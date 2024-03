Điểm mặt xe sang trị giá cả tỷ đồng của "tay chơi" Trấn Thành

Nổi tiếng từ những năm 2010, Trấn Thành được nhiều người biết đến như một nam MC đắt show nhất nhì showbiz Việt với lịch trình di chuyển dày đặc. Chính vì vậy sau nhiều năm cố gắng, Trấn Thành tậu xe sang tiền tỷ cho riêng mình là chuyện dĩ nhiên. Trấn Thành đã tậu riêng cho mình xế hộp Toyota Sienna vào năm 2012, có giá hơn 1 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại. Nam MC đa tài từng tuyên bố chỉ thích người đi siêu xe khiến dân tình "chấn động". Vào năm 2016, Trấn Thành tậu Mercedes-Benz S400L đời 2015, chiếc xe sang dòng S-Class có giá khoảng 4 tỷ đồng. Vừa ra mắt ở buổi triễn lãm ô tô Việt nam vào thời điểm đó, nam MC đã tậu ngay xế hộp này mà không chút do dự. Chiếc xe sang này cũng được anh cầm lái để đưa Hari Won "về dinh". Mercedes-Benz S400L là phiên bản kéo dài của S400. Xe sở hữu khối động cơ V6 3.0 lít, công suất 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm tại 1.600 -4.000 vòng/phút, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6.1 giây, vận tốc tối đa 250 km/h. Trọng lượng của Mercedes-Benz S400L đời 2015 rơi vào khoảng 1.940 kg và được trang bị nhiều tiện ích hiện đại. Tuy nhiên, nam MC đã rao bán chiếc xe này cho một showroom (phòng trưng bày) xe sang nhập khẩu tại Việt Nam với mức giá hơn 2 tỷ đồng, sau 2 năm sử dụng. Sau đó, Trấn Thành "lên đời" xe sang Mercedes-Benz S450 đời 2018 giá hơn 5 tỷ đồng nhưng đã bán lại cho 1 công ty nhập khẩu vào năm 2021. Đây cũng là mẫu xe được nam ca sĩ Tuấn Hưng sở hữu ngay tại thời điểm ra mắt. Chứng tỏ Trấn Thành cũng chịu cập nhật xu hướng và tậu ngay những chiếc xế hộp đắt tiền. Sau thương hiệu Mercedes-Benz, chiếc xe Trấn Thành sử dụng tiếp theo là BMW X7 có giá 7 tỷ đồng. Xe được anh mua từ đầu năm 2021. Chiếc xe SUV hạng sang full-size này từng gặp sự cố hết xăng trong quá trình quảng bá phim Bố Già, khiến cộng đồng mạng quan tâm. BMW X7 của Trấn Thành có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.151 x 1.998 x 1.805 mm, trục cơ sở 3.105 mm. Xe được trang bị khối động cơ xăng Inline, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất cực đại 340 mã lực tại vòng tua 5.500-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 450 Nm tại 1.500-5.200 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe của BMW X7 thế hệ mới là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Mẫu SUV BMW X7 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ khoảng 6,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 245 km/h. Chiếc BMW X7 2020 thế hệ mới sau đó được Trấn Thành rao bán lại vào tháng 10/2022 (Lý do bán xe hiện được giấu kín), chiếc xe từng được một showroom xe lướt tại Hà Nội rao bán lại với mức giá 6,1 tỷ đồng, xe đã lăn bánh khoảng hơn 24.000 km. Mới đây nhất, sau khi bộ phiem điện ảnh Mai mà Trấn Thành làm đạo diễn đạy cột mốc hơn 500 tỷ đồng donah thu, anh đã tự thưởng cho mình một chiếc Volkswagen Viloran 2024 mới. Đây là một chiếc MPV hạng sang cỡ lớn thu hút giới nhà giàu Việt nhất hiện nay, bởi sự rộng rãi và sang trọng hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài việc Trấn Thành tậu Volkswagen Viloran, khác biệt nhất chính là anh đã nhờ một người bạn độ thêm 1 số món "ăn chơi" cho chiếc xe, để nó phù hợp hơn với công việc của mình như ghế chỉnh điện được làm mới, bầu trời đầy sao trên trần xe như Rolls-Royce siêu sang, sàn xe ốp gỗ... Sức mạnh trên chiếc xe xe MPV cỡ lớn Volkswagen Viloran 2024 của MC Trấn Thành mới tậu là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Mức giá xe Volkswagen Viloran 2024 mà Trấn Thành mới tậu được bán chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản; đầu tiên là Premium có mức niêm yết là 1,989 tỷ đồng, tiếp theo là phiên bản Volkswagen Viloran Luxury cao cấp nhất có mức khuyến nghị dự kiến là 2,188 tỷ đồng nhưng chưa được đưa về Việt Nam. Video: Trấn Thành tậu “vợ 2” MPV Volkswagen Viloran 2024 mới.

