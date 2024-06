Điểm mặt loạt ôtô mới ra mắt người dùng Việt trong tháng 6/2024

Hyundai Grand i10 2024

Trong loạt ôtô mới nhất ra mắt tháng 6/2024, Hyundai Grand i10 2024 là cái tên được mong chờ nhất với nhiều người dùng Việt. Bởi mới đây tại Hà Nội đã xuất hiện hình ảnh mẫu xe này chạy trên đường phố mà không có bất kỳ lớp ngụy trang nào. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm phía trước đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải LED định vị hình chữ Y nằm gọn gàng hai bên hốc cản trước và cụm đèn pha có thiết kế mới sắc sảo. Dự đoán xe vẫn sử dụng động cơ Kappa 1.2L cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Haval Jolion

Mặc dù nhà phân phối Haval tiết lộ sẽ đưa thêm Haval Jolion về Việt Nam vào đầu quý II năm nay nhưng đến hết tháng 5 mẫu xe này vẫn chưa được ra mắt. Nhiều khả năng trong tháng 6 này Haval Jolion sẽ trình làng, bởi hãng đã chính thức nhận cọc Haval Jolion từ 10/4. Dự kiến xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản xăng và hybrid, cả hai được nhập khẩu từ Thái Lan tương tự “đàn anh” H6 HEV. Theo nhân viên tư vấn hàng chia sẻ, giá bán của Jolion sẽ nằm trong khoảng 700 triệu đồng. Về ngoại hình, Jolion có diện mạo ấn tượng hơn, với cụm đèn pha LED thấu kính kết hợp dải LED định vị chữ T. Bên dưới cũng có dải LED định vị viền theo khe hút gió. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED cũng có thiết kế chữ T. Bên trong khoang lái thiết kế tối giản, lược bỏ hầu hết các phím bấm vật lý. Về động cơ, bản thuần xăng của Haval Jolion được trang bị động cơ 1.5L tăng áp, công suất 147HP và mô-men xoắn 220Nm. Bản hybrid bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện cho công suất 190HP và mô-men xoắn 375Nm. Lynk & Co 06

Lynk & Co sẽ tiếp tục bổ sung thêm mẫu Lynk & Co 06 vào dải sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam bên cạnh 3 chiếc 01, 05 và 09. Mẫu xe này nằm trong phân khúc B-SUV, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ mạnh ở phân khúc cỡ B. Xe đã đang được các đại lý nhận cọc từ đầu tháng 4 và nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ nhiều khả năng sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 6 này. Tương tự như chiếc 01 và 09, Lynk & Co 06 sở hữu thiết kế đặc trưng với cụm đèn định vị LED gồm các đường kẻ sọc nằm tách biệt cạnh nắp capo. Trong khi cụm đèn pha LED đặt phía dưới nằm gọn gàng 2 bên lưới tản nhiệt. Thiết kế đèn hậu của Lynk & Co 06 tương tự như mẫu 09 hiện tại. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng, Lynk & Co 06 tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 3 xi-lanh tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265Nm. Bộ 3 xe điện nhà BYD về Việt Nam

Theo thông tin từ đại diện một đại lý của hãng xe điện Trung Quốc BYD tiết lộ, 3 mẫu Dolphin, Atto 3 và Seal dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6. Mức giá tiết lộ của c ác xe lần lượt là 547 triệu, 704-742 triệu đồng và 1 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 4, nhiều đại lý BYD đã bắt đầu nhận cọc 3 mẫu xe này. Tuy nhiên vào đầu tháng 5 vừa qua đối tác phân phối thương hiệu xe điện Trung Quốc đã bất ngờ tuyên bố ngừng hợp tác, trong bối cảnh một số showroom của BYD chuẩn bị sẵn sàng đi vào hoạt động. Do đó chưa rõ liệu 3 mẫu xe đầu tiên của BYD gia nhập thị trường Việt Nam có kịp ra mắt trong tháng này hay không? BYD Atto 3 là mẫu xe được chờ đợi nhất của hãng xe Trung Quốc khi bán ra thị trường Việt Nam. Xe sẽ nằm trong phân khúc CUV đô thị đang thu hút được nhiều người tiêu dùng trong những năm gần đây. Atto 3 có kích thước nhỏ hơn VinFast VF 7 và lớn hơn VF 6. Trong khi, Dolphin sẽ cạnh tranh trực tiếp với VF 6, còn BYD Seal có kích thước tương đương với một chiếc sedan hạng D. Mitsubishi Triton thế hệ mới

Vào giữa tháng 4 vừa qua, những những chiếc Mitsubishi Triton thế hệ mới đầu tiên đã bất ngờ xuất hiện tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Sau đó nhiều đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu bán tải này. Có thể ngay trong tháng 6 này Triton thế hệ mới sẽ ra mắt người tiêu dùng Việt Nam. Ở phiên bản mới, mẫu bán tải của Mitsubishi có màn lột xác với thiết kế mới vuông vắn và khỏe khoắn hơn. Đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng cỡ lớn dựng thẳng đứng, hai bên có dải LED định vị và đèn pha LED projector. Ngoài ra, Triton thế hệ mới còn được trang bị sẵn giá nóc và thanh ray thể thao. Bên trong nội thất, mặt taplo Triton thế hệ mới thiết kế phẳng và chính giữa là màn hình giải trí kích thước lớn đặt nổi. Bảng điều khiển trung tâm vẫn giữ lại các nút vật lý kiểu piano và các chế độ gài cầu. Động cơ của Triton 2024 có 3 cấu hình. Bản động cơ 2.4L Turbo đơn đạt công suất 184PS và mô-men xoắn 430Nm. Bản động cơ 2.4L Bi-Turbo đạt công suất 204PS và mô-men xoắn 470Nm. Bản 2.4 hút khí tự nhiên cho công suất 150PS và mô-men xoắn 330Nm. Video: Mitsubishi Triton 2024 chạy thử ở Việt Nam.

