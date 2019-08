Diện kiến BMW M5 F10 độc nhất Việt Nam ở Sài Gòn

Với đại đa số người chơi và yêu xe tại Việt Nam, mẫu xe BMW M5 chắc hẳn không hề xa lạ. Mẫu xe hiệu suất cao trứ danh của BMW này vốn đã quá nổi tiếng trên thế giới bởi vẻ đẹp thể thao nhưng không kém phần lịch lãm, cộng với khả năng vận hành mạnh mẽ đã khiến M5 trở thành một thương hiệu riêng, không thể nhầm lẫn với bất cứ mẫu xe nào khác. Tuy nhiên, do một số vướng mắc về thủ tục giấy tờ cũng như chi phí khá cao nên tại thị trường Việt Nam, những chiếc xe BMW M5 F10 khá kén người chơi. Và chiếc M5 F10 trong bài viết thuộc diện "có một So với phiên bản M5 thế hệ thứ 5 với số lượng khoảng vài chiếc, BMW M5 thế hệ F10 đến nay vẫn là hàng độc tại Việt Nam. Từ khi về nước từ năm 2013 cho tới nay, siêu phẩm này rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố Về ngoại hình, nguyên bản mẫu xe này có nước sơn ngoại thất là màu đen bóng. Tuy nhiên, trong lần trở lại này xe đã được chủ nhân thay đổi "bộ cánh" mới màu xanh dương lạ mắt và cũng trẻ trung hơn. Cũng như những mẫu xe hiệu suất cao M-Performance khác, BMW M5 F10 cũng được thừa hưởng rất nhiều nét thiết kế đặc trưng của dòng M trứ danh như hốc gió trước thiết kế hầm hố và rộng hơn, đèn sương mù được lược bỏ. Hệ thống ống xả đôi nằm về 2 bên thân xe, khe thoát gió ở bánh trước…Cụm đèn chiếu sáng dạng LED hiện đại của BMW M5 F10. Trên thân xe còn xuất hiện đèn xi-nhan LED tích hợp vào mang thoát gió hông Bộ gương bọc carbon của M5. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch của M5 F10 cũng được thiết kế riêng để có thể hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt cao hơn. Ở giữa có logo M đặc trưng, bên trong là hệ thống phanh hiệu suất cao M, giúp chiếc xe có thể vận hành linh hoạt và an toàn. Bên cạnh đó, chiều chi tiết cũng được chủ nhân bổ sung như líp cản trước cản sau, líp 2 bên thân xe, ốp carbon gương và đèn pha, cánh lướt gió cố định phía sau kích thước nhỏ… Cánh gió bằng carbon được gắn ở nắp cốp sau giúp tối ưu hoá khả năng khí động học của xe. Hệ thống ống xả kép với cản dưới bằng carbon thể thao. Vào thời điểm xe về Việt Nam, đây là một trong những mẫu sedan mạnh mẽ nhất, BMW M5 F10 2013 được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4.4 lít tăng áp kép Twin-Turbo, chia sẻ chung với những "người anh em" hiệu suất cao khác là X5 M, X6 M và mẫu coupe M6, khối động cơ này cho ra công suất tối đa lên tới 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680Nm. Đi kèm với đó còn là hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Từ đó, M5 F10 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ với 4,4 trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h. Ngoài ra, M5 F10 cũng trở thành chiếc M5 đầu tiên sử dụng động cơ tăng áp turbo. Video: BMW M5 2018, chiếc xe đáng mơ ước của tay mê tốc độ.

Với đại đa số người chơi và yêu xe tại Việt Nam, mẫu xe BMW M5 chắc hẳn không hề xa lạ. Mẫu xe hiệu suất cao trứ danh của BMW này vốn đã quá nổi tiếng trên thế giới bởi vẻ đẹp thể thao nhưng không kém phần lịch lãm, cộng với khả năng vận hành mạnh mẽ đã khiến M5 trở thành một thương hiệu riêng, không thể nhầm lẫn với bất cứ mẫu xe nào khác. Tuy nhiên, do một số vướng mắc về thủ tục giấy tờ cũng như chi phí khá cao nên tại thị trường Việt Nam, những chiếc xe BMW M5 F10 khá kén người chơi. Và chiếc M5 F10 trong bài viết thuộc diện "có một So với phiên bản M5 thế hệ thứ 5 với số lượng khoảng vài chiếc, BMW M5 thế hệ F10 đến nay vẫn là hàng độc tại Việt Nam. Từ khi về nước từ năm 2013 cho tới nay, siêu phẩm này rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố Về ngoại hình, nguyên bản mẫu xe này có nước sơn ngoại thất là màu đen bóng. Tuy nhiên, trong lần trở lại này xe đã được chủ nhân thay đổi "bộ cánh" mới màu xanh dương lạ mắt và cũng trẻ trung hơn. Cũng như những mẫu xe hiệu suất cao M-Performance khác, BMW M5 F10 cũng được thừa hưởng rất nhiều nét thiết kế đặc trưng của dòng M trứ danh như hốc gió trước thiết kế hầm hố và rộng hơn, đèn sương mù được lược bỏ. Hệ thống ống xả đôi nằm về 2 bên thân xe, khe thoát gió ở bánh trước…Cụm đèn chiếu sáng dạng LED hiện đại của BMW M5 F10. Trên thân xe còn xuất hiện đèn xi-nhan LED tích hợp vào mang thoát gió hông Bộ gương bọc carbon của M5. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch của M5 F10 cũng được thiết kế riêng để có thể hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt cao hơn. Ở giữa có logo M đặc trưng, bên trong là hệ thống phanh hiệu suất cao M, giúp chiếc xe có thể vận hành linh hoạt và an toàn. Bên cạnh đó, chiều chi tiết cũng được chủ nhân bổ sung như líp cản trước cản sau, líp 2 bên thân xe, ốp carbon gương và đèn pha, cánh lướt gió cố định phía sau kích thước nhỏ… Cánh gió bằng carbon được gắn ở nắp cốp sau giúp tối ưu hoá khả năng khí động học của xe. Hệ thống ống xả kép với cản dưới bằng carbon thể thao. Vào thời điểm xe về Việt Nam, đây là một trong những mẫu sedan mạnh mẽ nhất, BMW M5 F10 2013 được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4.4 lít tăng áp kép Twin-Turbo, chia sẻ chung với những "người anh em" hiệu suất cao khác là X5 M, X6 M và mẫu coupe M6, khối động cơ này cho ra công suất tối đa lên tới 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680Nm. Đi kèm với đó còn là hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Từ đó, M5 F10 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ với 4,4 trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h. Ngoài ra, M5 F10 cũng trở thành chiếc M5 đầu tiên sử dụng động cơ tăng áp turbo. Video: BMW M5 2018, chiếc xe đáng mơ ước của tay mê tốc độ.