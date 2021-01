Điểm mặt xe siêu sang Rolls-Royce đặc biệt ra mắt mùa Covid-19

Năm 2020, cả thế giới chứng kiến sự suy giảm về kinh tế trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó, ngành xe vẫn ghi nhận một số trường hợp "vượt vũ môn" thành công. Điển hình là bộ phận cá nhân hoá Bespoke của hãng xe siêu sang Rolls-Royce khi cho ra đời tới 13 phiên bản giới hạn trong năm vừa qua. Đây là một kỷ lục mà ít có thương hiệu nào làm được. 1. Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth"



Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth", tạm dịch là phiên bản "Trung đông nhìn từ Vũ trụ" được hãng xe siêu sang nước Anh dành tặng cho các tài phiệt Dầu mỏ Trung Đông, nơi vẫn thường được biết tới là "cá nôi" của siêu xe trên toàn thế giới. Theo Rolls-Royce, cảm hứng chế tác lên phiên bản Wraith "Inspired by Earth" được lấy từ hình ảnh khu vực Trung Đông khi nhìn từ vũ trụ bao la rộng lớn. Bên cạnh đó, các kỹ sư của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc cũng lồng ghép một cách đầy tinh tế không gian hệ mặt trời với các vì sao lên phiên bản này. Một vài điểm nhấn đặc biệt của Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth" có thể kể tới như màu sơn xanh Royal Blue đại diện biển cả, đường coachline sơn thủ công với hình hoạ về các chòm sao, hình ảnh Trung đông chụp từ vệ tinh hay hình ảnh thác nước cùng mây được chế tác từ công nghệ Photoflash ở khu vực hàng ghế sau... 2. The Mahlangu Phantom

The Mahlangu Phantom là sản phẩm chứa đựng giá trị của một kiệt tác nghệ thuật thực thụ, mang nét đặc trưng văn hoá dân tộc giàu bản sắc truyền thống. Phiên bản này do bà Esther Mahlangu, một hoạ sĩ Nam Phi nổi tiếng toàn cầu chế tác với một số chi tiết hình hoạ đặc biệt xuất hiện ở bên trong khoang nội thất. Ngoài ra, theo Rolls-Royce từng tiết lộ, một phần doanh thu của xe The Mahlangu Phantom sẽ được tặng cho trường và sử dụng để hỗ trợ cho một triển lãm mang tên Hồi Tưởng kể về cuộc đời hấp dẫn của bà và vinh danh những đóng góp to lớn của bà đối với nghệ thuật đương đại Châu Phi. 3. Phantom "Iridescent Opulence"

Rolls-Royce Phantom đặc biệt "Iridescent Opulence" được nhà sản xuất lấy cảm hứng từ thiên nhiên bất tận. Bên trong khoang cabin, phiên bản này được trang bị tới hơn 3.000 chiếc lông đuôi ngũ sắc và khâu hoàn toàn thủ công trên vải có lỗ rỗng cùng tạo hình đặc biệt. Bên cạnh đó, các đường thêu nổi trên phần tay vịn ở hàng ghế sau và chiếc bàn di động khảm bạc cũng là một trong những chi tiết thú vị của phiên bản "Iridescent Opulence" 4. "Neon Nights" Colour Trilogy

Cũng được lấy cảm hứng chế tác từ thiên nhiên nhưng phiên bản "Neon Nights" Colour Trilogy lại mang đặc trưng về màu sắc tươi mới hơn. Các gam màu được hãng xe Anh Quốc lựa chọn trên phiên bản đặc biệt này gồm màu xanh lá Lime Rock Green phỏng theo loài ếch cây bụng trắng ở Úc, màu đỏ Eagle Rock Red phỏng theo những bông hoa của cây 'Ōhi'a lehua ở Hawaii và màu xanh Mirabeau Blue phỏng theo loài bướm Rhetus periander ở Nam Mỹ. Phiên bản "Neon Nights" Colour Trilogy được áp dụng giới hạn trên 3 mẫu xe gồm Dawn, Wraith, Cullinan. Trong đó, mỗi màu sắc chỉ có mặt trên đúng 4 chiếc. 5. Wraith Kryptos

