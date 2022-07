Aston Martin Vantage 007 Edition hơn 16 tỷ của "QUA" Vũ ra biển số

Vào tháng 5/2022, một nguồn tin riêng đã tiết lộ về việc chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn chỉ sản xuất 100 xe trên toàn thế giới đã âm thầm được mang về Việt Nam và chủ nhân không ai khác chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Những hình ảnh về chiếc xe thể thao giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition độc nhất Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng cho thấy, sau 2 tháng về nước, chiếc xe này đã được dán màu áo mới là bạc thay vì màu xám Cumberland đặc trưng của dòng xe Aston Martin Vantage 007 Edition. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Aston Martin Vantage 007 Edition không được tiết lộ mức giá, nhưng theo giới thạo xe nó sẽ không dưới 16 tỷ đồng. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition sẽ có giá khởi điểm 161.000 Bảng Anh, tương đương 4,9 tỷ đồng, đắt hơn gần 600 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage và quan trọng là xe có sẵn trang bị ván trượt tuyết cũng như khung cố định giá trượt tuyết, nếu cảm thấy vướng, chủ xe hoàn toàn có thể tháo rời, để ở nhà hoặc khoang hành lý xe. Bên trong khoang lái xe Aston Martin Vantage 007 Edition có chi tiết logo 007 được thêu trên ghế ngồi của xe, bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin còn vẽ lại cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim như nút bấm tên lửa, laser của chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 Ngoài chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn là chủ nhân của mẫu xe Aston Martin Vantage đặc biệt khác đó chính là Aston Martin Vantage F1 Edition được nhập chính hãng, có ngoại thất sơn màu xanh Racing rất nổi bật. Video: Giới thiệu Martin Vantage 007 Edition đặc biệt.

Vào tháng 5/2022, một nguồn tin riêng đã tiết lộ về việc chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn chỉ sản xuất 100 xe trên toàn thế giới đã âm thầm được mang về Việt Nam và chủ nhân không ai khác chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Những hình ảnh về chiếc xe thể thao giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition độc nhất Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng cho thấy, sau 2 tháng về nước, chiếc xe này đã được dán màu áo mới là bạc thay vì màu xám Cumberland đặc trưng của dòng xe Aston Martin Vantage 007 Edition. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Aston Martin Vantage 007 Edition không được tiết lộ mức giá, nhưng theo giới thạo xe nó sẽ không dưới 16 tỷ đồng. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản giới hạn Aston Martin Vantage 007 Edition sẽ có giá khởi điểm 161.000 Bảng Anh, tương đương 4,9 tỷ đồng, đắt hơn gần 600 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Đằng sau xe Aston Martin Vantage 007 Edition có ống xả kép thay cho ống xả đơn của Aston Martin Vantage và quan trọng là xe có sẵn trang bị ván trượt tuyết cũng như khung cố định giá trượt tuyết, nếu cảm thấy vướng, chủ xe hoàn toàn có thể tháo rời, để ở nhà hoặc khoang hành lý xe. Bên trong khoang lái xe Aston Martin Vantage 007 Edition có chi tiết logo 007 được thêu trên ghế ngồi của xe, bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin còn vẽ lại cả mô phỏng bảng điều khiển trong phim như nút bấm tên lửa, laser của chiếc xe Aston Martin V8 Vantage xuất hiện trong bộ phim The Living Daylights vào năm 1987 Ngoài chiếc xe thể thao Aston Martin Vantage 007 Edition ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn là chủ nhân của mẫu xe Aston Martin Vantage đặc biệt khác đó chính là Aston Martin Vantage F1 Edition được nhập chính hãng, có ngoại thất sơn màu xanh Racing rất nổi bật. Video: Giới thiệu Martin Vantage 007 Edition đặc biệt.