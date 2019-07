Diện kiến xe siêu sang Bentley Flying Spur 2020 First Edition

Hãng xe sang Bentley vừa công bố phiên bản đặc biệt “First Edition” của mẫu Flying Spur 2020 thế hệ mới và sẽ xuất hiện tại sự kiện “Elton John AIDS Foundation Gala”, nơi mà Bentley Flying Spur 2020 First Edition cũng sẽ được bán đấu giá để hỗ trợ cho quỹ từ thiện. Không chỉ mang dấu ấn là chiếc Bentley Flying Spur thế hệ mới – thế hệ thứ 3 đầu tiên tới tay khách hàng, chiếc xe còn mang nhiều chi tiết độc đáo khác biệt. Để kỷ niệm năm 2019 – năm “Thế kỷ” của thương hiệu xe sang Bentley, và hỗ trợ Gala, Bentley mời chủ nhân mới của chiếc Flying Spur First Edition cùng tham gia vào quá trình cá nhân hóa nhằm khiến chiếc xe có nhiều yếu tố độc đáo hơn nữa, thông qua dịch vụ thượng hạng “Co-Creation Luxury Service” của Bentley. Ngày 11/6/2019, Bentley Motors đã chính thức công bố mẫu sedan siêu sang thể thao Bentley Flying Spur 2020 hoàn toàn mới và cũng khởi đầu cho thế hệ mới – thế hệ thứ 3 của dòng xe. Không chỉ sở hữu những đặc tính độc đáo của một chiếc saloon siêu sang, Flying Spur mới còn có hiệu năng vận hành cực kỳ ấn tượng, ngang ngửa với nhiều xe thể thao hiệu suất cao hiện nay. Flying Spur thế hệ mới được Bentley trang bị động cơ tăng áp kép 6.0L W12 TSI Twin-Turbo đạt công suất 635PS (467kW) và mô-men xoắn cực đại 900Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép của ZF – hộp số như trên chiếc Continental GT mới. Dù có tự trọng hơn 2,4 tấn (2.437kg), siêu sedan vẫn có thể tăng tốc 0-100km/h chỉ mất 3,8 giây, trong khi vận tốc tối đa lên tới 333km/h. Phù hiệu "First Edition" nằm ở cột C của xe Có một số chi tiết khác biệt trên chiếc Flying Spur First Edition như phù hiệu “First Edition” ở bên ngoài xe, với hình ảnh cờ Anh “Union Jack” và có số 1 cách điệu ở chính giữa. Trên bệ cửa cũng có trang trí “First Edition” hòa quyện với cờ Anh cách điệu, và trang trí phù hiệu còn xuất hiện ở mảng ốp tablo bên phía hành khách trước.Giá xe Bentley Flying Spur First Edition 2020 khả năng cao sẽ được công bố tại sự kiện gây quỹ từ thiện Elton John AIDS Foundation Gala diễn ra vào ngày 24/7 tới và chắc chắn một điều nó sẽ không hề rẻ. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur 2020 First Edition.