Nếu là một người đam mê những dòng mật mã, ký hiệu thì phiên bản Wraith Kryptos chính là dành cho bạn. Được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn cầu, mỗi chiếc Wraith Kryptos đều sẽ có một mật mã ẩn giấu riêng trên từng chi tiết cá nhân hoá. 6. Ghost Illuminated Fascia

Điểm nhấn đặc biệt trên phiên bản Ghost Illuminated Fascia nằm ở khu vực bảng điều khiển phát sáng dạng "bầu trời sao" thu nhỏ vô cùng đẹp mắt. Để có được thành phẩm này, đội ngũ Bespoke Collective của Rolls-Royce đã tốn hơn 10.000 giờ nghiên cứu với 152 bóng đèn LED, 90.000 lỗ đục được chạm khắc tỉ mỉ bằng tia laser. Nhờ đó, chỉ cần nhìn vào khu vực này, bạn sẽ hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật đương đại. 7. Dusk in Tokyo

Đúng như tên gọi, phiên bản Dusk in Tokyo được sinh ra dành tặng cho các đại gia xứ Mặt trời mọc. Phiên bản này xuất hiện trên 4 mẫu xe gồm Phantom, Wraith, Dawn và Cullinan. Ở phía bên ngooài, các mẫu xe thuộc phiên bản Dusk in Tokyo sở hữu nước sơn màu trắng khúc xạ vô cùng tinh tế. Ngược lại, khoang cabin của xe lại được bọc da toàn bộ là màu đen cùng một vài chi tiết màu vàng hồng quyến rũ. 8. Hong Kong Dawn in Dusty Coral

Nếu như các phiên bản đặc biệt của Rolls-Royce trong năm 2020 đều do hãng này sáng tạo thì riêng phiên bản Hong Kong Dawn in Dusty Coral, nguồn cảm hứng chế tác lại tới từ một khách hàng cá nhân ở Hồng Kông, Trung Quốc. Chiếc xe này mang nước sơn ngoại thất màu cam đất cùng màu nội thất hồng phấn Blushing Pink kết hợp chi tiết màu đỏ Mugello Red. Và bởi do một đại gia đặt hàng cho nên, phiên bản Hong Kong Dawn in Dusty Coral cũng chỉ được sản xuất duy nhất 1 chiếc trên thế giới. 9. Dawn Silver Bullet Collection

Trên phiên bản Dawn Silver Bullet Collection, điểm nhấn đặc biệt chính là tấm ốp kim loại mang tính khí động học Aero Cowling độc đáo. Phiên bản này được sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn cầu và riêng tấm chắn Aero Cowling được xem như đại diện cho cái tên là hình bóng Silver Bullet. Điều này biểu thị cho mục đích hướng tới trải nghiệm lái tốc độ và khoẻ khoắn của chiếc Rolls-Royce Dawn. 10. Cullinan "Spirit of Russia" Collection

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới phiên bản Cullinan "Spirit of Russia" Collection được Rolls-Royce thiết kế riêng cho giới tài phiệt nước Nga. Phiên bản này được phát triển dựa trên nguồn cảm hứng từ 4 dãy núi huyền thoại của xứ Bạch Dương, bao gồm "Golden Mountains", "Klyuchevskaya Sopka", "Krasnaya Polyana" và "Elbrus". 11. Artic White & Hotspur Red

Phiên bản đặc biệt Rolls-Royce Phantom "Artic White & Hotspur Red" được sản xuất dành riêng cho một nhà sưu tập xe Rolls-Royce ở Texas. Ở khu vực bên ngoài, chiếc xe được sơn phủ lớp sơn trắng Arctic White kèm theo đường coachline kép và đường sọc đỏ mang tên gọi Hotspur Red. Bên trong xe, toàn bộ thảm sàn được làm từ lông cừu cao cấp hay các chi tiết như rèm cửa và ốp hành lý đều mang màu đỏ nổi bật. 12. Sportive Collection

Được sản xuất giới hạn 11 chiếc trên toàn cầu, phiên bản Sportive Collection chia đều số lượng xuất xưởng cho 2 mẫu Dawn Black Badge (2 chiếc) và Wraith Black Badge (9 chiếc). Phiên bản Sportive Collection được Rolls-Royce nhấn mạnh tới đặc tính thể thao. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đặc biệt từ Mansory.

