Điểm mặt SUV/CUV phổ thông đáng mua nhất thị trường ôtô Việt

Điểm mạnh nhất của dòng xe SUV/CUV phổ thông đó là khoảng sáng gầm xe lớn. Điều này giúp xe có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau như: đường nhiều ổ gà, đường gồ ghề, đường đèo dốc, đường ngập nước, đường đất đá, off-road… Trong khi đó, các dòng xe gầm thấp như sedan, hatchback hay cả MPV… lại hạn chế. Bên cạnh đó, dòng SUV/CUV còn có không gian nội thất rộng hơn và trần xe cao, thoáng hơn so với những mẫu xe gầm thấp như sedan hay hatchback. Xe SUV/CUV thường có cấu hình 5 chỗ, 5+2 chỗ hoặc 7 chỗ. Các hàng ghế ngồi thoải mái, có thể linh hoạt gập để mở rộng khoang hành lý để đồ phía sau. 1. Kia Seltos (639 - 759 triệu đồng)

Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, Kia Seltos đã trở thành dòng xe gầm cao cỡ nhỏ rất được ưa chuộng, mở ra những cuộc đua tranh quyết liệt về doanh số. Kia Seltos 2022 được THACO lắp ráp và phân phối trong nước với 4 phiên bản: 1.4L Turbo Deluxe, 1.4L Turbo Luxury, 1.4L Turbo Premium và 1.6L Premium. Thiết kế của Kia Seltos được đánh giá cao bởi những đường nét hiện đại nhưng vẫn giữ được chất đặc trưng của xe nhà Kia. Ngoại hình của Seltos mang đến cảm giác trẻ trung, năng động và cũng đầy nam tính. Kia Seltos tại Việt Nam có 2 phiên bản động cơ gồm: Động cơ Kappa 1.4L T-GDi (Turbo) cho công suất cực đại 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 242Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.; Động cơ Kappa 1.6L MPI cho công suất cực đại 128 mã lực, mô men xoắn cực đại 157Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. 2. Kia Sonet (499 - 624 triệu đồng)

Thường xuyên ở tình trạng cháy hàng kể từ khi ra mắt, Sonet là một sản phẩm xe SUV gầm cao cỡ nhỏ thành công khác của hãng xe Hàn Quốc. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, Sonet đạt doanh số gần 6.400 chiếc, đứng thứ 4 về doanh số của Kia Việt Nam. Thuộc phân khúc SUV/CUV hạng A, Kia Sonet có kích thước nhỏ gọn với chiều dài cơ sở 2.500 mm, ngang ngửa các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios hay Mazda 2. Tuy nhiên khoảng sáng gầm xe lại rất ấn tượng với mức 205 mm, cao hơn cả Kia Seltos (190 mm), thậm chí còn nhỉnh hơn một số mẫu crossover hạng C như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Kia Sonet nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, năng động và hiện đại. Về ngoại hình tổng thể, nhiều đánh giá Kia Sonet trông như một “tiểu Sorento” thu nhỏ nhưng có phần trẻ trung hơn. Kia Sonet tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L sản sinh công suất cực đại 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT Smartstream IVT. 3. Toyota Corolla Cross (746 - 936 triệu đồng)

Tuy mới chỉ ra mắt thị trường Việt Nam chưa đầy 2 năm nhưng mẫu CUV nhà Toyota đã chứng tỏ được vị thế của mình khi liên tục nằm trong danh sách mẫu xe gầm cao 5 chỗ bán chạy nhất hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Theo đó, từ vị trí tân binh Toyota Corolla Cross nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường hiện nay. Thiết kế của Corolla Cross được đánh giá cao với phong cách trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác chắc chắn đậm chất Toyota. Xe sở hữu 2 tuỳ chọn động cơ bao gồm: Động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 172 Nm. Động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FE 4 xy lanh thẳng hàng công suất cực đại 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 172Nm tại 4.000 vòng/phút và động cơ điện công suất tối đa 53 mã lực, mô men xoắn tối đa 163Nm. Cả hai tuỳ chọn động cơ trên đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. 4. Toyota Raize (547 triệu đồng)

Nhắc đến Kia Sonet trong danh sách này thì chắc chắn không thể không nhắc tới "kỳ phùng địch thủ" Toyota Raize. Trong gần 20 dòng xe Toyota phân phối tại Việt Nam, Raize đang có doanh số đứng thứ 4 khi kết thúc tháng 8. Ra mắt năm 2021, dòng xe này được người dùng đón nhận và dần trở thành mẫu xe chủ lực của hãng xe Nhật Bản. Phù hợp với xu hướng xe gầm cao hiện nay, Toyota Raize sở hữu những yếu tố thu hút khách hàng trẻ như ngoại thất năng động cá tính đậm chất SUV, không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi hiện đại. Mẫu mini SUV của nhà Toyota này được trang bị động cơ tăng áp 3 xi lanh 1.0L sản sinh công suất tối đa 98 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 140 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. 5. Hyundai Tucson (825 triệu – 1,030 tỷ đồng)

