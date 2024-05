Điểm mặt loạt ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2024

Theo kết quả bán hàng được công bố bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, sức tiêu thụ của toàn thị trường ở tháng 4 không tăng trưởng như kỳ vọng. Ngoài yếu tố kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến sức mua, nhiều người dùng cũng đang đắn đo, trông chờ Nhà nước giảm lệ phí trước bạ một lần nữa. Đứng ở vị trí số 1 trong top ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4 vẫn tiếp tục là Mitsubishi Xpander với 1.263 xe được tiêu thụ, giảm 20% so với tháng 3/2024. Theo đuổi phía sau vẫn là Ford Ranger với doanh số ghi nhận đạt 1.262 chiếc, giảm 18% ở tháng 4. Xếp ở vị trí thứ hai toàn thị trường là bán tải Ford Ranger với doanh số 1.262 xe, chỉ kém Xpander xếp trên đúng 1 xe. Ranger cũng là mẫu bán tải duy nhất thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong từng tháng. Thứ hạng 3 không còn thuộc về Mitsubishi Xforce mà bất ngờ “vào tay” Toyota Vios. Sức bán của mẫu này cũng giảm như phần đông các sản phẩm trên danh sách nhưng không quá nhiều, chỉ ở mức 1% và đạt 923 xe. Kết quả này giúp Toyota Vios quay trở lại vị trí số 1 của phân khúc sedan hạng B trong tháng 4 sau nhiều tháng bị đè nén bởi các đối thủ. Ngôi vị dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B trong tháng 4 bất ngờ thuộc về Toyota Yaris Cross với kết quả bán hàng đạt 882 chiếc, tăng 25% so với tháng 3. Trên danh sách 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2024, Yaris Cross chiếm giữ vị trí thứ 4. Vị trí thứ 5 thuộc về Hyundai Accent. So với tháng liền trước, sức tiêu thụ của mẫu xe này giảm 12% và tụt xuống thứ hạng 2 trong phân khúc sedan hạng B trong tháng 4. Mitsubishi Xforce vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách xe bán chạy, nằm ở thứ hạng 6 với 806 được giao tới tay người dùng, giảm gần 40% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ có thể nằm ở vị trí thứ 2 trong phân khúc B-SUV. Ngoài Vios và Yaris Cross, thương hiệu Toyota còn đóng góp thêm một đại diện nữa trong danh sách xe bán chạy, Innova Cross, đứng ở vị trí thứ 7. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này lọt top kể từ khi được ra mắt. Với doanh số tháng 4/2024 đạt 802 xe, Innova Cross tăng trưởng gấp gần 3,5 lần so với tháng 3. Nằm ở vị trí thứ 8 là Mazda CX-5 với doanh số đạt 800 xe, giảm 12% so với tháng 3, nhưng vẫn là sản phẩm số 1 ở phân khúc SUV cỡ C. Kế sau Mazda CX-5 là mẫu xe SUV Ford Everest với kết quả bán hàng đạt 766 xe, giảm gần 15%. Hiện đây là mẫu xe nắm giữ tới 60% thị phần của toàn thị trường trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung. Vị trí cuối cùng bất ngờ thuộc về Honda CR-V. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện trong danh sách xe bán chạy kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới. So với tháng trước, sức bán của CR-V chỉ giảm nhẹ 3,5%, đạt 626 xe. Nhường chỗ cho những sản phẩm xe bán chạy nhất Việt Nam xuất hiện trong tháng 4, các sản phẩm “rớt” khỏi top xe bán chạy tháng 4 gồm Honda HR-V, Kia Sonet và Honda City. Video: Mitsubishi Xpander bán chạy nhất tháng 4/2024 (Nguồn HTV)