Năm 2020, cả thế giới chứng kiến sự suy giảm về kinh tế trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó, ngành xe vẫn ghi nhận một số trường hợp "vượt vũ môn" thành công. Điển hình là bộ phận cá nhân hoá Bespoke của hãng xe siêu sang Rolls-Royce khi cho ra đời tới 13 phiên bản giới hạn trong năm vừa qua. Đây là một kỷ lục mà ít có thương hiệu nào làm được. 1. Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth"



Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth", tạm dịch là phiên bản "Trung đông nhìn từ Vũ trụ" được hãng xe siêu sang nước Anh dành tặng cho các tài phiệt Dầu mỏ Trung Đông, nơi vẫn thường được biết tới là "cá nôi" của siêu xe trên toàn thế giới. Theo Rolls-Royce, cảm hứng chế tác lên phiên bản Wraith "Inspired by Earth" được lấy từ hình ảnh khu vực Trung Đông khi nhìn từ vũ trụ bao la rộng lớn. Bên cạnh đó, các kỹ sư của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc cũng lồng ghép một cách đầy tinh tế không gian hệ mặt trời với các vì sao lên phiên bản này. Một vài điểm nhấn đặc biệt của Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth" có thể kể tới như màu sơn xanh Royal Blue đại diện biển cả, đường coachline sơn thủ công với hình hoạ về các chòm sao, hình ảnh Trung đông chụp từ vệ tinh hay hình ảnh thác nước cùng mây được chế tác từ công nghệ Photoflash ở khu vực hàng ghế sau... 2. The Mahlangu Phantom

The Mahlangu Phantom là sản phẩm chứa đựng giá trị của một kiệt tác nghệ thuật thực thụ, mang nét đặc trưng văn hoá dân tộc giàu bản sắc truyền thống. Phiên bản này do bà Esther Mahlangu, một hoạ sĩ Nam Phi nổi tiếng toàn cầu chế tác với một số chi tiết hình hoạ đặc biệt xuất hiện ở bên trong khoang nội thất. Ngoài ra, theo Rolls-Royce từng tiết lộ, một phần doanh thu của xe The Mahlangu Phantom sẽ được tặng cho trường và sử dụng để hỗ trợ cho một triển lãm mang tên Hồi Tưởng kể về cuộc đời hấp dẫn của bà và vinh danh những đóng góp to lớn của bà đối với nghệ thuật đương đại Châu Phi. 3. Phantom "Iridescent Opulence"

Rolls-Royce Phantom đặc biệt "Iridescent Opulence" được nhà sản xuất lấy cảm hứng từ thiên nhiên bất tận. Bên trong khoang cabin, phiên bản này được trang bị tới hơn 3.000 chiếc lông đuôi ngũ sắc và khâu hoàn toàn thủ công trên vải có lỗ rỗng cùng tạo hình đặc biệt. Bên cạnh đó, các đường thêu nổi trên phần tay vịn ở hàng ghế sau và chiếc bàn di động khảm bạc cũng là một trong những chi tiết thú vị của phiên bản "Iridescent Opulence" 4. "Neon Nights" Colour Trilogy

Cũng được lấy cảm hứng chế tác từ thiên nhiên nhưng phiên bản "Neon Nights" Colour Trilogy lại mang đặc trưng về màu sắc tươi mới hơn. Các gam màu được hãng xe Anh Quốc lựa chọn trên phiên bản đặc biệt này gồm màu xanh lá Lime Rock Green phỏng theo loài ếch cây bụng trắng ở Úc, màu đỏ Eagle Rock Red phỏng theo những bông hoa của cây 'Ōhi'a lehua ở Hawaii và màu xanh Mirabeau Blue phỏng theo loài bướm Rhetus periander ở Nam Mỹ. Phiên bản "Neon Nights" Colour Trilogy được áp dụng giới hạn trên 3 mẫu xe gồm Dawn, Wraith, Cullinan. Trong đó, mỗi màu sắc chỉ có mặt trên đúng 4 chiếc. 5. Wraith Kryptos

