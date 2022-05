Khám phá nội thất Aston Martin Vantage 007 Edition không dưới 16 tỷ

Nếu bạn là 1 tín đồ của series phim Điệp Viên 007 chắc đã không còn quá xa lạ với hãng xe Anh quốc, Aston Martin khi liên tục đồng hành cùng chàng mật vụ người Anh đa tài này. Và để kỷ niệm những chiếc xe của mình xuất hiện trong các tập phim James Bond, hãng xe sang Anh quốc đã cho ra mắt Aston Martin Vantage 007 Edition đặc biệt. Mới đây nhất, một chiếc Aston Martin Vantage 007 Edition về Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Ngoài việc người ta tò mò chủ nhân chiếc xe Aston Martin Vantage "Điệp viên 007" này là ai còn muốn khám phá xem ngoại thất và nội thất xe có gì đặc biệt. Dựa trên bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 của chàng điệp viên 007, hãng xe Aston Martin đã tạo ra đúng 100 xe Vantage 007 Edition với ngoại hình khác biệt và trong khoang lái được thửa nhiều đồ chơi trên xe Aston Martin V8 Vantage như tần số radio FM mà James Bond đã dung để tẩu thoát khỏi cảnh sát Nga hay có cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim. Cụ thể, khi mở cánh cửa thiên nga của xe Aston Martin Vantage "Điệp viên 007" đầu tiên về dải đất hình chữ S và được sản xuất giới hạn 100 xe trên toàn thế giới ta sẽ thấy ngay sự khác biệt so với 2 xe Aston Martin V8 Vantage đang có mặt tại Việt Nam chính là logo thương hiệu xe Aston Martin đặt cạnh con số 007 Edition cùng tên phiên bản xe là Vantage và 1of100, mang ý nghĩa đây là 1 trong 100 xe Aston Martin Vantage 007 Edition sản xuất toàn cầu. Tiếp đến chính là chi tiết logo 007 được thêu trên ghế ngồi của xe như hàm ý đây là một chiếc Aston Martin Vantage phiên bản 007 Edition. Ngoài ra là những đường vẽ mô phỏng lại chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 ở bảng điều khiển trung tâm hay việc bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin còn vẽ lại cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim như nút bấm tên lửa, laser... Cuối cùng là chi tiết tần số radio 96.60 FM ở tấm che nắng của xe Aston Martin Vantage 007 Edition gợi nhớ đến cảnh chàng Điệp viên 007 đã sử dụng tần số vô tuyến của cảnh sát Nga nhằm tẩu thoát hay chi tiết được khắc laser như tâm ngắm ở lẫy chuyển số sau vô lăng gợi nhớ đến các công cụ tiện ích từng xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights. Ở ngoại hình xe, Aston Martin Vantage 007 Edition sở hữu màu sơn xám Cumberland cùng các chi tiết được hoàn thiện trong màu vàng nổi bật gợi nhớ đến cảnh chàng Điệp viên 007 bị cảnh sát truy đuổi đến vùng tuyết phải dùng công cụ trượt tuyết để thoát ra, chi tiết này được sơn đen cùng sọc vàng và đã được tái hiện trên xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition ở cánh lướt gió bên hông và khuếch tán sau. Bên cạnh đó, xe còn có lưới tản nhiệt với nẹp viền bằng crôm và logo Vantage in nghiêng, bên sườn xe có dấu hiệu nhận biệt đây là Aston Martin Vantage 007 Edition bao gồm logo của bộ phận cá nhân hóa của hãng, lưới tản nhiệt tổ ong sơn mờ cùng logo Vantage, mâm xe thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage. Xe có sẵn trang bị ván trượt tuyết và khung cố định giá trượt tuyết. Hiện chưa rõ mức giá xe Aston Martin Vantage 007 Edition đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng giá xe Aston Martin Vantage trong nước từ 15 tỷ đồng chưa bao gồm tùy chọn thêm. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition sẽ có giá khởi điểm 161.000 Bảng Anh, tương đương 4,9 tỷ đồng, đắt hơn gần 600 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Aston Martin Vantage 007 Edition vẫn được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất như bản tiêu chuẩn, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 685 Nm. Sức mạnh trên sẽ giúp phiên bản giới hạn của Aston Martin Vantage kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây. Aston Martin Vantage 007 Edition đạt vận tốc tối đa 314 km/h. Video: Vén màn Aston Martin Vantage 007 Edition.

