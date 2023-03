Diện kiến Hyundai Kona Electric 2024 cùng phân khúc VinFast VF6

Hyundai Kona thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 12 năm ngoái. Ở thế hệ mới, xe có 4 phiên bản, bao gồm cả Hyundai Kona thuần điện. Mãi đến nay, hãng xe Hàn Quốc mới công bố hình ảnh chi tiết của Hyundai Kona Electric 2024 mới. So với phiên bản máy xăng, hybrid và N-Line, mẫu xe SUV Hyundai Kona Electric 2024 có thiết kế ngoại thất khác biệt. Vì là ô tô điện nên Hyundai Kona Electric 2024 không có lưới tản nhiệt trên đầu xe. Thay vào đó, trên đầu xe có thêm cổng sạc điện. Ngay cả thiết kế cản trước và cản sau của Hyundai Kona Electric 2024 cũng khác những phiên bản còn lại. Trên cản trước và cản sau của xe có những chi tiết mạ crôm hình vuông xếp thẳng hàng với nhau. Nằm vắt ngang đầu xe là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế điểm ảnh, tạo cảm giác hiện đại hơn các phiên bản còn lại. Dải đèn vắt ngang đuôi xe cũng có thiết kế tương tự. Thay đổi tiếp theo của Hyundai Kona Electric 2024 so với các phiên bản khác là vành la-zăng. Mẫu xe này dùng vành có thiết kế 5 chấu phối 2 màu riêng. Bên trong Hyundai Kona Electric 2024 là không gian nội thất tương tự bản thường. Xe cũng được trang bị màn hình cong, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Đằng sau vô lăng là cần số điện tử mới. Ngoài ra, Hyundai Kona Electric 2024 còn có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sưởi ghế, cổng USB Type C trước/sau, sạc không dây và hệ thống đèn viền. Hãng Hyundai cho biết nội thất của Kona Electric 2024 sẽ rộng hơn thế hệ cũ. Thể tích khoang hành lý của xe đạt 723 lít khi hàng ghế sau gập xuống. Bên cạnh đó, hãng Hyundai còn xác nhận việc mẫu ôtô điện này có những trang bị an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị và hỗ trợ lái trên cao tốc. Đáng tiếc là hãng Hyundai chưa công bố thông số vận hành của mẫu ô tô điện cỡ B này. Tuy nhiên, Hyundai Kona Electric 2024 vốn dùng chung cơ sở gầm bệ với Kia Niro EV thế hệ mới nên dự kiến sẽ được trang bị mô-tơ điện mạnh 201 mã lực và cụm pin 64,8 kWh. Cụm pin này cho phép Kia Niro EV đạt phạm vi di chuyển 407 km sau khi sạc đầy. Dự kiến, giá xe Hyundai Kona Electric 2024 sẽ chính thức được công bố vào tháng 3 này. Video: Giới thiệu xe SUV chạy điện Hyundai Kona Electric 2024.