Nếu là một người đam mê những dòng mật mã, ký hiệu thì phiên bản Wraith Kryptos chính là dành cho bạn. Được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn cầu, mỗi chiếc Wraith Kryptos đều sẽ có một mật mã ẩn giấu riêng trên từng chi tiết cá nhân hoá. 6. Ghost Illuminated Fascia

Điểm nhấn đặc biệt trên phiên bản Ghost Illuminated Fascia nằm ở khu vực bảng điều khiển phát sáng dạng "bầu trời sao" thu nhỏ vô cùng đẹp mắt. Để có được thành phẩm này, đội ngũ Bespoke Collective của Rolls-Royce đã tốn hơn 10.000 giờ nghiên cứu với 152 bóng đèn LED, 90.000 lỗ đục được chạm khắc tỉ mỉ bằng tia laser. Nhờ đó, chỉ cần nhìn vào khu vực này, bạn sẽ hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật đương đại. 7. Dusk in Tokyo

Đúng như tên gọi, phiên bản Dusk in Tokyo được sinh ra dành tặng cho các đại gia xứ Mặt trời mọc. Phiên bản này xuất hiện trên 4 mẫu xe gồm Phantom, Wraith, Dawn và Cullinan. Ở phía bên ngooài, các mẫu xe thuộc phiên bản Dusk in Tokyo sở hữu nước sơn màu trắng khúc xạ vô cùng tinh tế. Ngược lại, khoang cabin của xe lại được bọc da toàn bộ là màu đen cùng một vài chi tiết màu vàng hồng quyến rũ. 8. Hong Kong Dawn in Dusty Coral

Nếu như các phiên bản đặc biệt của Rolls-Royce trong năm 2020 đều do hãng này sáng tạo thì riêng phiên bản Hong Kong Dawn in Dusty Coral, nguồn cảm hứng chế tác lại tới từ một khách hàng cá nhân ở Hồng Kông, Trung Quốc. Chiếc xe này mang nước sơn ngoại thất màu cam đất cùng màu nội thất hồng phấn Blushing Pink kết hợp chi tiết màu đỏ Mugello Red. Và bởi do một đại gia đặt hàng cho nên, phiên bản Hong Kong Dawn in Dusty Coral cũng chỉ được sản xuất duy nhất 1 chiếc trên thế giới. 9. Dawn Silver Bullet Collection

Trên phiên bản Dawn Silver Bullet Collection, điểm nhấn đặc biệt chính là tấm ốp kim loại mang tính khí động học Aero Cowling độc đáo. Phiên bản này được sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn cầu và riêng tấm chắn Aero Cowling được xem như đại diện cho cái tên là hình bóng Silver Bullet. Điều này biểu thị cho mục đích hướng tới trải nghiệm lái tốc độ và khoẻ khoắn của chiếc Rolls-Royce Dawn. 10. Cullinan "Spirit of Russia" Collection

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới phiên bản Cullinan "Spirit of Russia" Collection được Rolls-Royce thiết kế riêng cho giới tài phiệt nước Nga. Phiên bản này được phát triển dựa trên nguồn cảm hứng từ 4 dãy núi huyền thoại của xứ Bạch Dương, bao gồm "Golden Mountains", "Klyuchevskaya Sopka", "Krasnaya Polyana" và "Elbrus". 11. Artic White & Hotspur Red

Phiên bản đặc biệt Rolls-Royce Phantom "Artic White & Hotspur Red" được sản xuất dành riêng cho một nhà sưu tập xe Rolls-Royce ở Texas. Ở khu vực bên ngoài, chiếc xe được sơn phủ lớp sơn trắng Arctic White kèm theo đường coachline kép và đường sọc đỏ mang tên gọi Hotspur Red. Bên trong xe, toàn bộ thảm sàn được làm từ lông cừu cao cấp hay các chi tiết như rèm cửa và ốp hành lý đều mang màu đỏ nổi bật. 12. Sportive Collection

Được sản xuất giới hạn 11 chiếc trên toàn cầu, phiên bản Sportive Collection chia đều số lượng xuất xưởng cho 2 mẫu Dawn Black Badge (2 chiếc) và Wraith Black Badge (9 chiếc). Phiên bản Sportive Collection được Rolls-Royce nhấn mạnh tới đặc tính thể thao. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đặc biệt từ Mansory.