Điểm mặt xe ôtô mới đẹp nhất năm 2019

Năm 2019 chuẩn bị kết thúc và giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại những mẫu xe mới ra mắt được giới chuyên môn ca ngợi đẹp nhất trong năm. Có thể nhận định khách quan rằng những mẫu xe mới của năm nay đã mang tới ấn tượng tốt và không hề tẻ nhạt. Thử điểm mặt những mẫu xe ôtô đẹp nhất 2019. Một thập kỷ trước, xe điện thường được coi là chiếc “xe gôn hạng sang” dành cho những người lập dị luôn miệng nói bảo vệ môi trường trong xã hội. Giờ đây, chúng ta đang thấy nhiều thiết kế xe điện lộng lẫy và độc nhất đến từ những nhà sản xuất xe danh tiếng. Điều đó đã càng trở nên rõ ràng trong năm nay, khi nhà sản xuất xe thể thao lừng danh Porsche cho mắt mẫu Taycan tốc độ, hấp dẫn và bắt mắt vô cùng. Mẫu Ferrari Roma mới khác biệt hoàn toàn so với những siêu ngựa từng ra mắt. Nó có tỉ lệ kích thước hoàn hảo và phong cách trơn mượt đột phá hướng thiết kế gần đây của Ferrari. Nó có một ngôn ngữ thiết kế phong cách lôi cuốn hơn, gọn gàng hơn so với những gì chúng ta từng thấy trong nhiều năm qua. Ý tưởng để tạo nên những chiếc Gran Coupe của BMW có thể khiến nhiều người tranh cãi, nhưng có một điểm chung mà ai cũng công nhận là: chúng trông rất tuyệt. Mẫu 6 Series Gran Coupe trước đây đã từng khiến nhiều người mê mẩn, và bây giờ 8 Series đang làm được điều tương tự. Xe có một dáng vẻ cân bằng, và hợp lý hơn so với 8 Series tiêu chuẩn vốn có phần phía trước trông hơi nặng nề. Chiếc xe grand touring đầu tiên của McLaren trông thật hiện đại và dữ dằn. McLaren GT 2020 mới không có dáng vẻ tàu người ngoài hành tinh khác lạ như của 720S, nhưng nó có một ngôn ngữ thiết kế gọn gàng và tinh tế với tỉ lệ kích thước tuyệt vời và được người dùng đánh giá cao. Lấy phần tốt đẹp nhất của Ferrari SF90, Pagani Huayra, và BMW i8. Loại bỏ hệ thống động cơ đốt trong truyền thống và bổ sung 1.900 mã lực chạy điện hoàn toàn. Kết quả là mẫu Automobili Pininfarina Battista mới đã ra đời, nó được đánh giá là một trong những chiếc xe đẹp nhất mà thế giới từng được thấy. Nếu bạn là một người mê xe đã sống qua thập niên 1960 và phải đưa ra một dự đoán về xe hiệu suất cao của tương lai, tầm nhìn lạc quan của bạn sẽ nhắm tới một thứ giống như De Tomaso P72. Với thân vỏ xa hoa, chi tiết mạ đồng và những điểm tinh tế khác, P72 xứng đáng là một trong những chiếc xe khiến người khác phải rớt quai hàm trong năm 2019. Tái phát minh một biểu tượng là chuyện không dễ. Thế nhưng không giống Mercedes, Land Rover đã không ngần ngại làm tất cả những gì có thể với phiên bản tái thiết kế của mẫu xe off-road lừng danh, Defender. Kết quả mà người thấy được là một chiếc Defender vuông vức huyền thoại với phong cách hiện đại và tối giản.Siêu xe tốt nhất và trông phải thật điên dại, mẫu Elva đã mang tới điều đó. Sử dụng một hệ thống Active Air Management, McLaren Elva có thể tái điều hướng gió quanh khoang lái, qua đó giảm bớt nhu cầu sử dụng kính chắn gió ở tốc độ trên đường cao tốc thông thường và mang tới cho công ty sự tự do thử nghiệm phong cách thiết kế. Mẫu hypercar điện Lotus Evija là một cái tên hết sức bất ngờ của năm nay. Nó có một phần đuôi trông hoành tráng kèm những đường ống hút gió lớn. Nhìn tổng thể, Evija trông vừa dữ tợn vừa độc nhật trong khi bảo toàn đường nét thân vỏ trơn mượt, uốn lượn của một chiếc hypercar truyền thống. Video: Top 10 xe hơi tốt nhất thế giới năm 2019.

