Top xe sedan giá rẻ dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam

Nissan Sunny là mẫu xe sedan giá rẻ hạng B được nâng cấp và ra mắt hồi cuối năm ngoái tại triển lãm ôtô Việt Nam. Dù có sự điều chỉnh giá bán, tuy nhiên thiết kế không cân xứng và hài hòa khiến mẫu xe này mất điểm khá nhiều trước các khách hàng Việt Nam. Hiện tại giá bán Nissan Sunny tại Việt Nam dành cho 3 phiên bản lần lượt: Sunny XL: 478 triệu đồng, Sunny XT-Q: 518 triệu đồng và Sunny XV-Q: 548 triệu đồng. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên với mức giá khởi điểm khá phù hợp, nó vẫn được xem là đáng mua cho người mới. Mẫu xe sedan giá hời - Hyundai Accent là một mẫu xe bán khá chạy khi được bán trở lại thị trường ôtô Việt Nam vào quý 2/2019. Với thiết kế mới sang trọng và hiện đại hơn, mẫu xe này nhanh chóng lọt Top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong những tháng đầu năm 2019 và đe dọa vị trí của ông vua phân khúc sedan hạng B - Toyota Vios. Hiện tại, Hyundai Accent đang được bán ra thị trường với 4 phiên bản và có giá bán lần lượt: Accent 1.4 MT Base: 435 triệu đồng, Accent 1.4 MT: 480 triệu đồng, Accent 1.4 AT: 509 triệu đồng, Accent 1.4 AT đặc biệt: 550 triệu đồng. Mặc dù ra mắt thế hệ mới, tuy nhiên Hyundai Accent vẫn chưa hoàn toàn nâng cấp động cơ. Suzuki Ciaz là mẫu xe "sinh sau đẻ muộn" của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Được nhập khẩu từ Thái Lan, Suzuki Ciaz từng được kỳ vọng sẽ đạt được những thành công trong phân khúc sedan giá rẻ cao cấp như Honda City. Tuy nhiên giá trị thương hiệu, cùng với sự định giá chưa phù hợp khiến mẫu xe này dần chìm vào quên lãng. Bước sang năm 2019, Suzuki vẫn chỉ phân 1 phiên bản duy nhất của mẫu xe này với giá bán 499 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với hai đối thủ là Toyota Vios 1.5E CVT và Honda City, khiến chiếc xe trở thành lựa chọn tốt nhất dành cho những người tiêu dùng thực dụng hiện nay. Mẫu sedan hạng C của Mitsubishi được nhập khẩu từ Thái Lan. Sở hữu kích thước tổng thể khiêm tốn so với đối thủ trong phân khúc, do đó Mitsubishi Attrage có được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Được trang bị một động cơ kích thước nhỏ không chiếm nhiều kích thước tổng thể, do đó không gian nội thất mở rộng giúp mẫu xe này gây bất ngờ so với nhiều người khi bước vào bên trong. Hiện tại, giá xe Mitsubishi Attrage đang phân phối ra thị trường với 4 phiên bản với giá bán lần lượt: Attrage MT Eco: 375,5 triệu đồng, Attrage MT: 405,5 triệu đồng. Attrage CVT Eco: 425,5 triệu đồng, Attrage CVT: 475,5 triệu đồng. Đây cũng được xem là một sự lạ chọn hợp lý dành cho những gia đình mới sử dụng xe trong đô thị. Nhiều năm liền kể từ khi ra mắt, Hyundai Grand i10 có doanh số khá tốt và thường xuyên dẫn đầu trong top xe bán chạy nhất Việt Nam. Mẫu xe này hiện là mẫu sedan có giá bán rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng là mẫu sedan hạng A duy nhất được lắp ráp tại Việt Nam. Giá xe Hyundai Grand i10 tại Việt Nam hiên bán ra với 3 phiên bản gồm; Grand i10 1.2MT Base: 355 triệu đồng, Grand i10 1.2MT: 395 triệu đồng, Grand i10 1.2AT: 420 triệu đồng Video: Top 10 xe hơi giá rẻ đáng mua nhất tại thị trường Việt.

