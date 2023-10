"Điệp viên" Qua Vũ cầm lái Aston Martin Vantage 007 Edition hơn 16 tỷ

Aston Martin Vantage 007 Edition đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. Trong số đó chỉ có đúng 25 xe được trang bị số sàn và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu 1 trong số xe đó. Chiếc xe này được lấy cảm hứng thiết kế từ nguyên mẫu Aston Martin V8 do James Bond lần đầu cầm lái trong tập phim The Living Daylights. Aston Martin Vantage 007 Edition của Qua Vũ được khoác lên mình lớp decal màu bạc cùng chữ “UN” đặc trưng. So với Aston Martin Vantage tiêu chuẩn đang có mặt tại Việt Nam, phiên bản “điệp viên 007” có một số điểm khác biệt ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt một tầng cỡ lớn mở rộng sát xuống cản trước đính thêm dòng chữ Vantage với nẹp viền bằng crôm sáng bóng nổi bật, cản va trước sơn đen kết hợp viền vàng tạo điểm nhấn. Ở bên sườn, Aston Martin Vantage 007 Edition có dấu hiệu nhận biết là logo của bộ phận cá nhân hóa của hãng ký hiệu chữ Q. Cuối cùng là mâm xe đa chấu kép sơn màu bạc đính kèm logo thương hiệu Aston Martin. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage và quan trọng là xe có sẵn trang bị ván trượt tuyết cũng như khung cố định giá trượt tuyết, nếu cảm thấy vướng, chủ xe hoàn toàn có thể tháo rời, để ở nhà hoặc khoang hành lý xe. Bên trong khoang lái xe Aston Martin Vantage 007 Edition có chi tiết logo 007 được thêu trên ghế ngồi của xe, bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin còn vẽ lại cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim như nút bấm tên lửa, laser của chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987. Bảng điều khiển trung tâm có thêm chi tiết những đường vẽ mô phỏng lại chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987, các sọc màu đỏ, dưới cần số là ký hiệu thể hiện đây chính là Aston Martin Vantage bản 007 Edition.

Ngoài chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn là chủ nhân của mẫu xe Aston Martin Vantage đặc biệt khác đó chính là Aston Martin Vantage F1 Edition được nhập chính hãng, có ngoại thất sơn màu xanh Racing rất nổi bật. Nhưng đó chưa phải là sự hấp dẫn, trên bậc cửa xe Aston Martin Vantage 007 Edition của ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn xuất hiện dòng chữ 1 of 100, tức 1 trong 100 xe sản xuất toàn cầu, nhưng thực tế hãng chỉ tạo ra 25 chiếc xe sử dụng số sàn. Aston Martin Vantage 007 Edition của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nằm trong số đặc biệt đó, cũng là chiếc xe Aston Martin Vantage duy nhất Việt Nam sử dụng hộp số sàn, cũng có thể xem là 1of 25 Aston Martin Vantage 007 Edition MT trên toàn thế giới. Về truyền động, Aston Martin Vantage 007 Edition vẫn sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất như bản tiêu chuẩn. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 685 Nm, đi kèm hộp số sàn 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây với vận tốc tối đa 314 km/h. Mức giá xe Aston Martin Vantage 007 Edition tại Việt Nam không dưới 16 tỷ đồng, còn tại thị trường nước ngoài từ 161.000 Bảng Anh (tương đương 4,9 tỷ đồng). Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Aston Martin Vantage 007 Edition.

