động cơ mạnh mẽ này giúp xe Lamborghini Urus Performante có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn trước khi đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Thay đổi cuối cùng trên Lamborghini Urus Performante chính là việc xe rút gọn chỉ còn 4 chế độ lái thay vì 7 như bản tiêu chuẩn, ngoài Strada, Sport và Corsa rất quen thuộc, xe có thêm chế độ lái Rally hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp các khách hàng muốn khám phá siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante trên các con đường khắc nghiệt. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus Performante mới.

