Mitsubishi Xpander là mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023

1. Mitsubishi Xpander: 19.740 xe

Đây là lần đầu tiên mẫu MPV gia đình cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander là xe bán chạy nhất năm kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Cụ thể, đã có 19.740 chiếc Mitsubishi Xpander được bàn giao tới người tiêu dùng trong nước trong năm 2023. Trong đó, tháng 12 mẫu này tiêu thụ được 2.809 chiếc. So với năm 2022, doanh số bán hàng của Mitsubishi Xpander sụt giảm 2.243 xe. 2. Hyundai Accent: 17.452 xe

Vị trí thứ hai trong top ôtô bán chạy nhất Việt Nam là Hyundai Accent. Trong năm 2023 đã có tổng cộng 17.452 xe Hyundai Accent được bán ra, thấp hơn đáng kể so với mức 22.645 xe của năm 2022 nhưng vẫn đủ “đè bẹp” đối thủ Vios. Riêng trong tháng 12, đã có 2.752 chiếc Accent được bàn giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam. 3. Mazda CX-5: 16.808 xe

Mazda CX-5 là cái tên gây khá nhiều bất ngờ khi xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2023. Mặc dù có khởi đầu khá chậm nhưng với chiến lược giảm giá “kịch sàn” ở giai đoạn cuối năm đã giúp doanh số của Mazda CX-5 gia tăng chóng mặt. Cụ thể, trong năm vừa qua đã có tổng cộng 16.808 xe Mazda CX-5 được bàn giao tới người tiêu dùng, tăng 4.108 xe so với năm 2022. Đây cũng là một trong ba mẫu xe ghi nhận sự gia tăng về doanh số trong năm nay (cùng với KIA Sonet và Ford Everest). 4. Ford Ranger: 16.085 xe

Năm 2023 có tổng cộng 16.085 xe Ford Ranger được bán ra, kết quả này đã giúp “ông vua bán tải” đứng ở vị trí thứ 4, cao hơn một bậc so với năm 2022. Trong đó riêng tháng 12 hãng xe Mỹ đã bán ra 1.912 xe. Hiện nay, Ranger vẫn chiếm thị phần tuyệt đối trong phân khúc bán tải nước ta. Việc chuyển sang lắp ráp trong nước đã giúp Ranger chủ động hơn về nguồn cung. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thế hệ mới cũng giúp Ranger tạo được sức hút để duy trì vị thế trên thị trường. Đây cũng mẫu bán tải duy nhất góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023. 5. Toyota Vios: 13.521 xe

Năm 2023 có lẽ là một năm đáng thất vọng của Toyota Vios khi chỉ được hãng xe Nhật trình làng bản nâng cấp với một số thay đổi về diện mạo, tính năng. Chính điều này đã khiến Toyota Vios mất dần sức hút. Kết quả, doanh số bán hàng trong năm vừa qua của mẫu xe này chỉ đạt 13.521 xe, thấp hơn khoảng 10.000 xe so với năm 2022, qua đó bị Mitsubishi Xpander soán ngôi. 6. Kia Sonet: 11.366 xe

Với giá bán hấp dẫn, thiết kể trẻ trung cùng nhiều trang bị, tính năng…Kia Sonet đã thành công lấy được lòng người tiêu dùng Việt trong năm vừa qua. Nhờ đó mà năm 2023 nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã bán ra được 11.366 xe, tăng gần 2.000 xe so với năm 2022. 7. Hyundai Creta: 10.719 xe



Sau khi đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam vào năm 2022, Hyundai Creta tiếp tục duy trì được sức hút trên thị trường. Năm 2023, Hyundai đã bán ra được tổng cộng 10.719 chiếc Creta, thấp hơn năm 2022 gần 1.400 xe nhưng vẫn giúp mẫu xe này góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023, bất chấp thị trường đầy biến động. 8. Toyota Corolla Cross: 10.485 xe

Chung cảnh ngộ với Vios, Toyota Corolla Cross không còn duy trì được phong độ tăng trưởng doanh số như năm 2022. Sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ cạnh tranh cùng với trở ngại về nguồn cung khiến doanh số Toyota Corolla Cross chỉ đạt 10.485 xe trong năm 2023, giảm gần 11.000 xe so với năm 2022. 9. Ford Everest: 9.960 xe

Mặc dù có giá bán khá cao, nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ đã giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng. Theo đó, trong năm 2023 vừa qua đã có tổng cộng 9.960 xe Ford Everest được bán ra. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe SUV 7 chỗ góp mặt trong danh sách này. 10. Honda City: 9.894 xe



Sự xuất hiện của bản nâng cấp đã giúp Honda City đạt doanh số 9.894 xe trong năm 2023. Ngoài những thế mạnh về thiết kế, công nghệ, vận hành ổn định, tiết kiệm… việc đại lý liên tục giảm giá bán cũng góp phần giúp Honda City tạo sức hút với người tiêu dùng. Video: Lý do khiến Xpander là mẫu xe bán chạy nhất năm 2023.