Nếu bạn là 1 tín đồ của series phim Điệp Viên 007 chắc đã không còn quá xa lạ với hãng xe Anh quốc, Aston Martin khi liên tục đồng hành cùng chàng mật vụ người Anh đa tài này. Và để kỷ niệm những chiếc xe của mình xuất hiện trong các tập phim James Bond, hãng xe sang Anh quốc đã cho ra mắt Aston Martin Vantage 007 Edition đặc biệt. Mới đây nhất, một chiếc Aston Martin Vantage 007 Edition về Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Ngoài việc người ta tò mò chủ nhân chiếc xe Aston Martin Vantage "Điệp viên 007" này là ai còn muốn khám phá xem ngoại thất và nội thất xe có gì đặc biệt. Dựa trên bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 của chàng điệp viên 007, hãng xe Aston Martin đã tạo ra đúng 100 xe Vantage 007 Edition với ngoại hình khác biệt và trong khoang lái được thửa nhiều đồ chơi trên xe Aston Martin V8 Vantage như tần số radio FM mà James Bond đã dung để tẩu thoát khỏi cảnh sát Nga hay có cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim. Cụ thể, khi mở cánh cửa thiên nga của xe Aston Martin Vantage "Điệp viên 007" đầu tiên về dải đất hình chữ S và được sản xuất giới hạn 100 xe trên toàn thế giới ta sẽ thấy ngay sự khác biệt so với 2 xe Aston Martin V8 Vantage đang có mặt tại Việt Nam chính là logo thương hiệu xe Aston Martin đặt cạnh con số 007 Edition cùng tên phiên bản xe là Vantage và 1of100, mang ý nghĩa đây là 1 trong 100 xe Aston Martin Vantage 007 Edition sản xuất toàn cầu. Tiếp đến chính là chi tiết logo 007 được thêu trên ghế ngồi của xe như hàm ý đây là một chiếc Aston Martin Vantage phiên bản 007 Edition. Ngoài ra là những đường vẽ mô phỏng lại chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 ở bảng điều khiển trung tâm hay việc bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin còn vẽ lại cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim như nút bấm tên lửa, laser... Cuối cùng là chi tiết tần số radio 96.60 FM ở tấm che nắng của xe Aston Martin Vantage 007 Edition gợi nhớ đến cảnh chàng Điệp viên 007 đã sử dụng tần số vô tuyến của cảnh sát Nga nhằm tẩu thoát hay chi tiết được khắc laser như tâm ngắm ở lẫy chuyển số sau vô lăng gợi nhớ đến các công cụ tiện ích từng xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights. Ở ngoại hình xe, Aston Martin Vantage 007 Edition sở hữu màu sơn xám Cumberland cùng các chi tiết được hoàn thiện trong màu vàng nổi bật gợi nhớ đến cảnh chàng Điệp viên 007 bị cảnh sát truy đuổi đến vùng tuyết phải dùng công cụ trượt tuyết để thoát ra, chi tiết này được sơn đen cùng sọc vàng và đã được tái hiện trên xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition ở cánh lướt gió bên hông và khuếch tán sau. Bên cạnh đó, xe còn có lưới tản nhiệt với nẹp viền bằng crôm và logo Vantage in nghiêng, bên sườn xe có dấu hiệu nhận biệt đây là Aston Martin Vantage 007 Edition bao gồm logo của bộ phận cá nhân hóa của hãng, lưới tản nhiệt tổ ong sơn mờ cùng logo Vantage, mâm xe thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage. Xe có sẵn trang bị ván trượt tuyết và khung cố định giá trượt tuyết. Hiện chưa rõ mức giá xe Aston Martin Vantage 007 Edition đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng giá xe Aston Martin Vantage trong nước từ 15 tỷ đồng chưa bao gồm tùy chọn thêm. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition sẽ có giá khởi điểm 161.000 Bảng Anh, tương đương 4,9 tỷ đồng, đắt hơn gần 600 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Aston Martin Vantage 007 Edition vẫn được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất như bản tiêu chuẩn, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 685 Nm. Sức mạnh trên sẽ giúp phiên bản giới hạn của Aston Martin Vantage kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây. Aston Martin Vantage 007 Edition đạt vận tốc tối đa 314 km/h. Video: Vén màn Aston Martin Vantage 007 Edition.