Hyundai Tucson là một trong những dòng xe CUV có mức giá tầm trung được yêu thích tại Việt Nam. So với các đối thủ cùng phân khúc, Tucson có thế mạnh khi sở hữu giá bán hấp dẫn, thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi dẫn đầu trong tầm giá, vận hành êm ái… . Bước sang thế hệ mới, Hyundai Tucson không chỉ đơn giản thay đổi mà là một cuộc “cách mạng” về tư duy thiết kế. Ngoại hình mới của mẫu xe này được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai mang tên “Sensuous Sportiness – tinh thần thể thao gợi cảm”. Đặc biệt, chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm - dài hơn nhiều mẫu xe 5+2 khác trên thị trường hiện nay, vốn chỉ sở hữu chiều dài cơ sở khoảng 2.600mm. Hyundai Tucson sở hữu một không gian nội thất hay thậm chí cả khoang chứa đồ vô cùng rộng rãi. Xe sở hữu 3 tuỳ chọn động cơ và 2 hệ thống dẫn động: Động cơ xăng Smartstream G2.0 cho công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 192Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Động cơ Diesel Smartstream D2.0 cho công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 416Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước. Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDI cho công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 265Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động 4 bánh HTRAC. 6. Ford Everest (1,099 – 1,452 tỷ đồng)

Với nhiều ưu điểm như thiết kế bảnh bao, hệ thống khung gầm chắc chắn, nội thất tiện nghi, động cơ mạnh mẽ và nhiều tính năng mang đến sự thoải mái, an toàn, Ford Everest là một trong những chiếc SUV gia đình đáng để sở hữu nhất hiện nay. Không những vậy, Everest mới còn là sự lựa chọn lý tưởng nhất dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe có khả năng off-road bất cứ lúc nào. Ford Everest 2022 có các góc tham số vượt địa hình rất ấn tượng với góc tới 30,4 độ (tăng 0,9 độ), góc vượt đỉnh dốc 22,2 độ (tăng 0,7 độ) và góc thoát 25 độ, khoảng sáng gầm xe 283mm. Cộng thêm vào đó là khả năng lội nước sâu tới 800mm, người dùng có thể lái xe vượt qua nhiều tình huống phức tạp, như các đoạn đường ngập lụt sâu hoặc vượt qua các con suối trên những hành trình phiêu lưu khám phá mạo hiểm Mẫu xe SUV thương hiệu Mỹ có 2 tuỳ chọn động cơ: - Động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo, công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh; - Động cơ diesel 2.0L turbo đơn công suất 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau 7. Honda CR-V (998 triệu – 1,138 tỷ đồng)

Honda CR-V là mẫu xe gầm cao rất thành công của hãng xe Nhật tại thị trường Việt Nam. Đây là "gương mặt" rất quen thuộc trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu SUV nhà Honda "chinh phục" người dùng bằng ngoại hình mạnh mẽ và có phần chững chạc hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, nội thất của Honda CR-V lại được đánh giá là không quá xuất sắc, dù vẫn mang đến cảm giác hiện đại và cho trải nghiệm tiện nghi cao. Ngoài diện mạo lịch lãm, CR-V còn được đánh giá cao với khả năng vận hành ấn tượng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất phân khúc. Honda CR-V sử dụng khối động cơ 1.5L Turbo cho công suất cực đại lên đến 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240Nm tại 2.000 – 5.000 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dream mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, mượt mà. Ford Territory (từ 822 - 935 triệu đồng)

Ford Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu CUV gia đình hoàn toàn mới Territory, xe sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị vượt trội và công nghệ hỗ trợ vận hành an toàn ưu việt. Territory hứa hẹn sẽ giúp Ford tiến vào phân khúc cạnh tranh nhất thị trường với hàng loạt những cái tên như: Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson hay Kia Sportage và Honda HR-V. Về kiểu dáng của xe, có thể thấy thiết kế của Territory hoàn toàn mới không cùng ngôn ngữ thiết kế với 2 mẫu xe đàn anh là Everest và Ranger. Vì Ford có rất nhiều ngôn ngữ thiết kế cho từng dòng xe, như Everest và Ranger là hai mẫu xe được áp dụng ngôn ngữ thiên về sự cứng cáp và khỏe mạnh, trong khi đó Territory là mẫu xe được thiết kế thiên về sự thông minh và hiện đại. Ford Territory là xe CUV gia đình nên không gian nội thất và sự thực dụng sẽ là 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chọn xe. Territory ngập tràn công nghệ hỗ trợ người lái cũng như tiện nghi cho hành khách trên xe. Những trang bị đáng chú ý bao gồm cụm màn hình đôi 12,3 inch đặt ngang, khả năng kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, cần số dạng núm xoay,... Ford trang bị cho Territory động cơ 1.5 EcoBoost, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm ở dải vòng tua máy từ 1.500-3.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 7 cấp, dẫn động một cầu. Xe có 4 chế độ lái, gồm Eco, Normal, Sport và Mountain. Xe được trang bị công nghệ hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360 bao gồm đỗ xe tự động, camera 360, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi (Stop & Go), cảnh báo va chạm kết hợp phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Ngoài ra, Territory còn có cảnh báo chệch làn, duy trì làn đường, kiểm soát áp suất lốp. Video: Đánh giá Ford Territory hoàn toàn mới tại Việt Nam.

